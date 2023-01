Nhà đầu tư bất động sản xếp hàng từ 5 giờ sáng đi mua vàng ngày Thần Tài: “Mong một năm cắt lãi thành công”

Từ 5 giờ sáng, anh Trần Khang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có mặt tại điểm giao dịch vàng của Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy.

“Tôi kinh doanh bất động sản nên mong muốn mua chỉ vàng trong ngày Thần Tài từ sớm để lấy may. Tôi không quan trọng về giá cả và mua chỉ để dành. Đây là năm thứ 3, tôi đi mua vàng trong ngày Lễ Thần tài. Toàn bộ vàng mua được trong ngày này, tôi đều giữ lại”, anh Khang nói.

Anh Khang đến xếp hàng từ 5 giờ sáng để chờ mua vàng. (Ảnh: NVCC)

Anh Khang chia sẻ thêm, kinh doanh bất động sản chỉ là nghề tay trái. Nhưng đây là công việc đem lại cho gia đình anh khoản thu nhập tốt nhờ thương vụ bán chênh, khi nhanh nhạy đón đầu cơn sóng đất tại tỉnh. Anh Khang cho biết, anh thường đầu tư theo đội nhóm, tập trung vào loại hình đất thổ cư tại khu vực vùng ven Hà Nội như Thạch Thất, Ba Vì, Sóc Sơn hoặc đất nền tỉnh như Hải Phòng, Nam Định.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản xếp hàng từ sớm để mua chỉ vàng lấy may.

“Năm 2022 thị trường chững lại. Công việc của tôi cũng khó khăn hơn. Việc mua bán đất không còn nhộn nhịp. Một số lô đất của tôi chung với bạn vẫn chưa thoát được hàng. Nhưng chúng tôi xác định: Để đấy và chờ đợi thị trường “ấm” lên sẽ bán”, anh Khang cho hay.

Nhà đầu tư tay ngang này cười chia sẻ thêm: “Hi vọng năm nay Thần Tài gõ cửa nhà tôi. Tôi mong cắt lãi được 1-2 lô đất để thu hồi tiền, tái đầu tư vào sản phẩm khác”.

Vừa là nhà đầu tư, vừa là nhân viên môi giới bất động sản, anh Nguyễn Tuấn Anh (hiện đang làm tại An Phát Land) ngay từ sáng sớm đã cùng vợ xếp hàng mua vàng.

Anh Tuấn Anh và vợ mua vàng trong dịp Thần tài để cầu may.

Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều có thói quen mua vàng vào dịp Thần tài để cầu may, mong muốn một năm 2023 gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Năm 2023 chắc chắn sẽ là một năm khó khăn với các ngành nghề kinh doanh trong đó có lĩnh vực bất động sản, tuy nhiên tôi mong rằng các doanh nghiệp hay những cá nhân như tôi sẽ vượt qua được thách thức và đạt được những thắng lợi mới”.

Chia sẻ về kế hoạch đầu tư bất động sản 2023, anh Tuấn Anh nói thêm: “Mục tiêu của năm 2023 là “bình ổn” đi qua biến động khó khăn. Anh em môi giới như tôi vẫn có giao dịch đều đặn, dù số lượng giảm đi. Tôi cũng mong muốn, thị trường ấm lên để nhà đầu tư đều hào hứng, có tâm lý, niềm tin để xuống tiền”.

Theo ông Đinh Văn Tú, chuyên viên phòng Kinh doanh – Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, dịp thần tài năm nay 2023 tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định và lượng khách đông hơn. “Chúng tôi dự báo lượng khách đến mua vàng sẽ đông hơn khoảng 10-15%”, ông Tú cho hay.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, các sản phẩm vàng và trang sức chủ đề Thần Tài của Bảo Tín Minh Châu năm nay đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và trọng lượng, tương ứng nhiều mức giá để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Vàng, trang sức được chế tác tinh xảo, chất lượng cao, giàu giá trị lịch sử văn hóa, tâm linh may mắn, rất phù hợp để làm đẹp và cầu may cho cả năm may mắn, phát tài.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn DOJI cũng cho biết: “Chúng tôi dự báo sức mua năm nay sẽ tăng từ 20 - 30% so với năm ngoái".

Theo bà Hiền, năm nay các sản phẩm được khách ưa chuộng là vàng ép vỉ 999.9 độc đáo Kim Mão Chiêu Tài, Kim Mão Phát Lộc mang hình tượng linh vật Mèo Vàng của năm 2023. Sản phẩm này được mua/bán theo giá vàng miếng SJC và có thể đổi ngang giá với vàng miếng SJC (không tính công chế tác). Trọng lượng đa dạng như 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ… đáp ứng linh hoạt khả năng tài chính của từng khách hàng.