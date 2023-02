The Walt Disney Company - một trong những công ty truyền thông và giải trí lớn nhất thế giới được thành lập bởi anh em Walt và Roy O. Disney gần một thế kỷ trước. Từ một studio hoạt hình, đến nay Disney đã trở thành một đế chế truyền thông với những công viên giải trí trên toàn cầu.

Đế chế truyền thông khổng lồ The Walt Disney Company. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên cháu gái và cũng là người thừa kế của Walt Disney, Abigail Disney lại không quan tâm về sự giàu có của gia đình mình. Cô đã ghi dấu ấn với tư cách là một nhà làm phim, nhà từ thiện, CEO và Chủ tịch của Fork Films.

Abigail Disney - Người thừa kế đế chế Disney. (Ảnh: Instagram @abigaildisney)

Tiểu thư nhà tài phiệt sinh ra đã được ngậm thìa vàng, sống nội tâm, kín tiếng

Sinh ra trong một gia tộc 3 thế hệ của đế chế truyền thông khổng lồ The Walt Disney Company, Abigail được theo học những ngôi trường tốt nhất có thể và cuộc sống trong mơ của nhiều người.

Cô lớn lên cùng 3 anh chị em ở Hollywood, California, nơi cô theo học tại Trường Buckley. Cháu gái của Roy O. Disney, người đồng sáng lập Công ty Walt Disney, tự hào có một sơ yếu lý lịch đẹp mắt với bằng Cử nhân của Đại học Yale, bằng Thạc sĩ của Đại học Stanford và bằng Tiến sĩ của Đại học Columbia.

Abigail Disney hồi còn trẻ. (Ảnh: Instagram @abigaildisney)

Bên cạnh tài học thuật, cô còn được mệnh danh là người phụ nữ hấp dẫn và kiên định khi là một đầu bếp có tiếng tại Cordon Bleu.

Chia sẻ về sở thích này, trong một cuộc phỏng vấn với The Cut, cô cho biết điều thú vị nhất khi được sinh ra trong một gia đình giàu có không phải là hàng ngày tiêu xài những thứ xa xỉ, mà là được ăn ngon.

"Tôi có số tài sản khoảng 120 triệu USD. Mọi người sẽ nghĩ đây là số tiền lớn và tôi sẽ dùng nó để làm những gì mình thích. Nhưng không, tôi thich được làm việc hơn là hưởng thụ, đặc biệt là khi tới các nhà hàng và được ngắm nhìn những bộ bàn ghế sang trọng ở đó. Cảm giác thật tuyệt!". Abigail nói.

Abigail Disney đã kết hôn với Pierre Hauser, một tác giả mà cô gặp ở Yale. Sau đó, họ chuyển đến sống ở thành phố New York và có bốn người con.

Gia đình nhỏ của Abigail Disney. (Ảnh: Instagram @abigaildisney)

Cảm thấy xấu hổ vì sự giàu có của gia đình, công khai chỉ trích Disney là ví dụ cho vấn nạn bất bình đẳng ở Mỹ

Là người được tiếp quản trực tiếp khoản thừa kế của ông mình Roy O. Disney, nên từ khi mới 21 tuổi, Abigail Disney đã có cuộc sống độc lập và vô cùng giàu có.

Thay vì tự hào về điều này, Disney lại không hề thoải mái. Cô từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy xấu hổ vì sự giàu có của gia đình và "mặc cảm trước những người thực sự kiếm tiền bằng đôi tay của mình".

"Chúng tôi đã từ những người trung lưu với cuộc sống thoải mái bất ngờ chuyển sang cuộc sống với máy bay riêng của cha", Abigail chia sẻ. "Đó là khi tôi cảm thấy cha mình thực sự lạc lối".

Abigail không tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. (Ảnh: Instagram @abigaildisney)

Ngày 25/1, phim tài liệu The American Dream and Other Fairy Tales ra mắt tại khuôn khổ Liên hoan phim Sundance đã hé lộ góc khuất đằng sau việc trả lương chênh lệch cho nhân viên của Walt Disney.

Abigail Disney và Kathleen Hughes ngồi ghế đồng đạo diễn phim. Chị gái của Abigail - Susan Disney Lord và người anh trai Tim, giữ vai trò nhà sản xuất điều hành. Bộ phim đã trực tiếp lên án chỉ trích công ty trả lương chênh lệch cho nhân viên, bao gồm cả nhân viên làm việc tại Disneyland. Đồng thời nhận định đây chính là vấn nạn bất bình đẳng trong xã hội Mỹ

Theo Variety, để khái quát bức tranh khắc nghiệt đó, Abigail và Kathleen Hughes đã phỏng vấn 4 người trông coi Disneyland - những người vào thời điểm đó chỉ kiếm được 15 USD /giờ. Tất cả họ đều chật vật với tiền thuê nhà đắt đỏ ở Nam California.

"Tôi biết có những người làm việc tại Disneyland phải đứng trước hai quyết định khó khăn. Với tiền lương ít ỏi, họ chỉ được chọn mua thuốc hoặc thức ăn", một người chia sẻ.

Nhân viên Disneyland biểu tình phản đối mức lương thấp. (Ảnh: New York Times)

Trong bộ phim có đoạn cắt ghép bức ảnh Bob Iger làm giám đốc điều hành Disney từ năm 2005 đến năm 2020. Đây là giai đoạn thu lợi đáng kinh ngạc của các cổ đông.

