Người từng mua, bán những thửa đất thuộc danh sách sau, khẩn trương đến công an làm việc

Ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng có thông báo số 1573 về việc truy tìm bị hại và cá nhân, tổ chức có liên quan (lần thứ 3). Nội dung thông báo như sau:

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án Trần Huy Cường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên là chủ đầu tư.

Quá trình điều tra vụ án xác định: Trần Huy Cường - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên đã ký các thỏa thuận bán các lô đất tại dự án Anh Dũng IV cho các cá nhân, tổ chức.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký kết việc mua bán hoặc đang quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô đất liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng để làm việc, cung cấp thông tin.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng), địa chỉ: Số 4-5 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hoặc liên hệ với đồng chí điều tra viên thụ lý vụ án Lê Văn Minh SĐT: 0978.952.477; Vũ Xuân Bách SĐT: 0935.877.833.

Danh sách các thửa đất liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin gồm:

TT SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN THÔNG TIN THỬA ĐẤT THEO BÌA ĐƯỢC CẤP THÔNG TIN THỬA THEO QUY HOẠCH THÔNG TIN THỬA ĐẤT THEO THOẢ THUẬN ĐỜI ĐẦU 1 CD 688848 THỬA 19A LÔ G1 KHU A THỬA 19 LÔ G1 KHU A THỬA 19 LÔ G1 KHU A 2 CD 688849 THỬA 19B LÔ G1 KHU A 3 CD 688852 THỬA 21A LÔ G1 KHU A THỬA 21 LÔ G1 KHU A THỬA 21 LÔ G1 KHU A 4 CD 688853 THỬA 21B LÔ G1 KHU A 5 CD 688873 THỬA 33A LÔ G2 KHU A THỬA 33 LÔ G2 KHU A THỬA 33 LÔ G2 KHU A 6 CD 688874 THỬA 33B LÔ G2 KHU A 7 CX 562290 THỬA 45 LÔ G3 KHU A THỬA 45 LÔ G3 KHU A THỬA 45 LÔ G3 KHU A 8 CX 562293 THỬA 46 LÔ G3 KHU A THỬA 46 LÔ G3 KHU A THỬA 46 LÔ G3 KHU A 9 DE995365 THỬA 21 LÔ G4 KHU A THỬA 65 LÔ G4 KHU A THỬA 65A LÔ G4 KHU A 10 DE995367 THỬA 23 LÔ G4 KHU A THỬA 65B LÔ G4 KHU A 11 DE995370 THỬA 26 LÔ G4 KHU A THỬA 59 LÔ G4 KHU A THỬA 59A LÔ G4 KHU A 12 DE995372 THỬA 28 LÔ G4 KHU A THỬA 59B LÔ G4 KHU A 13 BU 567963 THỬA 23 LÔ LK2 KHU B THỬA 23 LÔ LK2 KHU B THỬA 23 LÔ LK2 KHU B 14 BU 567970 THỬA 30 LÔ LK2 KHU B THỬA 30 LÔ LK2 KHU B THỬA 30 LÔ LK2 KHU B 15 BU 567983 THỬA 44 LÔ LK2 KHU B THỬA 44 LÔ LK2 KHU B THỬA 44 LÔ LK2 KHU B 16 BU 567984 THỬA 45 LÔ LK2 KHU B THỬA 45 LÔ LK2 KHU B THỬA 45 LÔ LK2 KHU B 17 BU 567987 THỬA 48 LÔ LK2 KHU B THỬA 48 LÔ LK2 KHU B THỬA 48 LÔ LK2 KHU B 18 BU 567990 THỬA 51 LÔ LK2 KHU B THỬA 51 LÔ LK2 KHU B THỬA 51 LÔ LK2 KHU B 19 DB 956004 THỬA 3 LÔ G1 KHU B THỬA 3 LÔ G1 KHU B THỬA 6 LÔ G1 KHU B 20 DB 956014 THỬA 14 LÔ G1 KHU B THỬA 14 LÔ G1 KHU B THỬA 10 LÔ G1 KHU B 21 DB 956016 THỬA 16 LÔ G1 KHU B THỬA 16 LÔ G1 KHU B 22 DB 956022 THỬA 24 LÔ G1 KHU B THỬA 24 LÔ G1 KHU B THỬA 12 LÔ G1 KHU B 23 DE 995330 THỬA 10 LÔ G2 KHU B THỬA 34 LÔ G2 KHU B THỬA 21A LÔ G2 KHU B 24 DE 995332 THỬA 12 LÔ G2 KHU B THỬA 36 LÔ G2 KHU B THỬA 21B LÔ G2 KHU B 25 DE995337 THỬA 17 LÔ G2 KHU B THỬA 41 LÔ G2 KHU B THỬA 17A LÔ G2 KHU B 26 DE995339 THỬA 19 LÔ G2 KHU B THỬA 43 LÔ G2 KHU B THỬA 17B LÔ G2 KHU B 27 BU 567914 THỬA 57 LÔ G3 KHU B THỬA 57 LÔ G3 KHU B THỬA 27 LÔ G3 KHU B 28 BU 567916 THỬA 61 LÔ G3 KHU B THỬA 61 LÔ G3 KHU B THỬA 28 LÔ G3 KHU B 29 BU 567921 THỬA 68 LÔ G3 KHU B THỬA 68 LÔ G3 KHU B THỬA 35B LÔ G3 KHU B 30 BU567922 THỬA 71 LÔ G3 KHU B THỬA 71 LÔ G3 KHU B THỬA 30 LÔ G3 KHU B 31 DB 956042 THỬA 77 LÔ G4 KHU B THỬA 77 LÔ G4 KHU B THỬA 44 LÔ G4 KHU B 32 DB 956038 THỬA 79 LÔ G4 KHU B THỬA 79 LÔ G4 KHU B 33 DB 956026 THỬA 91 LÔ G4 KHU B THỬA 91 LÔ G4 KHU B THỬA 47 LÔ G4 KHU B

Theo Công an thành phố Hải Phòng