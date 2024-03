Nhà cung cấp bao bì cho những "gã khồng lồ" Unilever, Pepsico, Nestle đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 cao kỷ lục, cổ tức tiền mặt cao nhất 6 năm, về túi người Thái gần hết

Ngày 29/3 tới đây, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (Sovi, mã SVI) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên tại Đồng Nai. Công ty đã công bố tài liệu đại hội.



Sovi đưa ra kế hoạch 2024 với tổng doanh thu đạt 1.710 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 154 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 17% so với thực hiện năm 2023. Riêng doanh thu bán hàng kỳ vọng đạt 1.644 tỷ. Kế hoạch này dựa trên mục tiêu sản lượng bao bì Carton & Offset là 82.640 tấn, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Nếu thành công, đây sẽ là mức lợi nhuận kỷ lục mà doanh nghiệp bao bì này đạt được

Đồng thời công ty cũng dự kiến chi 200 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư. Theo Sovi, dù nền tăng trưởng kinh tế thấp và sức cầu tiêu dùng còn yếu, nhưng kỳ vọng xuất khẩu sẽ tích cực trong năm 2024 trong bối cảnh tồn kho thế giới đã tạo đáy và áp lực chuỗi cung ứng hạ nhiệt đáng kể.

Bao bì Biên Hòa là một trong 5 nhà cung cấp bao bì lớn nhất khu vực phía Nam, chuyên cung cấp bao bì cho nhiều tên tuổi lớn như Unilever, Pepsico, Nestle, Vinacafe. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Công ty là các khu vực Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Với thương hiệu bao bì SVI, doanh nghiệp này có quy mô 3 nhà máy trực thuộc, công suất 100.000 tấn/năm, liên tục đạt mức tăng trưởng bình quân 20-25%/năm.

Bước ngoặt của Sovi ghi nhận vào tháng 12/2020 khi TCG Solutions Pte. Ltd thuộc quản lý của Thai Containers Group Co., Ltd - Công ty thành viên Tập đoàn SCG (Thái Lan) mua thành công 12,1 triệu cp SVI và sở hữu 94,11% vốn điều lệ. Giá trị thương vụ khi đó theo truyền thông đưa tin vào khoảng gần 2.100 tỷ đồng.

Cũng từ đây, Sovi đã có 2 năm liên tiếp tăng trưởng tốt. Riêng trong năm 2023 vừa qua, lãi sau thuế đạt hơn 132 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. EPS tăng từ mức 9.086 đồng lên 10.319 đồng. Biên lợi nhuận gộp của SVI trong năm 2023 cũng được cải thiện lên mức 17,34% từ mức 14,2% trong năm 2022.

Với kết quả này, Sovi trình lên cổ đông phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 26% (2.600 đồng/cp). Với hơn 12,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi ra hơn 33 tỷ đồng. Đây là tỷ lệ cổ tức cao nhất kể từ năm 2018 tại doanh nghiệp này và là mức cao thứ 2 kể từ khi lên sàn (năm 2017 mức cổ tức tiền là 30%).

Sovi được biết tới là doanh nghiệp duy trì chia cổ tức bằng tiền qua hàng năm. Tập đoàn SCG nhờ nắm lượng vốn chi phối của Sovi (SVI) sẽ bỏ túi hơn 31 tỷ đồng. Trước đó trong tháng 6/2023, Sovi cũng đã thanh toán cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện 23,4%, SCG thu về hơn 28 tỷ đồng. Tổng cộng từ khi đầu tư vào Sovi, tập đoàn Thái Lan đã thu về cả trăm tỷ từ cổ tức.

*Mức cổ tức dự kiến trong năm 2023

Cũng trong chương trình đại hội sắp tới, Sovi trình còn muốn thay đổi nhân sự khi trình cổ đông việc miễn nhiệm tư cách Thành viên độc lập HĐQT của ông Nguyễn Quý Thịnh và đã nhận được đơn ứng cử vào vị trí thay thế của ông Piyapong Jriyasetapong.



Trên thị trường, cổ phiếu SVI chốt phiên 7/3 đạt 65.000 đồng/cp.