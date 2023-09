“Nguồn cầu ở thực là động lực lớn nhất hỗ trợ thanh khoản thị trường từ nay đến cuối năm 2023”

Điều này cho thấy phân khúc nhà giá vừa túi tiền đang dẫn dắt thị trường bất động sản.

Mới đây, tại sự kiện trải nghiệm "Nhà tôi ở FIATO City" thuộc dự án căn hộ FIATO City Nhơn Trạch, Đồng Nai của Thang Long Real Group đã thu hàng hàng trăm khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu và tìm hiểu dự án. Điều này là khá bất ngờ trong bối cảnh thị trường còn khó khăn. Được biết, dự án có mức giá dự kiến từ 33,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT). Trong đó, dòng căn hộ 1-2 PN giá từ 1,7 – 2.5 tỉ đồng/căn được quan tâm mạnh nhất.

Hay tại quận Bình Tân, dự án căn hộ tầm trung Akari City của Nam Long (giá trên dưới 3 tỉ đồng/căn) rục rịch chào thị trường giai đoạn cuối đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ khách mua thực. Ghi nhận tại sàn giao dịch dự án này nhận thấy, khá nhiều khách hàng đứng tại sa bàn để nghe môi giới tư vấn về dự án. Được biết, chủ đầu tư dự án tung chính sách bán hàng hấp dẫn để đón làn sóng mua nhà ở thực vào thời điểm cuối năm nay. Cụ thể, khách hàng thanh toán 30% chia nhỏ thành 6 đợt đến khi nhận nhà, ngân hàng cho vay 65% giá trị sản phẩm. Trường hợp vay, khách hàng chỉ trả cố định lãi suất 5% trong 24 tháng, chủ đầu tư trả phần còn lại.

Khung cảnh khách tham quan một dự án tại Đồng Nai. Ảnh: HV

Theo đại diện một sàn giao dịch đang bán dự án tại quận 9 (Tp.HCM), phần lớn nhu cầu tìm hiểu hoặc xuống tiền dự án căn hộ ở giai đoạn này là người mua ở thực, đặc biệt với các dự án mở bán giai đoạn tiếp, nhu cầu mua ở thực chiếm phần lớn. Trong khi với dự án căn hộ chào bán đợt đầu tiên thì nhà đầu tư chiến tỉ lệ cao hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư xuống tiền thời điểm này đều xác định đầu tư trong trung - dài hạn.

Ghi nhận cho thấy, thời gian qua, trên thị trường bất động sản các giao dịch chủ yếu đến từ phân khúc căn hộ. Nếu so với các phân khúc khác như đất nền, nhà phố, biệt thự thì đây là dòng sản phẩm dễ mua, dễ bán, đáp ứng nhu cầu mua để ở thực. Vì thế, khi giá bán bước vào giai đoạn hợp lý, nhu cầu tìm chốn an cư, nhất là đối tượng khách hàng trẻ có dấu hiệu tăng lên. Cùng với đó, khai thác cho thuê tạo dòng tiền về sau cũng là lý do người mua chọn căn hộ.

Nếu như phân khúc nhà phố, đất nền vẫn có bóng dáng nhà đầu tư mua đi bán lại, thì căn hộ hiện nay ghi nhận sức cầu phần lớn đến từ nhu cầu mua để ở thực hoặc đầu tư cho thuê dài hạn. Nhất là các dự án căn hộ gần các khu/cụm khu công nghiệp được quan tâm khi nguồn cầu dồi dào đến từ người dân sinh sống tại địa phương, giới chuyên gia, CEO, quản lý cấp cao làm việc tại các khu công nghiệp…

Khách hàng xem sa bàn tại một dự án căn hộ tại quận Bình Tân. Ảnh: HV

Dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, chỉ số mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước đã nhích tăng 1%. Nhu cầu giao dịch tại Tp.HCM dần phục hồi ở loại hình căn hộ. Theo đó, lượt tìm kiếm căn hộ tại các quận 9, quận 10, Bình Tân, Tân Phú và huyện Bình Chánh ghi nhận mức tăng từ 5 - 9%. Ngoài ra, nhu cầu tìm thuê chung cư cũng tăng từ 8 - 11% tại các quận 8, quận 9, Tân Phú, Bình Tân.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, động sản sẽ chuyển biến một cách rõ nét từ cuối quý 4/2023 hoặc đầu năm 2024. Diễn biến thị trường ở thời điểm này tương tự giai đoạn 2014 - 2015. Lúc này tâm lý nhà đầu tư tốt lên, thủ tục đầu tư dự án được quan tâm tháo gỡ, ngân hàng giảm lãi suất, không hạn chế nguồn tiền đổ vào đầu tư bất động sản, hạn mức cho vay của ngân hàng tăng cao (dự kiến cuối năm 2023 nâng lên mức 16%), tăng tốc giải ngân đầu tư công, kích thích tiêu dùng, du lịch… là các tín hiệu hỗ trợ rất nhiều cho thị trường bất động sản phục hồi.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa cho rằng, sự quay trở lại của các chủ đầu tư là một tín hiệu đáng mừng, vì chính họ mới có đủ tài chính và khả năng để khởi động một dự án mới, đẩy mạnh nguồn cung sau thời gian tắc nghẽn dài hạn. Bên cạnh đó, chính sách bán hàng linh hoạt của những chủ đầu tư là cơ hội hiếm có cho người mua, giúp họ có thêm lựa chọn và ưu đãi khi mua căn hộ hoặc nhà riêng. Nhìn chung, các yếu tố này đóng vai trò tích cực trong sự phục hồi của thị trường bất động sản.

“Từ câu chuyện khủng hoảng thị trường bất động sản trước đây, có thể thấy, nguồn cầu ở thực là động lực lớn nhất hỗ trợ thanh khoản thị trường từ nay đến cuối năm 2023”, ông Quang khẳng định.

Vị này phân tích, trong những năm qua, nhà đất liên tục tăng giá tại nhiều khu vực, đặc biệt tại các TP lớn như Hà Nội và Tp.HCM, khiến nhiều người có nhu cầu thực không thể mua được nhà ở vừa túi tiền. Đây chính là kết quả của cơ cấu sản phẩm bất động sản lệch pha, khi giỏ hàng chiếm đa phần là các sản phẩm không phù hợp với túi tiền của người dân. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến thanh khoản sụt giảm mạnh khi thị trường bất ổn, tứ bề khó khăn.

Có thể khẳng định, nhu cầu về nhà ở vẫn còn rất lớn, đặc biệt là ở phân khúc trung bình - khá đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người lao động. Vì vậy, ở thời điểm này, cần ưu tiên nới thêm chuẩn cho vay với những người dân có nhu cầu ở thật, mua để ở, chứ không phải đầu tư.

Đồng thời, cũng nên xem xét cho vay đối với những dự án đang xây dựng dở dang, sắp bàn giao nhà cho khách hàng mà giá bán hợp lý.

“Thị trường cần phải nhìn xa rằng, nhà ở vừa túi tiền chính là động lực quan trọng giúp cho thị trường bất động sản lấy lại đà tăng trưởng, giải tỏa tâm lý tiêu cực thời gian qua”, ông Quang chia sẻ.