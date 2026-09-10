Nguyễn Thị Kim Anh SN 1991 nhận 50.920.000 đồng trong tài khoản HDBank có nội dung “tra no”: Công an mời Vũ Thị Anh có liên quan làm việc

Mới đây, công an xác Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ người dân trao trả 50.920.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 28/8, Công an xã Thanh Thủy tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991, trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Chị cho biết tài khoản ngân hàng HDBank của mình nhận được số tiền 50.920.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng Agribank, với nội dung chuyển khoản “tra no”. Tuy nhiên, chị Kim Anh khẳng định không vay, mượn tiền của bất kỳ ai và không biết người chuyển số tiền trên.

Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, chị đã chủ động đến Công an xã Thanh Thủy trình báo, cung cấp thông tin liên quan và đề nghị được hướng dẫn giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Thanh Thủy tiến hành xác minh thông tin giao dịch, phối hợp làm rõ chủ tài khoản đã chuyển tiền. Qua xác minh, người chuyển nhầm được xác định là chị Vũ Thị Anh (SN 1989, trú tại thôn Đỗ Mỹ, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên)

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Thanh Thủy đã liên hệ, mời hai công dân đến làm việc và chứng kiến việc trao trả đầy đủ số tiền 50.920.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Công an xác Thanh Thủy hỗ trợ người dân trả lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Việc kịp thời trình báo, phối hợp xác minh và trao trả số tiền chuyển nhầm góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời thể hiện ý thức tôn trọng tài sản của người khác trong giao dịch dân sự. Qua vụ việc, người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc chuyển nhầm nên chủ động liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