Người tiêu dùng góp cây trồng rừng vì Việt Nam xanh

Với cách thức triển khai sáng tạo và dễ dàng tham gia, chương trình thành công trong việc truyền cảm hứng đến người tiêu dùng và khơi dậy sức mạnh của cộng đồng trong việc bảo vệ Trái Đất.



Đây là dự án phục hồi rừng ý nghĩa được khởi xướng bởi P&G tại Việt Nam, hợp tác cùng Central Retail Việt Nam và đối tác chuyên môn là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia nhân ngày Trái Đất 2023.

Cam kết "Xanh" vì thế hệ tương lai

Biến đổi khí hậu khiến cho Trái Đất đang nóng dần lên mang những hậu quả khó lường. Việc trồng rừng và bảo vệ rừng, đặc biệt là những cánh rừng phòng hộ, là một trong những việc làm hữu hiệu nhất hiện nay để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ Trái đất.

Bà Priyamvada Srivastava, Phó Chủ Tịch - Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam, phát biểu tại lễ khởi động chương trình "Forests For Good" tại Việt Nam.

Với việc đặt phát triển bền vững là trọng tâm cho các hoạt động kinh doanh của mình, tập đoàn hàng tiêu dùng hàng đầu của Mỹ - P&G đang được thực hiện sáng kiến "Forests For Good" ở các khu vực đang chịu tác động bởi biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của P&G nhằm tích cực bảo vệ thiên nhiên bằng cách trồng rừng giúp cải thiện hệ sinh thái đa dạng sinh học tại địa phương.



Phát biểu tại lễ khởi động chương trình diễn ra vào tháng Tư vừa qua, bà Priyamvada Srivastava, Phó Chủ Tịch - Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam, cho biết: "Trồng cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất giúp chống lại biến đổi khí hậu. Tôi tin rằng chương trình sẽ tạo ra sự khác biệt ở Việt Nam và chúng tôi cam kết tiếp tục hành động vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai. P&G vinh hạnh cùng với các đối tác của mình và người tiêu dùng Việt Nam đóng góp vào hành động trồng cây ý nghĩa này."

Chung tay ươm mầm Việt Nam xanh

Không chỉ hướng đến mục tiêu trồng và bảo vệ những cánh rừng trọng điểm trên cả nước, sáng kiến "Forests For Good" còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tầm quan trọng của cây xanh, cũng như tính cấp thiết của việc trồng và bảo vệ rừng. Từ mục tiêu này, chương trình mang đến điều khác biệt khi tất cả người dân cả nước đều có cơ hội góp cây trồng rừng qua hành động cụ thể.

Thông qua việc mua sắm các sản phẩm thiết thực hàng ngày của P&G như Ariel, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, Old Spice, Gillette, Safeguards, Olay và Oral-B tại hệ thống siêu thị của Central Retail là GO!, Big C và Tops Market, người tiêu dùng đã có thể đóng góp trực tiếp cây rừng cho dự án. Dự án đã thu hút sự tham gia của đông đảo người tiêu dùng, cùng với sự ủng hộ của các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Isaac.



Chỉ sau vài tuần phát động, người tiêu dùng đã đóng góp hơn 6.000 cây rừng. Dự kiến, đợt trồng rừng đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 7/2023 được ưu tiên tại các khu vực rừng trọng điểm như rừng Xuân Liên (thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa) và rừng Cà Mau (thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau). Các cây trồng sẽ là những loại cây gỗ quý bản địa và cây mắm trắng, góp phần tăng diện tích rừng có chức năng phòng hộ, điều tiết nước, bảo vệ cho hàng triệu người dân ứng phó với biến đổi khí hậu.

Là doanh nghiệp tiên phong với các sáng kiến phát triển bền vững, trong hơn 28 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty P&G đã mang lại nhiều thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng. Các sản phẩm của P&G được thiết kế để tiết kiệm nước và năng lượng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. P&G liên tục thực hiện các hoạt động phát triển bền vững, các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người lao động, đối tác, và cộng đồng.

P&G Việt Nam được vinh danh tại các giải thưởng uy tín cho các nỗ lực phát triển bền vững và cộng đồng như: Giải thưởng Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2022, Giải thưởng Grand Prize ESG Impact Awards 2022 do AmCham Vietnam trao tặng, Giải thưởng Sách Xanh tỉnh Bình Dương…