Nhờ ăn nên làm ra, sau khi công ty thâu tóm 20th Century Fox, Disney đã trao cho Bob Iger phần thưởng trị giá 65,6 triệu USD vào năm 2018 cùng những quyền lợi đặc biệt.

Video hồi tưởng Roy O. Disney và Walt Disney được chiếu sau đoạn phim này. Sau đó, Abigail xuất hiện trên màn hình và bày tỏ sự phẫn nộ:

"Tôi chưa bao giờ thấy Bob Iger mang về con số 66 triệu USD cho công ty trong vòng một năm, trong khi mọi người chẳng đủ tiền mua thức ăn". Ngồi bên cạnh, chị gái của Abigail lặp lại hai lần câu: "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".

Abigail cho rằng khoản chi 65,6 triệu USD cho Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn lúc bấy giờ là điều vô cùng điền rồ. Số tiền khổng lồ đó ước tính cao hơn 1.400 lần so với lương trung bình của nhân viên.

"Thay vì thưởng cho Robert, Disney nên cải thiện thu nhập cho cấp dưới", Abigail nhận định.

Để mọi người biết rằng bộ phim sẽ không phải thông điệp cuối cùng về chủ đề bất bình đẳng trong tính lương tại Disney và các công ty khác, Abigail E. Disney đã kết thúc phim tài liệu bằng cụm từ: "Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục".

Bob Iger (trái) và CEO hiện tại của Walt Disney - Bob Chapek. (Ảnh: Internet)

Theo New York Times, Walt Disney đã quyết định tăng 16% lương cho một số công nhân ở Disneyland. Động thái này vẫn không khiến Abigail hài lòng. Cô cùng hai anh chị mình quyết định mở rộng cuộc chiến với hãng phim gia đình.

"Đã đến lúc chỉ trích công ty của gia đình tôi và bất kỳ ai khác làm giàu trên công sức của người lao động." Abigail viết trong bài viết cho The Washington Post.

Kêu gọi chính phủ các nước "đánh thuế chúng tôi ngay lập tức" để giúp người lao động thoát cảnh chật vật vì đói nghèo

Không dừng lại ở đó, người thừa kế của Disney cũng trở thành thành viên của nhóm "Những triệu phú yêu nước" và tập trung vào việc đánh thuế đối với những người giàu.

Guardian đưa tin, nhóm 205 triệu phú và tỷ phú USD, bao gồm Abigail Disney và nam diễn viên phim "The Hulk" Mark Ruffalo, ngày 18/1/2022 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới và giám đốc điều hành doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ khẩn trương đánh thuế người giàu để giải quyết tình trạng "bất bình đẳng cực độ" trên thế giới.

Abigail trực tiếp lên tiếng về việc kêu gọi chính phủ các nước đánh thuế vào giới siêu giàu. (Ảnh: Internet)

"Việc hành động không đủ quyết liệt như hiện tại là đáng lo ngại nghiêm trọng. Một cuộc họp của giới tinh hoa toàn cầu ở Davos để thảo luận về sự hợp tác trong một thế giới đang bị chia rẽ là vô nghĩa nếu không xử lý nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ", các nhân vật siêu giàu viết trong một bức thư ngỏ gửi các lãnh đạo.

"Bảo vệ nền dân chủ và xây dựng sự hợp tác đòi hỏi phải hành động để thiết lập nền kinh tế công bằng hơn ngay bây giờ. Đó không phải là vấn đề chúng ta có thể để con cháu chúng ta giải quyết. Bây giờ là lúc để giải quyết vấn đề liên quan tới giới siêu giàu, bây giờ là lúc để đánh thuế những người siêu giàu", một trong những nội dung của bức thư cho hay.

Được biết, bức thư có tựa đề "Cái giá phải trả của sự giàu có tột độ", các triệu phú và tỷ phú đến từ 13 quốc gia kêu gọi các chính phủ: "Các quý vị - với cương vị là nhân vật đại diện toàn cầu của chúng tôi, phải đánh thuế chúng tôi, những người cực kỳ giàu có, và quý vị phải bắt đầu ngay bây giờ".

Những người ký vào lá thư cảnh báo rằng, việc không hành động có thể dẫn đến thảm họa: "Có rất nhiều lần các ông bố bà mẹ chứng kiến con cái của họ đói khát trong khi những người cực kỳ giàu lại chứng kiến họ ngày càng giàu lên. Cái giá của việc hành động ngay là rẻ hơn nhiều so với cái giá của việc không hành động. Đã đến lúc bắt tay vào công việc".

(Ảnh: Instagram @abigaildisney)

Lá thư được công bố trong bối cảnh cho thấy gần 2/3 số tài sản mới tích lũy được trên thế giới kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 đã thuộc về nhóm 1% người giàu nhất.

Tổ chức quốc tế Oxfam chỉ ra rằng, những người giàu nhất đã bỏ túi thêm 26 nghìn tỷ USD cho đến cuối năm 2021. Con số này chiếm 63% tổng số tài sản mới được hình thành, trong khi phần còn lại thuộc về 99% dân số toàn cầu.

Theo Los Angeles Times, Abigail Disney trước đây đã thẳng thắn về các vấn đề công bằng xã hội và là người ủng hộ phong trào #MeToo. Cô và công ty sản xuất Killer Content đã ra mắt Hãng giải trí bảo vệ quyền lợi nữ giới Level Forward (Female-fronted entertainment firm Level Forward).