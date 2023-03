Nhà đầu tư BĐS 27 tuổi tiết lộ "tuyệt chiêu" mua 1 căn nhà 3,3 tỷ đồng, bán lại với giá gấp đôi, kiếm lãi to sau vài tháng

John Crenshaw là một nhà đầu tư bất động sản ở Austin, Texas, Mỹ. Mới 27 tuổi, anh đã kiếm được một khoản tiền lớn nhờ đầu tư các bất động sản giá rẻ rồi cải tạo và bán với giá cao hơn.

Anh cải tạo và bán một số ngôi nhà để kiếm lời, sau đó giữ phần còn lại dưới dạng cho thuê để thu tiền lời hàng tháng. John Crenshaw đã mô tả quy trình kiếm tiền từ bất động sản của mình bằng những bức ảnh trước và sau khi sửa chữa của 3 ngôi nhà anh mới đầu tư gần đây.

John Crenshaw đã mua bất động sản đầu tư đầu tiên của mình với giá 65.000 đô la ở Killeen, Texas vào năm 2021. Lúc đó anh ấy 25 tuổi. Đó là một ngôi nhà kiểu trang trại rộng khoảng 120m2 cũ kỹ, khá xuống cấp.

Ngôi nhà hoàn toàn lột xác sau khi được cải tạo

John đã tiêu tốn không ít tiền để cải tạo ngôi nhà này. Nhà để xe nhỏ của ngôi nhà được cải tạo thành phòng khách với một chiếc cửa sổ mới để trở nên sáng sủa hơn.

Cùng 1 căn phòng nhưng không gian hoàn toàn khác biệt

Ngôi nhà cũ thực sự quá nhiều vấn đề. John đã mất nhiều công sức để cải tạo và lột xác cho nó. Và thành quả anh nhận được cũng xứng đáng, Một gia đình mới chuyển tới Texas đã mua lại ngôi nhà mới được tân trang với giá 195.000 đô la. John đã kiếm được 55.000 đô la sau khi trừ đi chi phí cải tạo nhà.

Ngôi nhà thứ 2 mà John Crenshaw đầu tư là một ngôi nhà ở Harker, có giá 188.000 đô la qua thông tin từ một trang web môi giới bất động sản. Sau cải tạo, anh bán lại nó với giá 232.000 đô la.

Ngôi nhà thứ 2 John đầu tư trước và sau khi cải tạo.

Không gian buồn tẻ, cũ kỹ của căn phòng được làm mới hoàn toàn.

John thường chọn mua những ngôi nhà cũ kỹ và cải tạo nó, thuê thêm nội thất trưng bày để chụp ảnh trước khi rao bán. Một ngôi nhà được bố trí nội thất đẹp sẽ thu hút khách hàng và dễ bán được giá hơn một ngôi nhà trống. John chia sẻ, anh không chi tiền thuê thiết kế nội thất mà tự tìm ý tưởng trên internet như các nguồn Pinterest, Etsy... và thuê nội thất để tự bài trí.

Ngôi nhà thứ 3 là một khoản đầu tư may mắn đối với John. Anh mua căn nhà cũ này từ một nhà đầu tư "non tay" hơn với giá 140.000 USD (khaorng 3,3 tỷ đồng). Người này cũng có ý định cải tạo ngôi nhà và bán lại để kiếm lời. Nhưng anh ta không đủ vốn và phải bỏ cuộc giữa chừng. John đã mua lại căn nhà này với giá khá hời so với thị trường.

John đầu tư nhiều công sức để sơn, sửa cho ngôi nhà trước khi rao bán

Nhà bếp cũ, chật chội đã thay đổi hoàn toàn với không gian thoáng rộng và tất cả các thiết bị mới được lắp đặt.

John Crenshaw cho biết, việc cải tạo 1 căn nhà cũ thường mất vài tháng. Với căn nhà thứ 3, anh tiêu tốn 35.000 đô la. Vì thế, anh quyết định rao bán với một cái giá khác cao: 265.000 đô la (gần 6,2 tỷ đồng). Với mức giá niêm yết này, John sẽ kiếm được khoản lợi nhuận 90.000 đô la, sau khi trừ đi chi phí mua và cải tạo nhà (tổng 175.000 đô la).