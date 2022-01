Nhà của chủ doanh nghiệp 500.000 tỷ có thay đổi gì sau tuyên bố giải thể?

Sáng nay, trái ngược với sự sôi động và tấp nập về thông tin ‘ông chủ nghìn tỷ’ giải thể công ty, con đường nhỏ ở phường Phước Bình (TP Thủ Đức, TP HCM) vẫn bình yên đến lạ. Người dân vẫn ngồi ăn sáng bên cạnh ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Vũ Quốc Anh mà chẳng mấy ai bình luận đến câu chuyện trên mặt báo. Có lẽ đây là một phần trong tính cách của người Sài Gòn, không thích nhòm ngó đến chuyện người xung quanh.

Ngôi nhà của ông Quốc Anh khá đơn giản và tương xứng với không gian chung của con đường, không có ngôi nhà nào cao vọt hơn hẳn. Nhà được sơn màu kem nhạt.

Ông Quốc Anh chia sẻ lý do giải thể doanh nghiệp thể Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu do không huy động đủ vốn đăng ký. Tuy nhiên, còn một lý do nữa là do áp lực từ dư luận lên gia đình.

Căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh và gia đình, đồng thời là trụ sở của ba công ty do vị này làm đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, trên tường nhà còn dán bảng một số công ty, đều do ông Quốc Anh làm đại diện pháp luật công ty này. Theo đó, nơi này đặt trụ sở của các doanh nghiệp có liên quan đến ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, gồm Công ty TNHH E-commerce Headhunter, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quà tặng cao cấp toàn cầu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu.

Cụ thể, Công ty TNHH E-commerce Headhunter ngành nghề kinh doanh chính là môi giới lao động - việc làm. Công ty Cổ phần Tập đoàn Quà tặng cao cấp toàn cầu kinh doanh chủ yếu “đồ dùng khác cho gia đình” như án buôn vali, cặp, túi, ví, phụ kiện, hàng da và giả da khác; bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu đăng ký kinh doanh ngành chính là Lập trình máy vi tính (Sản xuất phần mềm). Đáng chú ý các công ty trên dù ngành chính có khác nhau nhưng trong danh sách các ngành kinh doanh đều có dính dáng đến lập trình máy vi tính.

Hai công ty khác liên quan đến ông Quốc Anh đặt tại văn phòng ảo thuộc tòa nhà Bitexco Financial Tower - quận 1 (TP HCM, đang làm thủ tục giải thể) và một đặt tại tầng 72, tòa nhà Landmark 81 - quận Bình Thạnh (TP HCM).

Ngày 20/5/2021, Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng ký thành lập Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng, tương đương 21,7 tỷ USD là con số rất "khủng", vượt mặt tất cả doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại công ty này, Giám đốc 8X Nguyễn Vũ Quốc Anh góp vốn 499.998 tỷ đồng, đồng thời là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Auto Investment Group. Ngoài ra, còn có hai cá nhân khác cùng tham gia góp vốn, mỗi người vỏn vẹn chỉ 1 tỷ đồng.

https://soha.vn/nha-cua-chu-doanh-nghiep-500000-ty-co-thay-doi-gi-sau-tuyen-bo-giai-the-20220117111545808.htm