Nguyễn Nhật Tùng và Nguyễn Gia Lộc bị bắt

Tối 3/12, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Nhật Tùng (44 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Gia Lộc (36 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Nhật Tùng tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H.T.N.Y. quen và chung sống như vợ chồng với K. (quốc tịch Campuchia).

Tháng 6/2024, K. bị khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Thông qua các mối quan hệ, Nguyễn Nhật Tùng và Nguyễn Gia Lộc đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin cho K. được tại ngoại và hưởng án treo.

H.T.N.Y. tin tưởng và đã nhiều lần chuyển cho Lộc và Tùng với tổng số tiền alà 670 triệu đồng.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Gia Lộc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.