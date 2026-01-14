Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau

14-01-2026 - 14:28 PM | Xã hội

Người vi phạm bị phạt đến 1 triệu đồng với hành vi không xuất trình thẻ căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Chính phủ ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Nghị định này cũng quy định mức phạt từ 2 - 4 triệu đồng với hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân của người khác; tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ căn cước công dân; không nộp lại thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Phạt từ 4 - 8 triệu đồng với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước.

Phạt từ 8 - 10 triệu đồng với hành vi sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả; cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại; thuê, cho thuê thẻ căn cước.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

thẻ căn cước

