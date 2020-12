Nguồn cung dồi dào, giá lợn hơi giảm

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 11/2020, giá lợn hơi trong nước có xu hướng giảm so với tháng 10/2020, hiện giá lợn hơi trung bình trên cả nước dao động trong khoảng 65.000 – 74.000 đồng/ kg, giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg so với cuối tháng 10/2020, do nguồn cung dồi dào.

Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, mục tiêu của tỉnh Đồng Nai đến cuối năm 2020, tổng đàn lợn sẽ khôi phục được 2,5 triệu con như thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi và sẽ đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường.

Đến cuối năm 2020, tổng đàn lợn sẽ khôi phục được 2,5 triệu con. Ảnh minh họa.

Cục Thú y cảnh báo các nhà sản xuất chăn nuôi lợn về mức độ gia tăng dịch tả lợn sau hàng loạt các ổ dịch mới trong những tháng gần đây. Dữ liệu từ Cục Thú y cho thấy từ tháng 10/2020 đến nay, dịch tả lợn đã bùng phát tại 31 tỉnh, làm chết 20.500 con lợn, tăng gấp đôi so với các tháng trước đó.



Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2020, Việt Nam nhập khẩu 21,08 nghìn tấn thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (mã HS 0203), trị giá 50,72 triệu USD, tăng 861,1% về lượng và tăng 1.245,5% về trị giá so với tháng 10/2019.

Lũy kế 10 tháng năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 111,51 nghìn tấn thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 265,51 triệu USD, tăng 407,3% về lượng và tăng 530,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Nga, Brazil, Canada, Mỹ và Ba Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2020./.