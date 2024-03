Nguyên nhân nhiều trường học Mỹ đóng cửa trong ngày nhật thực toàn phần sắp tới

Nhật thực toàn phần tại bang Oregon (Mỹ) tháng 8/2017. Ảnh: NASA

Đường đi của nhật thực toàn phần sẽ khởi điểm từ Mexico, vòng về phía Đông Bắc từ tiểu bang Texas đến Ohio (Mỹ) rồi đến Canada và quay trở lại Maine (Mỹ). Trong thời gian nhật thực, Mặt Trăng sẽ nằm thẳng hàng giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất ánh Mặt Trời. Dự kiến tính riêng tại Mỹ, có 32 triệu người có thể quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 8/4.

NASA dự đoán lần nhật thực toàn phần này sẽ kéo dài trong khoảng từ 3 phút 30 giây đến 4 phút.

Nhiều trường học và một số trường đại học nằm trên đường đi trực tiếp của nhật thực toàn phần ngày 8/4 đã lên kế hoạch đóng cửa hoặc hủy lớp học vì lo ngại cho sự an toàn của học sinh.

Hãng Fox News (Mỹ) đưa tin nhiều trường học ở Texas, Indiana, Ohio, Vermont, New York, New Jersey và Pennsylvania lên kế hoạch cho lịch học thay thế. Họ đang xem xét bóng tối từ nhật thực toàn phần có thể gây nguy hiểm đến mức nào bởi người đi làm và tài xế xe buýt có thể bị phân tâm trên đường. Một số trường học lại lo ngại về nguy cơ quan sát nhật thực không an toàn, bởi nếu không có kính mắt thích hợp có thể dẫn đến tổn thương mắt vĩnh viễn.

Một ví dụ là Học khu độc lập hợp nhất Hays ở Kyle, bang Texas sẽ nghỉ cả ngày 8/4. Học khu này lý giải quyết định đóng cửa là theo yêu cầu của hạt và các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp do quan ngại về an toàn liên quan đến kiểm soát giao thông và quản lý đám đông.

Trường công lập Erie ở Erie, bang Pennsylvania, cũng quyết định đóng cửa vào ngày 8/4. Trường này thông báo: “Để giúp giảm thiểu thách thức về giao thông và đi lại chưa từng có, ngày nhật thực toàn phần sẽ là ngày nghỉ học đối với học sinh đồng thời là ngày phát triển chuyên môn cho các giáo viên”.

Nhà vật lý thiên văn Bill Blair tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đồng tình về việc đóng cửa trường học do lo ngại giao thông gia tăng. Ông bổ sung: “Không có mối nguy hiểm vốn có nào từ nhật thực, miễn là mọi người không nhìn thẳng vào Mặt Trời trước khi nhật thực toàn phần”.

Kênh CNN dự đoán lần tiếp theo nước Mỹ đón nhật thực toàn phần là vào tháng 8/2044.