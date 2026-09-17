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Nguyễn Xuân Lung chuyển khoản thành công 290 triệu đồng cho người đàn ông không quen biết ở Bắc Ninh: Công an lập tức xác minh giao dịch

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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nếnh đã cử cán bộ tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.

Theo báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh, vừa qua, Công an phường Nếnh đã đã nhanh chóng xác minh, làm rõ sự việc và hướng dẫn người dân nhận lại 290 triệu đồng chuyển khoản nhầm. 

Cụ thể, ngày ngày 11/9/2026, Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Xuân Lung (SN 1997) trú thôn Khôn Thôn, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Anh cho biết do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm 290 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người dân ở phường Nếnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nếnh đã cử cán bộ tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định anh Lung chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Đào Văn Ngọc (SN 1995) ở tổ dân phố Sen Hồ. 

Sau khi xác minh chính xác thông tin, Công an phường Nếnh đã hướng dẫn anh Ngọc chuyển trả toàn bộ số tiền 290 triệu đồng cho anh Nguyễn Xuân Lung. 

Nguyễn Xuân Lung chuyển khoản thành công 290 triệu đồng cho người đàn ông không quen biết ở Bắc Ninh: Công an lập tức xác minh giao dịch- Ảnh 1.

Anh Đào Văn Ngọc (bên phải, ngoài cùng) chuyển khoản trả cho người chuyển nhầm trước sự chứng kiến của Công an phường. Ảnh: Công an phường Nếnh

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Lung rất cảm kích với hành động trách nhiệm của Công an phường Nếnh cùng sự hỗ trợ tích cực của anh Đào Văn Ngọc. Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại tài sản thể hiện tinh thần gần dân, vì dân của lực lượng công an phường Nếnh.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận; trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận nhầm tiền cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Theo Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh

Theo Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

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