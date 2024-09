Nguyễn Hà Đông: "Tôi không liên quan đến trò chơi của họ, tôi không bán bất cứ thứ gì và cũng không ủng hộ tiền điện tử"

Mới đây, thông tin về việc Flappy Bird chính thức "hồi sinh" đã được công bố bởi Flappy Bird Foundation, một nhóm phát triển game không liên quan đến Nguyễn Hà Đông.

Flappy Bird Foundation hiện tại đã mua lại thương hiệu Flappy Bird và đang phát triển một trò chơi dựa trên phiên bản gốc. Thông tin từ website mới của Flappy Bird ( https://flappybird.org/ ) cho thấy một hướng đi mới của trò chơi với sự tích hợp chặt chẽ với Web3 và tiền điện tử.

Trò chơi mời người dùng kết nối ví tiền điện tử và khuyến khích họ kiếm điểm , dù chưa rõ điểm này sẽ được dùng vào mục đích gì. API của trò chơi cũng hiển thị bảng xếp hạng với tên của các nhà đầu tư tiền điện tử.

Chiều ngày 15/9/2024, Nguyễn Hà Đông, "cha đẻ" Flappy Bird, đã chính thức khẳng định không liên quan đến phiên bản của Flappy Bird Foundation. Tài khoản của Đông trên mạng xã hội X cho biết: "Không. Tôi không liên quan đến trò chơi của họ, tôi không bán bất cứ thứ gì và cũng không ủng hộ tiền điện tử".

(Nguyên văn: No, I have no related with their game. I did not sell anything. I also don't support crypto).

Bài đăng trên đã thu hút hơn 520 lượt bình luận, 9.200 lượt đăng lại và 59.000 lượt thích (tính đến 9:00 sáng ngày 16/9 theo giờ Việt Nam).