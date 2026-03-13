Nguồn cung bảo đảm, vì sao giá gas bán lẻ liên tục tăng?

Giá gas vượt nửa triệu đồng mỗi bình

Theo thông báo của các doanh nghiệp kinh doanh gas, từ ngày 12/3, giá gas bán lẻ tại nhiều khu vực tăng khoảng 2.500 đồng/kg, tương đương khoảng 30.000 đồng mỗi bình 12kg. Sau điều chỉnh, giá gas tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực phía Nam, đã vượt mốc 500.000 đồng/bình, phổ biến khoảng 504.000-520.000 đồng/bình tùy thương hiệu và đại lý phân phối.

Mức giá này được áp dụng tại nhiều thương hiệu như VT Gas, A Gas, JP Gas, Pacific Gas… Trong khi đó, bình gas công nghiệp loại 45kg hiện có giá khoảng 1,8-1,9 triệu đồng/bình.

Đáng chú ý, tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá gas đã có nhiều đợt tăng liên tiếp. Tổng mức tăng phổ biến khoảng 40.000-50.000 đồng mỗi bình 12kg, thậm chí có nơi mức tăng lên tới hơn 100.000 đồng mỗi bình so với đầu tháng 2.

Chẳng hạn, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) đã liên tục điều chỉnh giá trong tháng 3, với mức tăng khoảng 30.000 đồng mỗi bình 12kg trong các đợt điều chỉnh vào đầu và giữa tháng. Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) cũng tăng giá hơn 666 đồng/kg đối với các thương hiệu Pacific Gas, ESGas và ACE nhằm bù đắp chi phí đầu vào tăng.

Giá gas bán lẻ liên tục tăng trong những ngày gần đây.

Trao đổi với PV Tiền Phong , lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị cung cấp khoảng 70% nguồn khí trên thị trường cho biết, doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực bảo đảm nguồn cung LPG cho thị trường trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động.

Theo vị này, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng quốc tế bị tác động xấu, kéo theo chi phí nhập khẩu LPG gia tăng. Tuy vậy, với vai trò là doanh nghiệp đầu mối cung cấp khí lớn nhất cả nước, trong tháng 3, PV GAS vẫn cố gắng giữ ổn định giá bán buôn.

“PV GAS đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Dù nguồn cung có khó khăn nhất định, doanh nghiệp vẫn chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ giá và bảo đảm nguồn cung LPG cho thị trường”, lãnh đạo PV GAS cho biết.

Có hiện tượng “té nước theo mưa”?

Dù nguồn cung từ doanh nghiệp đầu mối được khẳng định ổn định và không có biến động lớn về giá, nhưng giá gas đến tay người tiêu dùng liên tục tăng.

Lý giải về điều này, chủ một doanh nghiệp kinh doanh gas cho rằng, nguyên nhân một phần đến từ đặc thù của thị trường phân phối gas dân dụng. Khác với giá xăng dầu được điều hành theo chu kỳ và có cơ chế quản lý giá, thị trường gas hiện vận hành chủ yếu theo cơ chế thị trường, trong đó hệ thống phân phối có nhiều tầng nấc.

Chuỗi phân phối gas thường gồm doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý cấp 1, cơ sở chiết nạp và hàng nghìn cửa hàng bán lẻ. Mỗi khâu trung gian đều có chi phí và mức chiết khấu riêng, khiến giá bán lẻ dễ biến động khi thị trường xuất hiện thông tin về khả năng tăng giá đầu vào.

“Chính cấu trúc phân phối nhiều tầng và cơ chế giá hoàn toàn theo thị trường khiến giá gas bán lẻ có thể tăng nhanh mỗi khi có thông tin về biến động nguồn cung hoặc giá thế giới. Một số đại lý có xu hướng điều chỉnh giá bán sớm để phòng ngừa rủi ro chi phí đầu vào, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng té nước theo mưa”, đại diện doanh nghiệp này cho biết.

Giá gas tăng cao khiến chi phí sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp sản xuất tăng cao.

Gas hiện là nhiên liệu nấu nướng chính của hàng triệu hộ gia đình tại Việt Nam. Vì vậy, mỗi khi giá gas tăng, chi phí sinh hoạt của người dân cũng như chi phí vận hành của các quán ăn, nhà hàng và hộ kinh doanh nhỏ lập tức bị đội lên.

Chị Nguyễn Thị Lan - chủ một quán bún tại phường Hoàng Mai, Hà Nội - cho biết quán của chị mỗi tháng sử dụng khoảng 4-5 bình gas.

“Trước đây một bình giá khoảng hơn 430.000 đồng, giờ nhiều nơi đã lên hơn 500.000 đồng. Tính ra mỗi tháng tiền gas tăng thêm vài trăm nghìn đồng. Với quán nhỏ thì khoản chi phí này không hề nhỏ, nhưng tăng giá bán lại rất khó, vì khách rất nhạy cảm với giá”, chị Lan nói.

Đại diện một nhà máy sản xuất mì ăn liền phía Nam chia sẻ, nhiều cơ sở chế biến thực phẩm và doanh nghiệp sản xuất cũng chịu tác động trực tiếp từ việc giá gas tăng.

Theo vị này, hiện tại, gas được sử dụng cho hệ thống gia nhiệt và nhiều công đoạn chế biến trong dây chuyền sản xuất. Với công suất lớn, các nhà máy thường sử dụng bình gas công nghiệp loại 45kg hoặc hệ thống bồn LPG cấp trực tiếp.

"Một nhà máy quy mô lớn có thể tiêu thụ khoảng 100-200 bình gas 45kg mỗi tháng tùy công suất. Hiện tại, mỗi bình gas 45kg đã tăng lên mức 1,85-1,9 triệu đồng/bình, tức hơn khoảng 200.000 đồng mỗi bình.

Nếu một nhà máy sử dụng khoảng 150 bình gas 45kg/tháng, chi phí nhiên liệu có thể tăng thêm khoảng 22-30 triệu đồng/tháng chỉ riêng phần gas. Còn những cơ sở sản xuất lớn tiêu thụ vài trăm bình mỗi tháng, mức chi phí phát sinh có thể lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng", vị đại diện chia sẻ.

Trước áp lực giá gas, vị đại diện cho biết doanh nghiệp đang phải tính toán lại toàn bộ bài toán chi phí, từ năng lượng, vận hành đến logistics để hạn chế tác động lên giá thành sản phẩm.