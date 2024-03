"Nguyên mẫu” của Kim Ji Won trong phim là đại công chúa Samsung: Style lẫn thần thái đều “khớp lệnh”?

Kim Ji Won với vai diễn Hong Haein trong bộ phim truyền hình mới lên sóng "Queen Of Tears" đã tạo nên một "cơn sốt" đối với hội yêu phim Hàn. Bên cạnh diễn xuất, phong cách thời trang thời thượng và xa xỉ, toát lên vẻ đẳng cấp của Kim Ji Won cũng là điểm thu hút khán giả không kém. Chỉ sau hai tập phát sóng, nữ diễn viên Hàn Quốc đã làm người hâm mộ choáng váng với gu thời trang đẳng cấp của mình.

Phong cách thời trang tài phiệt của Kim Ji Won

Mới đây, trên MXH, các netizen đã đưa ra phỏng đoán về nguyên mẫu của tiểu thư tài phiệt mà Kim Ji Won thủ vai. Theo đó, trong bộ phim, nhân vật do Kim Ji Won thể hiện có những nét tương đồng với đại công chúa Samsung Lee Boo Jin về phong cách thời trang và cả câu chuyện tình với người chồng "Lọ Lem". Lee Boo Jin, sinh vào năm 1970, là Chủ tịch và CEO của Hotel Shilla, một chuỗi khách sạn và trung tâm hội nghị nổi tiếng tại Seoul. Cô là ái nữ của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Kun Hee.

Nhan sắc, khí chất và phong cách thời trang sang trọng của doanh nhân Lee Boo Jin. Suốt bao năm, cô vẫn luôn trung thành với kiểu tóc layer đen nhánh và uốn xoăn nhẹ nhàng để tôn lên đường nét khuôn mặt

Cô được truyền thông đặt cho danh hiệu "Tiểu Lee Kun Hee" và được biết đến như một nữ doanh nhân xuất chúng, không hề thua kém người anh trai, Chủ tịch điều hành hiện nay của Samsung Electronics, Lee Jae Yong. Lee Boo Jin đã có công lớn trong việc phát triển chuỗi khách sạn Shilla để đạt được thành công rực rỡ như hiện tại. Không chỉ giỏi giang trong kinh doanh, mỗi khi xuất hiện, "công chúa Samsung" còn nổi bật với phong cách thời trang thanh lịch, đẳng cấp và toát lên thần thái quý phái.

Phong cách thời trang của cô thường là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, đặc biệt là trong các sự kiện của tập đoàn. Những phụ kiện mà cô chọn lựa, từ đôi bông tai đắt giá cho đến chiếc túi xách độc quyền mang tên Lee Boo Jin, không chỉ phản ánh sự quyền lực và đẳng cấp mà còn là nguồn cảm hứng cho những người yêu thời trang.

“Đại công chúa Samsung” luôn gây ấn tượng mạnh với khí chất đậm chất tài phiệt và gu thời trang vô cùng sang trọng. Cô đa phần diện đồ trơn, màu sắc thiên về các tông trung tính. Nhiều người nói rằng tủ đồ của Lee Bo Jin chính là sách mẫu cho "quiet luxury".

Tương tự với Lee Bo Jin, Kim Ji Won khi thủ vai ái nữ tập đoàn Queens cũng mặc đồ đơn sắc là chủ yếu, cách mix&match cũng rất sang trọng, toát lên thần thái của đại tiểu thu. Không chỉ vậy, trong phim cô cũng để mái tóc đen dài, lộ trán và uốn xoăn nhẹ nhàng.

Trong 2 tập đầu, tủ đồ của Kim Ji Won có giá trị "sương sương" 2,5 tỷ đồng. Thậm chí Kim Ji Won còn mặc cả set đồ nằm trong BST Métiers d'Art 2017 của Chanel trong một phân cảnh ngắn của phim

Thay vì chọn những kiểu tóc màu mè trendy, Kim Ji Won trong Queen Of Tears lại để tóc đen đơn giản, uốn xoăn nhẹ ở đuôi nhờ đó thêm phần khí chất

Phong cách thời trang của Hong Hae In trong "Queen Of Tears" không chỉ là một chi tiết "trang trí" cho bộ phim mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của việc biểu hiện cá nhân và sự tự tin. Theo tiết lộ của nữ diễn viên và đạo diễn trong buổi họp báo ra mắt phim: Hae In thể hiện cá tính và cảm xúc của mình thông qua cách cô ăn mặc. Những bộ trang phục cô chọn diện trong phim không chỉ là một phần của câu chuyện mà còn phản ánh trạng thái cảm xúc của nhân vật. Ví dụ, trong các cảnh phim căng thẳng, Hae In thường xuất hiện với những bộ cánh có màu sắc nổi bật và rực rỡ. Ngược lại, khi cảm thấy vui vẻ và an toàn, cô lại chọn những outfit trơn đơn giản hơn.

Màu sắc trang phục là cách mà nhân vật của Kim Ji Won biểu đạt cảm xúc

Việc sử dụng thời trang như một công cụ để diễn đạt cảm xúc và tâm trạng đã tạo nên một chiều sâu mới cho nhân vật và cho thấy sự khéo léo của đội ngũ sáng tạo sau bộ phim. Câu chuyện của Hae In không chỉ là về sự giàu có và quyền lực mà còn là về việc tìm kiếm, duy trì bản ngã thông qua những lựa chọn thời trang cá nhân.