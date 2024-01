Người Việt liệu đã được dùng sản phẩm từ Modal Lenzing chính hãng?

Chất liệu Modal Lenzing là gì?



Chất liệu Modal là những loại vải được tạo ra từ gỗ sồi. Vải Modal không chỉ có nguồn gốc từ thiên nhiên mà còn là đại diện tiêu biểu cho sự phát triển của ngành dệt may.

Sự ưu việt của Modal nằm ở tính thân thiện với làn da, khả năng không gây kích ứng, và đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Các sản phẩm làm từ chất liệu này rất mỏng nhẹ, thoáng khí và mang lại cảm giác thoải mái. Nhờ những đặc điểm đó, doanh nghiệp thường ưu tiên sử dụng chúng để tạo ra các sản phẩm "xanh", hướng tới môi trường và sự an toàn. Đơn cử như ONOFF với các mẫu thiết kế nội y, bra và tất làm 100% từ vải Modal Lenzing chính hãng.

Tính an toàn soán ngôi tính thời trang - khách hàng Việt đang ngày một khó tính?



Thị trường đang chứng kiến sự lên ngôi của một xu hướng tiêu dùng mới - ưu tiên các sản phẩm "xanh", được làm từ các chất liệu tự nhiên và an toàn với sức khỏe.

Theo báo cáo của Nielsen trong quý 1/2020, gần một nửa người tiêu dùng Việt tham gia khảo sát cho rằng sức khỏe là mối quan tâm số 1 của họ. Cũng theo công bố của họ tại Hội thảo "Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh" cho thấy, 86% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm đến từ thương hiệu cam kết "xanh" và "sạch". Ngành thời trang và đặc biệt là sản xuất đồ lót cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển, ONOFF đã nhận ra rằng khách hàng Việt Nam đang ngày càng trở nên khó tính hơn. Giờ đây những chiếc nội y mà họ mặc vào không chỉ phải đẹp mà còn phải mang lại cảm giác nhẹ nhàng như không, co giãn nâng đỡ theo dáng người, ôm vừa vặn không để lại vệt hằn đỏ trên da, che được các khuyết điểm nhưng vẫn thoáng mát.

Xu hướng ưu tiên các sản phẩm từ thiên nhiên đang phủ "xanh" ngành thời trang

Người tiêu dùng Việt Nam liệu đã có cơ hội sử dụng?



Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng xanh, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng Modal Lenzing như một yếu tố then chốt để thúc đẩy bán hàng, tăng khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, là một trong những chất liệu cao cấp nhất hiện nay, chi phí để nhập khẩu Modal Lenzing chính hãng không phải là rẻ. Chưa kể đến ngân sách đầu tư vào công nghệ để đảm bảo giữ nguyên chất lượng vải, form dáng khi đưa vào thiết kế, sẽ không có chuyện đồ lót được làm từ vải chính hãng được bán với giá chỉ 15.000đ - 25.000đ/chiếc.

Thị trường đang tràn lan các sản phẩm đồ lót Modal Lenzing giá rẻ

Để sản phẩm có đủ điều kiện "gắn nhãn" Modal Lenzing chính hãng, các đơn vị sản xuất phải được cấp Chứng chỉ Modal Lenzing bảo chứng cho nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Và ONOFF chính là một trong số ít thương hiệu đồ lót tại Việt Nam đạt được điều đó. Không chờ tới xu hướng "tiêu dùng xanh", ONOFF đã trở thành đối tác lâu dài và uy tín của Modal Lenzing từ năm 2020.



Từng gây ấn tượng với các sản phẩm đồ lót basic làm từ Bông Mỹ - Cotton USA, ONOFF lại tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập mới IT'S NEW, IT'S ONOFF với 100% thiết kế đều được làm từ vải Modal.

100% sản phẩm nằm trong BST IT'S NEW, IT'S ONOFF được làm từ Modal Lenzing

Không còn chỉ dừng ở những gam màu basic, IT'S NEW, IT'S ONOFF mang tới nhiều tone màu mới lạ, kết hợp với những họa tiết phá cách và có phần trẻ trung hơn. Dù với bất cứ phong cách, sở thích, giới tính nào, bạn đều có thể chọn cho mình một sản phẩm ưa thích.



Chứng chỉ Modal Lenzing đã trở thành nền tảng giúp ONOFF gây ấn tượng với các khách hàng. Với ONOFF, lựa chọn đồ lót an toàn cho sức khỏe cũng chính là cách yêu thương bản thân. Đó là lý do vì sao các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập mới đều hướng tới tiêu chí đẹp, mặc sướng và phải thân thiện với làn da.

Bộ sưu tập IT'S NEW, IT'S ONOFF hướng tới sự thoải mái và trẻ trung

Khách hàng có thể cảm nhận sự khác biệt ngay từ lần mặc đầu tiên. Làn da được nâng niu bởi những sợi vải mềm mại, thiết kế ôm vừa vặn khéo léo che đi những khuyết điểm. Bạn có thể tự tin tham gia bất cứ hoạt động nào mà không lo mất dáng hay xoắn viền gây cộm vướng.



Modal Lenzing còn giúp đồ lót có tính kháng khuẩn tự nhiên, bảo vệ vùng kín khỏi các tác nhân gây hại, đồng thời có độ bền cao, tiết kiệm chi phí thay mới, giảm lượng rác thải.

Bạn đọc có thể mua đồ lót Modal Lenzing chính hãng tại:

Website : https://onoff.vn/

Hotline : 1800 1100

Hoặc mua sắm trực tiếp tại hệ thống 20 cửa hàng trên toàn quốc