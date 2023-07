“Nhà đầu tư” 16 tuổi tiết lộ kế hoạch nghỉ hưu sớm: Bắt đầu kiếm tiền từ rất sớm, tiết kiệm tới 50%

‏Kennedy Miller là một cô gái trẻ chỉ mới 16 tuổi, thích vẽ, biểu diễn, viết lách và sáng tạo. Ngay từ rất sớm, Kennedy đã hy vọng một ngày nào đó sẽ đạt tới độc lập tài chính, sau đó có thể tự do theo đuổi cuộc sống nghệ thuật, không bị ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền.

‏Chính vì thế, cô có ý thức xây dựng sức khỏe tài chính ngay từ khi còn nhỏ.

Cuốn sách "First to a Million: A Teenager's Guide to Achieving Early Financial Independence" (tạm dịch: Điều đầu tiên để có được một triệu: Hướng dẫn dành cho thanh thiếu niên để đạt được sự độc lập tài chính từ sớm) đã truyền cảm hứng cho cô trên hành trình này.‏

‏Tác giả Kennedy Miller‏

‏‏Với mong muốn sớm đạt được sự độc lập về tài chính, chia sẻ với Business Insider, cô cho biết mình đang từng bước kiếm tiền từ khi còn rất trẻ.

Đồng thời, cô có kế hoạch tiết kiệm tới 50% thu nhập để tận dụng lợi thế của lãi kép.‏

‏Sau đây là chia sẻ của Kennedy Miller khi trở thành cây bút tuổi teen của Business Insider.‏