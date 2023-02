‘Nhà bà Nữ’ của Trấn Thành lọt top 10 doanh thu cao nhất thế giới cuối tuần qua, không chịu thua trước bom tấn 'Avatar 2'

Đối mặt với nhiều tranh cãi về cách thiết lập nhân vật lẫn phần nội dung mang tính "cây nhà lá vườn", Nhà bà Nữ vẫn cho thấy mức độ "càn quét" như vũ bão với những cột mốc doanh thu vô cùng ấn tượng. Dự án do Trấn Thành làm đạo diễn đã vượt qua 100 tỷ, 200 tỷ và giờ đây chính thức ghi tên mình trên đấu trường quốc tế.

Nhà bà Nữ đạt doanh thu khủng.

Cụ thể tính đến ngày 1/2, Nhà bà Nữ đang là phim có doanh thu 3 ngày cuối tuần 27-29/1 cao bậc nhất trên thị trường điện ảnh thế giới (không tính Bắc Mỹ). Giữa làn sóng Avatar: The Way of Water vẫn còn "càn quét" khắp nơi thì dự án của Trấn Thành vẫn có thể vươn mình, đưa Việt Nam đạt đến hạng 6 và là một trong số các thị trường “cá kiếm” nhất khu vực Châu Á.



Theo ghi nhận từ Box Office Mojo, 3 ngày cuối tuần qua Nhà bà Nữ kiếm về hơn 4,3 triệu USD doanh thu, tương đương với con số 101 tỷ đồng mà trước đó ekip đã công bố. Tất nhiên những thứ hạng này vẫn có nhiều khả năng thay đổi nhưng trước mắt, đây là thứ hạng ấn tượng mà Nhà bà Nữ đã đạt được, sánh ngang với các thị trường quốc tế hàng đầu khác.

Nhà bà Nữ từng xếp hạng 4, sau đó tụt xuống hạng 6 theo cập nhật mới nhất từ trang Box Office Mojo.

Bên cạnh đó, phim cũng tạm thời giữ ngôi vị hạng 6 trên bảng tổng sắp các phim có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2023. Đây là tín hiệu tốt cho thấy mảng phim điện ảnh Việt đã có sự khởi sắc sau 1 năm 2022 khá ảm đạm.



Nhà bà Nữ tạm thời xếp hạng 6 phim có doanh thu cao toàn cầu trong năm 2023.

Nhà bà Nữ "nối gót" thành công của Bố già.

Trước kia, Bố già cũng từng ghi dấu thành tích tương tự khi đạt hạng 2 phim có doanh thu cao nhất 3 ngày cuối tuần, chỉ xếp sau Xin chào, Lý Hoán Anh của Trung Quốc. Giờ đây, Nhà bà Nữ tiếp tục giúp Trấn Thành "bỏ túi" thêm nhiều cột mốc ấn tượng. Tính đến ngày 1/2, phim đã vượt qua 300 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam, dự là sẽ bám sát con số khủng nhất mọi thời đại mà Bố già đang nắm giữ.



Nhà bà Nữ vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu.