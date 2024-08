Người Thái hoang mang sau khi thấy BYD giảm giá mạnh mẫu sedan bán chạy bậc nhất tại Trung Quốc: Sợ cảnh "vừa mua đã lỗ"?

BYD Co Ltd, một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc, đã thực hiện đợt giảm giá 10% cho mẫu sedan Seal bán chạy nhất của mình. Điều này không chỉ nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của BYD trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới mà còn tạo ra những tác động đáng kể đến tâm lý người tiêu dùng ở Thái Lan, một thị trường quan trọng khác của hãng.

Tại Trung Quốc, phiên bản Seal Champion Edition mới với dẫn động cầu sau và khả năng di chuyển 550 km mỗi lần sạc hiện có giá khởi điểm 189,800 nhân dân tệ (tương đương 27,459 USD). Mức giá này rẻ hơn 20,000 nhân dân tệ so với phiên bản trước đó và thậm chí còn rẻ hơn 18% so với Tesla Model 3 tại Trung Quốc, mẫu xe mà Seal Champion cạnh tranh trực tiếp.

Động thái giảm giá này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện tại Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc chiến giá cả khốc liệt, khởi đầu bởi Tesla vào đầu năm nay. Các nhà sản xuất xe điện, bao gồm BYD, đã đồng loạt cắt giảm giá để bảo vệ thị phần.

Người tiêu dùng Thái Lan bức xúc trước mức giá giảm mạnh?

Tuy nhiên, việc giảm giá mạnh mẽ này tại Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại ở Thái Lan, nơi BYD cũng đã thực hiện nhiều đợt giảm giá tương tự. Tại Thái Lan, BYD đã giảm giá mẫu Atto 3 tới 340,000 baht (khoảng 233 triệu VNĐ), gây ra sự bức xúc trong cộng đồng người tiêu dùng.

Darakorn, một người mua xe BYD Atto vào tháng 1 năm 2023, chia sẻ rằng mức giảm giá này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị bán lại của chiếc xe mà anh đã mua với giá 1.19 triệu baht (khoảng 815 triệu VNĐ) sau khi đã nhận trợ giá 100,000 baht từ chính phủ. Hiện tại, ngay cả những mẫu Atto mới nhất ra mắt đầu năm nay cũng có giá dưới 1 triệu baht (khoảng 685 triệu VNĐ). "Nếu anh thông báo trước rằng giá xe sẽ giảm 340,000 baht sau một năm, anh nghĩ có ai sẽ mua xe của anh không?" Darakorn bức xúc chia sẻ.

Sự bất mãn này càng tăng cao khi BYD chỉ cung cấp mức giảm giá khoảng 1,500 USD cho những người đã mua xe trước đó nếu họ muốn đổi sang xe mới, điều này không thể bù đắp cho khoản tiền mà họ đã chi thêm.

Một người dùng khác trên mạng xã hội Reddit, có tên "bendersonter", cũng xác nhận tình trạng này: "Là một người Thái, tôi có thể xác nhận rằng điều này đang xảy ra. BYD đột ngột hạ giá nhiều mẫu xe của họ, ví dụ như mẫu Atto 3 đã giảm khoảng 8,500 USD. Động thái này dường như để cạnh tranh với các thương hiệu xe điện khác đang chuẩn bị ra mắt với mức giá thấp hơn. Điều này đã khiến những người mua xe BYD trước khi giảm giá rất tức giận, và khi họ phản đối, BYD chỉ cung cấp mức giảm giá khoảng 1,500 USD cho việc mua xe mới. Điều này không làm họ hài lòng vì mức giảm này vẫn quá nhỏ so với số tiền họ đã phải trả thêm, và rất ít người có nhu cầu sở hữu hai chiếc xe điện."

Bình luận này phản ánh thực tế rằng, trên các diễn đàn thảo luận về xe điện tại Thái Lan, ngày càng có nhiều người khuyên nhau nên chờ đợi thêm trước khi mua xe điện, đặc biệt là xe từ các thương hiệu Trung Quốc, để tránh tình trạng giá giảm đột ngột.

Áp lực từ thị trường xe điện Trung Quốc lan rộng đến Thái Lan

Cuộc chiến giá cả khốc liệt giữa các hãng xe điện không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Thái Lan mà còn gây áp lực lớn lên ngành công nghiệp ô tô nước này. Thái Lan, thị trường xe lớn thứ hai châu Á, hiện đang đối mặt với ba mối đe dọa lớn: tăng trưởng kinh tế yếu, nợ tiêu dùng cao và sự dư thừa xe điện, phần lớn được nhập khẩu từ Trung Quốc. Lượng xe điện nhập khẩu này đã làm rung chuyển các nhà sản xuất và nhà cung cấp linh kiện cho xe động cơ đốt trong tại Thái Lan, buộc họ phải cắt giảm sản xuất và đóng cửa nhà máy. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đã hạ mục tiêu sản xuất hàng năm xuống còn 1.7 triệu xe từ 1.9 triệu.

Người tiêu dùng Thái Lan cũng đang trì hoãn việc mua xe, kỳ vọng sẽ có thêm các chương trình giảm giá từ các nhà sản xuất vào cuối năm. Tổng doanh số xe đã giảm 24% trong sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 6, chỉ có 47,600 xe được bán ra, giảm gần 17,000 xe so với năm ngoái.

Tình hình này cũng tác động mạnh đến các ngân hàng tại Thái Lan, khi danh mục cho vay mua xe thu hẹp do nhu cầu yếu. Ngân hàng TMB Thanachart đã chứng kiến danh mục cho vay mua xe của mình, chiếm 30% tổng số cho vay, giảm 4.8% trong năm nay. Lợi nhuận nửa năm của Ngân hàng Krungsri cũng giảm 7.9% so với năm trước do dự phòng tổn thất tín dụng dự kiến tăng cao, một phần do các khoản cho vay mua xe. Tỷ lệ từ chối cho vay mua xe đã tăng lên trên 30%, góp phần vào sự sụt giảm trong doanh số bán xe.