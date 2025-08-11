Người thất nghiệp tuyệt vọng vì không làm ra tiền, người có việc cũng chẳng khá hơn: Đâu mới là lối thoát?

Nếu quay ngược thời gian về tầm 4 năm trước, có lẽ phản ứng của phần lớn chúng ta khi nghe tới chuyện “chán việc”, thường sẽ là: Thì nghỉ, tìm việc mới. Tương tự như chuyện “thất nghiệp”, thời đó ai cũng lạc quan tặc lưỡi: Cứ rải CV đi, kiểu gì mà chẳng tìm được việc.

Nhưng ngay lúc này, vấn đề không còn đơn giản và dễ lạc quan như vậy được nữa. Làn sóng sa thải len lỏi vào thị trường lao động suốt hơn 2 năm rồi, người thất nghiệp ngày một tăng còn thị trường tuyển dụng ngày càng đìu hiu. Cố gắng lạc quan đến đâu cũng không thể không rơi vào bế tắc…

Nhóm thất nghiệp: Tuyệt vọng, nghi ngờ bản thân vì nửa năm rồi vẫn chưa được đi làm…

Không khó để bắt gặp những lời than thở, trải lòng, thậm chí là những lời “kêu cứu” vì tình trạng thất nghiệp lâu ngày. Nếu chỉ là vài tuần hay 2-3 tháng, người ta còn có thể cố trấn an bản thân là chỉ cần kiên nhẫn, sẽ tìm được việc. Nhưng kiên nhẫn suốt hơn nửa năm rồi, rải bao nhiêu cái CV cũng không còn nhớ nổi nữa, thì quả thực, muốn lạc quan cũng không được…

Nghi ngờ bản thân vì mãi không tìm được việc (Ảnh chụp màn hình)

Dù thất nghiệp chủ động hay thất nghiệp bị động thì cũng đều chung tình cảnh: Gửi CV 7749 lần vẫn chưa tìm được "bến đỗ" mới (Ảnh chụp màn hình)

Người thất nghiệp mà có công việc freelancer thì còn đỡ, vì như vậy nghĩa là vẫn có thu nhập, vẫn còn cảm giác mình "có việc để làm" và đang tạo ra giá trị. Chứ người thất nghiệp mà thu nhập hoàn toàn bằng 0 thì khác. Lo lắng không có tiền để trang trải cuộc sống chỉ là 1 vấn đề, bên cạnh đó còn vô vàn những áp lực khác bủa vây: Tự thấy mình kém cỏi, bố mẹ cằn nhằn, hàng xóm lời ra tiếng vào,...

Cứ như vậy, càng cố chỉ càng thấy tuyệt vọng hơn...

"Mình đi chạy xe ôm được gần 2 tháng rồi, cũng vì tìm mãi chẳng có việc mà thấy vất vả quá. Đi làm văn phòng 3-4 năm, ít vận động, suốt ngày ngồi điều hòa, giờ chạy được 3-4 cuốc xe đã thấy choáng váng, đợt rồi ốm gần cả tuần vì trời nắng nóng quá. Lúc đó mới thấm thía bố mẹ ở quê làm đồng áng vất vả thế nào, xong lại dằn vặt bản thân vì bố mẹ nuôi ăn học bao năm, giờ đi chạy xe ôm chẳng kiếm đủ tiền mà gửi về quê 2-3 triệu/tháng" - Một người trải lòng.

"Bạn mình thất nghiệp 4 tháng không xin được việc, giờ đăng ký đi học thạc sĩ rồi. Nhưng cũng là bố mẹ cho tiền đi học. Mình thì tiền tiết kiệm chỉ đủ chống đỡ 3-4 tháng nữa thôi, lúc đó mà không có việc thì cũng không biết phải xoay sở kiểu gì" - Một người khác chia sẻ.

Đó là cảm nhận chung của những người đang thất nghiệp mà chẳng thể dựa vào ai, ngoài chính bản thân mình. Có lẽ trong suy nghĩ của họ lúc này, chỉ cần có việc thôi là được rồi, áp lực cao, lương thưởng "bình bình" cũng vẫn tốt hơn là cảnh rải CV trong tuyệt vọng. Nhưng thực tế thì chưa chắc... Người đang có việc không hẳn là sướng, chẳng phải lo lắng gì.

Nhóm có việc: Tinh thần kiệt quệ, sức khỏe sa sút vẫn không dám nghỉ!

Làn sóng sa thải không cướp đi "kế sinh nhai" của tất cả dân văn phòng. Vẫn có người "trụ" lại được qua nhiều đợt cắt giảm, nhưng cũng vì thế mà mọi thứ trở nên khó khăn hơn: Những người ở lại phải làm việc gấp 2-3 lần để "cân" cả phần việc của những người đã nghỉ, trong khi đó lương lại chẳng tăng. Cố mãi, thành ra kiệt quệ đến mức ngày nào đi làm về cũng khóc, thậm chí có người còn tính bỏ việc văn phòng đi làm lao động phổ thông, vì áp lực tinh thần quá lớn.

Dân văn phòng burn-out nặng, muốn làm lao động phổ thay cho thảnh thơi đầu óc (Ảnh chụp màn hình)

Ngọc Anh (30 tuổi), hiện đang làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng ở Hà Nội, cũng đang trong tình trạng "không biết còn cầm cự được đến khi nào", nhưng cũng không dám nghỉ. Tính chất công việc khiến Ngọc Anh thấy rõ được mức độ cạnh tranh của thị trường việc làm.

