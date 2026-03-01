Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường làm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways

01-03-2026 - 15:18 PM | Bất động sản

Bamboo Airways vừa công bố việc bổ nhiệm ông Võ Huy Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, làm Phó Tổng giám đốc hãng bay này.

Ông Võ Huy Cường có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, đặc biệt ở vai trò quản lý đảm bảo hoạt động an toàn khai thác. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam trước khi nghỉ hưu theo chế độ cuối năm 2021.

Ông Võ Huy Cường vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways

Giai đoạn 2022-2023, ông Cường từng là Cố vấn cao cấp của Bamboo Airways, phụ trách tham mưu về đảm bảo an toàn khai thác bay và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sau thời gian rời hãng vì lý do cá nhân, ông chính thức trở lại trong bối cảnh Bamboo Airways triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển giai đoạn 2026-2030.

Theo đại diện hãng, việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, nâng cao năng lực quản trị và đảm bảo an toàn khai thác, tạo nền tảng cho các mục tiêu tăng trưởng mới.

Song song kiện toàn lãnh đạo, Bamboo Airways đẩy mạnh tuyển dụng và mở rộng đội bay. Từ năm 2026, hãng dự kiến tuyển 1.000 tiếp viên. Hiện khai thác 8 máy bay thân hẹp, Bamboo Airways đặt mục tiêu tăng thêm 8-10 máy bay mỗi năm, hướng tới phục hồi quy mô 30 máy bay đã được Chính phủ cấp phép và khôi phục mang đường bay.

Gần đây, nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết đã làm việc với Boeing về khả năng tái khởi động hợp đồng mua Boeing 787-9 Dreamliner và phương án thuê bổ sung Boeing 737 MAX, cùng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong khuôn khổ hợp tác dài hạn.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

