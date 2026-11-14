Nguyễn Thị Bính chuyển khoản 100.000.000 đồng vào tài khoản của Đoàn Thị Tám ở Lâm Đồng: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Sáng 10/11/2026, bà Đoàn Thị Tám phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, bà Tám đã chủ động trình báo Công an xã Đam Rông 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đam Rông 2 tiến hành xác minh, xác định người chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Bính, trú tại Thái Nguyên. Chiều cùng ngày, dưới sự hướng dẫn của Công an xã, bà Tám đã hoàn trả toàn bộ 100 triệu đồng cho bà Bính.

Công an xã Đam Rông 2 hướng dẫn bà Đoàn Thị Tám chuyển lại số tiền nhận nhầm cho bà Nguyễn Thị Bính

Hành động chủ động trình báo, phối hợp hoàn trả số tiền nhận nhầm của bà Đoàn Thị Tám thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật. Đây là việc làm đáng biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đồng thời, việc Công an xã Đam Rông 2 kịp thời xác minh, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền chuyển nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Qua vụ việc, Công an xã Đam Rông 2 khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền từ tài khoản không rõ nguồn gốc, cần kịp thời liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết; không tự ý sử dụng số tiền nhận nhầm, không chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.