"Mỗi vị trí đăng tuyển của công ty mình có hơn 400 hồ sơ nộp về. Họ giỏi, có kinh nghiệm nhưng công ty lại đang để range lương không tương xứng với năng lực của ứng viên. Bản thân mình là người đăng tin tuyển dụng, nhiều khi còn thấy cấn tay lúc ghi mức lương… Mình là người trực tiếp cảm nhận được sự chênh lệch của cung - cầu trong thị trường tuyển dụng, trong cả mức thu nhập nữa, nên bản thân mình càng không dám nghỉ dù cũng đuổi lắm rồi" - Ngọc Anh bộc bạch.

Còn Minh Thư (27 tuổi), hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty Fintech ở TP.HCM thì cho biết: "Ngày nào đi làm về mình cũng hoặc là khóc, hoặc là mệt đến mức không còn thiết ăn uống gì nữa, đi ngủ luôn, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm với tâm trạng không có gì là vui vẻ. Nhưng giờ có nghỉ việc thì cũng chẳng nghỉ mãi được, vẫn phải đi làm lại. Chắc gì nghỉ xong đã tìm được việc, nên mệt cỡ nào, chán đến đâu cũng đành chịu đựng".

Vậy đấy, người thất nghiệp thì vật lộn với áp lực cơm áo gạo tiền, còn người đang có việc lúc này thì lại phải vật lộn với ám ảnh thất nghiệp đến mức kiệt quệ cũng không dám cho phép bản thân được nghỉ.

Đâu là lối thoát?

Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi lo. Trong bối cảnh hiện tại, lời khuyên khả thi và hữu ích nhất có lẽ không phải là một câu "cố lên", mà là: Hãy tiết kiệm, và nỗ lực kiếm tiền bằng mọi cách, miễn sao là lao động chân chính.

1 - Thử làm những công việc tay chân vào buổi tối, cuối tuần

Đây có lẽ là phương án khả thi nhất với những người đang "chán việc văn phòng" nhưng lại chưa dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, vì nhiều lý do. Đồng thời cũng là giải pháp kiếm tiền tạm thời cho những người "rải CV 7749 lần vẫn không chỗ nào gọi".

M.T - Một chàng trai 29 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty Công nghệ ở Hà Nội, cũng lựa chọn phương án này để kiếm thêm đồng ra đồng vào, cũng như giải quyết cơn "chán việc văn phòng". Từ 9h sáng đến 17 giờ chiều, M.T là một dân văn phòng chính hiệu. Còn các buổi tối trong tuần và cả cuối tuần, anh sẽ bật app làm xe ôm công nghệ, kết hợp giao đồ ăn.

Ảnh minh họa

"Cả ngày cắm mặt vào laptop, nhận 1000 cái feedback từ cả sếp lẫn khách hàng rồi cặm cụi ngồi sửa từng tí một, rồi lại tiếp tục nhận feedback và tiếp tục cặm cụi sửa. Cái vòng lặp ấy mình nghĩ nó diễn ra từ 9h sáng đến 5-6h chiều là quá đủ rồi. Thực sự là nặng đầu và cũng chán lắm nên tối đến hoặc cuối tuần, mình không muốn dính lấy nó nữa.

Đi làm shipper hay tài xế thì đương nhiên cũng có cái vất vả riêng, thi thoảng bị đánh giá 1 sao vì đi lạc đường làm muộn giờ của khách, hoặc lắm lúc cũng bị khách đặt đồ ăn bom hàng,... Nhưng nó là những cái mệt về mặt thể chất thôi, mình chịu được. Chẳng gì mệt bằng cái mệt tinh thần" - M.T từng chia sẻ.

2 - Chuẩn bị quỹ dự phòng trước khi nghỉ việc

Trước khi nghĩ đến chuyện nghỉ việc để "hồi sức", hoặc bắt đầu một hành trình mới, chuẩn bị cho mình một quỹ dự phòng là điều vô cùng cần thiết, và quan trọng. Đây không chỉ đơn thuần là khoản tiền phòng thân, mà còn là tấm đệm tinh thần quan trọng giúp có tâm thế chủ động. Vì nếu không có tiền trang trải cuộc sống, nghỉ việc xong chưa chắc đã được thảnh thơi đầu óc, mà có khi còn áp lực gấp đôi vì chẳng có tiền.

Tùy vào mức sống và hoàn cảnh cá nhân mà mỗi người sẽ cần một khoản tiền dự phòng khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung, quỹ dự phòng nên tương đương từ 3-6 tháng chi tiêu cơ bản. Nếu có khoản vay hoặc đang chu cấp cho người thân, bạn càng cần cân nhắc và chuẩn bị kỹ hơn.

Suy cho cùng thì thất nghiệp hay cảm giác chán việc không phải là điều gì sai trái hay đáng lên án, nhưng hấp tấp đưa ra quyết định khi chưa sẵn sàng về tài chính, thì khả năng cao là sẽ hối hận. Thế nên cứ bình tĩnh, cho mình thời gian chuẩn bị. Có một ít tiền dự phòng rồi thì ít nhất, khoảng thời gian thất nghiệp cũng bớt áp lực đi phần nào.