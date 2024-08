Người trong cuộc nói lý do lắp camera bên trong căn hộ cho thuê ở Vũng Tàu

Sáng 7-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị K.V., người quản lý căn hộ bị khách hàng tố gắn camera bên trong căn hộ tại dự án The Sóng (TP Vũng Tàu), cho biết những ngày qua đã rất suy sụp khi những hình ảnh, tin nhắn của chị bị chia sẻ trên mạng xã hội và bị nhiều tài khoản có những bình luận công kích.



Theo chị K.V., chị không phải là chủ căn hộ mà là người làm dịch vụ, căn hộ này cũng chỉ thỉnh thoảng mới đón khách, thường chỉ vào dịp cuối tuần.

Tài khoản mạng xã hội tên L.L. đăng tin đã nhận lời xin lỗi từ chủ nhà và quản lý căn hộ này

Khách thuê căn hộ trước đó liên hệ với một bạn sales khác, từ người đó kết nối với chị K.V. để thuê vào ngày 2-8. Khi khách phát hiện có camera, khách đã gỡ luôn cả 2 chiếc ra, và thông tin đến bạn sales ban đầu.

Phía chủ nhà yêu cầu chị K.V. bồi thường 50% tiền camera, do khách tự ý gỡ, gây hư hỏng, do đó chị K.V. đã trao đổi qua lại với khách. "Trong lúc nhắn tin tôi có nói từ "The Sóng gắn đầy mà", ý của tôi là các camera gắn tại những khu vực chung, chứ không có ý là bên trong các căn hộ ở The Sóng đều có camera"- Chị K.V. chia sẻ.

Nói về lý do gắn camera trong căn hộ cho thuê, chị K.V. cho hay trước đó từng có người lấy đi tài sản có giá trị nên chủ nhà đã chủ động gắn camera với mục đích theo dõi an ninh, đề phòng mất tài sản.

Các camera được người thuê phát hiện bên trong căn hộ

Chị K.V. cam đoan, việc lắp đặt này chỉ với mục đích bảo vệ tài sản và các camera đặt đều chĩa ra cửa. "Tôi không hiểu sao chiếc camera trên nóc tủ lạnh lại chĩa thẳng vào nhà vệ sinh, vì các hình ảnh trước đều cho thấy chĩa ra cửa, có thể do sơ suất trong quá trình lau dọn"- chị K.V cho hay.

Tuy nhiên, chị K.V cũng thấy rằng việc có camera bên trong căn hộ nhưng khách không hề biết là do sơ suất từ phía chị, đã khiến khách hàng có trải nghiệm không tốt. "Tôi rất xin lỗi khách hàng về vấn đề này, và khẳng định không hề có mục đích xấu như nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Tôi cũng đã làm việc với bên công an, phía lắp đặt camera để thông tin vụ việc một cách khách quan nhất" - chị K.V nói.

Cùng ngày, chủ tài khoản L.L. (khách hàng thuê homestay) đã có bài viết trên mạng xã hội để nói rõ lại. Cụ thể, chị L. thông tin, đã nhận được lời xin lỗi từ phía chủ nhà cũng như quản lý tại căn hộ The Sóng.

Chị L. cũng nói rõ, không hề đánh đồng hết tất cả các căn hộ tại The Sóng mà chỉ nói riêng căn hộ chị thuê nên mọi thông tin thêm thắt trên mạng xã hội, ai chia sẻ sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Dự án The Sóng tại TP Vũng Tàu

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 6-8, nhiều tài khoản và các hội nhóm trên mạng xã hội liên tục chia sẻ bài viết kèm hình ảnh của tài khoản L.L. phản ánh việc phát hiện một căn hộ ở tầng 31 thuộc khu The Sóng gắn 2 camera bên trong. Theo hình ảnh người này chụp lại và đăng tải thì trong 2 chiếc camera, 1 chiếc chĩa thẳng vào nhà vệ sinh.

Thông tin này sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến dân mạng "dậy sóng". Nhiều người bức xúc với việc căn hộ lắp camera nhưng không thông báo cho người thuê; đồng thời mong chủ tài khoản L.L. làm rõ, để tránh có hình ảnh không hay.

Bên dưới nhiều người kinh doanh căn hộ tại đây cũng bức xúc vì ở đây mỗi căn hộ là một chủ nhà khác nhau nên không thể đánh đồng hết tất cả các căn hộ tại đây, khiến công việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng.

The Sóng là dự án căn hộ chung cư cao cấp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, condotel lớn bậc nhất tại TP Vũng Tàu với hơn 1.500 căn. Mỗi ngày, The Sóng đón hàng ngàn khách thuê căn hộ, nghỉ dưỡng.