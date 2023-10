Người trẻ Nhật Bản 'vỡ mộng' mua nhà, cả đời làm không đủ tiền tậu căn chung cư

Mie Kawamata (31 tuổi) luôn mơ ước sở hữu một ngôi nhà cùng khu vườn nhỏ, có chỗ cho con gái 1 tuổi vui chơi và đặc biệt là vị trí đủ gần để đi đến trung tâm thủ đô Tokyo.

Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, Kawamata và chồng, cả hai đều làm việc trong lĩnh vực kế toán, đã từ bỏ ý định xây nhà. Cặp đôi mua một căn hộ có diện tích chỉ bằng 1/3 diện tích mà cô mong muốn.

“Tôi không chắc người bình thường có thể mua nhà được nữa không”, Kawamata nói. “Giá nhà và giá thuê nhà đã tăng nhiều so với trước đây, nhưng lương thì vẫn giữ nguyên”.

Giá cả tăng vọt đã khiến Tokyo trở thành thành phố đắt đỏ thứ 2 trên toàn thế giới, chỉ sau Hong Kong (Trung Quốc).

Sau nhiều thập kỷ giảm phát và tăng trưởng trì trệ, giờ đây Nhật Bản đang chứng kiến làn sóng đầu tư bùng nổ khiến các căn hộ ở trung tâm Tokyo trở nên quá đắt đỏ đối với giới trẻ Nhật Bản.

Theo Viện Kinh tế Bất động sản Nhật Bản, làn sóng đầu tư đã khiến giá trung bình cho một căn hộ chung cư mới ở trung tâm thủ đô Tokyo tăng tới 60%, lên mức kỷ lục 129,6 triệu yên (tương đương hơn 21 tỷ VNĐ)/căn hộ trong nửa đầu năm nay.

Theo báo cáo bất động sản toàn cầu của ngân hàng UBS (một trong những ngân hàng đa quốc gia lớn nhất trên toàn cầu), đối với người dân địa phương, giá cả tăng vọt đã khiến Tokyo trở thành thành phố đắt đỏ thứ 2 trên toàn thế giới, chỉ sau Hong Kong.

Báo cáo của UBS cho thấy, một căn hộ rộng 60 m2 ở Tokyo hiện có giá gấp 15 lần lương trung bình năm của một công nhân lành nghề, tăng 10 lần so với một thập kỷ trước và cao hơn nhiều so với giá nhà ở Singapore và New York (Mỹ).

Ngoài nguyên nhân lãi suất thấp, giá bất động sản còn tăng bởi nguyên nhân người nước ngoài tận dụng cơ hội đồng yên suy yếu, đang ở gần mức thấp nhất trong 33 năm, để đầu tư.

Theo công ty tư vấn Cushman & Wakefield, người nước ngoài đã đổ hơn 1,8 nghìn tỷ yên vào bất động sản Nhật Bản kể từ năm 2019.

Và còn nhiều điều nữa sẽ đến. Mari Kumagai, giám đốc công ty cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield, cho biết tiền từ các nhà đầu cơ bất động sản phải "cất két quá lâu" vì đại dịch và Nhật Bản có vẻ là một điểm đến hàng đầu ở châu Á.

Bà Mari Kumagai cho biết: “Nếu họ muốn giữ tiền ở Châu Á Thái Bình Dương thì đó có xu hướng là Úc, Singapore hoặc Nhật Bản”. Bà đồng thời cho biết thêm rằng Nhật Bản là quốc gia hấp dẫn nhất trong 3 nước, dựa trên sự ổn định về giá trị và quy mô của nền kinh tế.

Giá căn hộ trung bình ở trung tâm Tokyo đã tăng vọt trong năm qua do nguồn cung lớn căn hộ cao cấp tung ra thị trường. Tiêu biểu là khu phức hợp Azabudai Hills mới, có tòa tháp văn phòng lớn nhất Nhật Bản và khoảng 1.400 căn hộ.

Wang Mao San, chủ tịch của công ty Shingi-fusaya Realty Inc., cho biết dự án Azabudai Hills, có tầm nhìn ra Tháp Tokyo mang tính biểu tượng, đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư ở Đài Loan (Trung Quốc).

Tháp Tokyo được nhìn từ tầng 52 của 'Tháp Azabudai Hills Mori JP', do công ty Mori Building Co. phát triển, trong buổi ra mắt báo chí về khu phức hợp ở Tokyo, Nhật Bản.

Ông cho biết, những người Đài Loan siêu giàu đang mua những bất động sản trị giá hơn 100 triệu yên (tương đương hơn 16 tỷ VNĐ) ở Tokyo để xây dựng ngôi nhà thứ 2 của họ, trong khi các nhà đầu tư giàu có thường xuyên tập trung vào các căn hộ ở mức khoảng 30-70 triệu yên (tương đương gần 5 tỷ đến hơn 11 tỷ VNĐ) ở Tokyo và đô thị phía Tây thành phố Osaka.

“Tại Nhật Bản, tình hình chính trị và kinh tế ổn định”, Wang nói về sức hấp dẫn của thị trường. "Tokyo vẫn chưa đắt so với các thành phố lớn khác, như Hong Kong và London chẳng hạn".

Theo dữ liệu của Viện Bất động sản Nhật Bản, một căn hộ cao cấp ở khu Motoazabu của Tokyo có giá thấp hơn một nửa so với ở Hong Kong và rẻ hơn 45% so với London.

Đó là sự thật phũ phàng đối với Mari Mochizuki, một bà mẹ đơn thân và nhân viên bán hàng cho một công ty âm nhạc, người đang tìm kiếm một căn hộ đủ rộng để nhét vừa cây đàn piano của mình và có lẽ là cả một con mèo. Mochizuki chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng.

Người phụ nữ 39 tuổi mong muốn tìm được một nơi có thể giữ được giá trị bán lại trong trường hợp cô phải chuyển nơi làm việc. Nhưng những lựa chọn mà cô thấy ở trung tâm thành phố đều quá đắt đỏ hoặc đã cũ, đẩy khu vực tìm kiếm của cô ra rìa phía bắc thủ đô.

Cô nói: “Có vẻ như giá của mọi căn hộ có quy mô vừa phải đang tăng lên một cách phi lý, kể cả những căn hộ ở khu vực hẻo lánh hoặc có nội thất rẻ đến mức đáng ngạc nhiên”.

Nguồn: Reuters