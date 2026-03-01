Nhà đầu tư bị "kẹp hàng" cổ phiếu giảm sàn liên tục nên làm gì?

Ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cùng nhiều lãnh đạo và cá nhân liên quan, để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Thông tin tiêu cực này ngay lập tức tác động mạnh đến thị trường, cổ phiếu DGC bị bán tháo trong phiên cùng ngày, giảm hết biên độ xuống 68.800 đồng/cổ phiếu, đồng thời ghi nhận lượng dư bán sàn lên tới gần 16 triệu đơn vị, phản ánh áp lực thoát hàng rất lớn từ nhà đầu tư.

Thực tế, đây không phải lần đầu thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những cổ phiếu giảm sàn liên tiếp với dư bán lớn. Tuy nhiên, mỗi lần kịch bản này xảy ra, những nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu giảm sâu thường khó tránh khỏi trạng thái bất an khi giá trị tài khoản sụt giảm nhanh chóng. Đặc biệt, với những người tham gia ở giai đoạn muộn, mua đuổi khi giá đã thiết lập vùng đỉnh nhiều tháng, nguy cơ rơi vào cảnh “kẹp hàng” là rất lớn, nhất là trong bối cảnh việc sử dụng đòn bẩy tài chính (margin) ngày càng phổ biến.

Tại một thị trường có độ biến động cao như Việt Nam, câu chuyện “lướt sóng không thành, trở thành cổ đông bất đắc dĩ” không phải hiếm. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để xử lý danh mục khi rơi vào thế bị động.

Giữ vững tâm lý, đánh giá đúng thị trường

Theo các chuyên gia, khi danh mục gặp bất lợi, việc đầu tiên nhà đầu tư cần làm là nhìn nhận lại bối cảnh thị trường một cách khách quan. Cần phân biệt rõ đâu là nhịp điều chỉnh mang tính ngắn hạn, đâu là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang hình thành.

Trong trường hợp chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, thị trường thường sớm xuất hiện nhịp hồi đi kèm thanh khoản cải thiện. Khi đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tiếp tục nắm giữ. Ngược lại, nếu đà giảm kéo dài trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, rủi ro sẽ gia tăng và việc “bắt đáy” cần được hạn chế tối đa.

Sự tỉnh táo và khả năng phân tích đóng vai trò then chốt trong việc tìm hướng xử lý. Dù không có giải pháp chung cho mọi tình huống, nhà đầu tư vẫn có thể tham khảo một số chiến lược nhằm kiểm soát thiệt hại, đặc biệt khi áp lực từ margin khiến rủi ro bị khuếch đại.

Cắt lỗ dứt khoát để bảo toàn nguồn lực

Việc chấp nhận cắt lỗ khi cổ phiếu giảm sâu luôn là quyết định khó khăn, nhất là khi nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng thị trường sẽ sớm hồi phục. Tuy nhiên, điều này cần đặt trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư trên thị trường là cá nhân theo đuổi chiến lược ngắn hạn.

Trong trường hợp này, cắt lỗ kịp thời là cách hiệu quả để bảo toàn vốn. Việc thiết lập sẵn ngưỡng chịu lỗ và tuân thủ kỷ luật là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tổn thất, thay vì để khoản lỗ bị kéo dài và ngày càng khó kiểm soát.

Hạ tỷ trọng từng phần để giảm áp lực

Khi mức thua lỗ đã lớn, nhiều nhà đầu tư rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: bán thì lo “trúng đáy”, giữ lại thì rủi ro tiếp tục gia tăng. Một phương án dung hòa là giảm dần tỷ trọng danh mục.

Việc bán ra một phần giúp giảm áp lực tâm lý, đồng thời tạo dư địa tài chính cho các quyết định tiếp theo. Nếu thị trường tiếp tục xấu đi, nhà đầu tư có thể linh hoạt xử lý phần còn lại. Ngược lại, nếu thị trường phục hồi, vẫn còn vị thế để hưởng lợi, đồng thời có sẵn nguồn tiền để tái cơ cấu danh mục khi cần thiết.

Tuy nhiên, chiến lược bình quân giá cần được cân nhắc kỹ. Đây là cách tiếp cận rủi ro cao, chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững và triển vọng rõ ràng. Với các cổ phiếu mang tính đầu cơ, xu hướng giảm có thể kéo dài, khiến khoản lỗ bị nhân lên.

Kiên nhẫn nắm giữ – nhưng phải có chọn lọc

Một số nhà đầu tư lựa chọn tiếp tục nắm giữ, chờ thị trường ổn định trở lại. Xét về dài hạn, thị trường chứng khoán vẫn có xu hướng tăng trưởng, song không phải cổ phiếu nào cũng đi theo quỹ đạo này.

Trong các nhịp giảm mạnh, hầu hết cổ phiếu đều chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, khi thị trường hồi phục, những doanh nghiệp có nền tảng tốt thường bật lại nhanh và có khả năng thiết lập vùng giá cao mới. Ngược lại, các mã đầu cơ có thể tiếp tục suy yếu trong thời gian dài.

Do đó, quyết định “gồng lỗ” cần dựa trên đánh giá triển vọng doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng thị trường sẽ sớm đảo chiều.

Thận trọng với đòn bẩy tài chính

Việc sử dụng margin được xem là công cụ khuếch đại lợi nhuận trong xu hướng tăng, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng rủi ro khi thị trường đi xuống. Áp lực chi phí lãi vay cùng nguy cơ bị gọi ký quỹ hoặc bán giải chấp có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay cả khi nắm giữ cổ phiếu có nền tảng tốt, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cũng khó duy trì vị thế dài hạn do chi phí tài chính lớn. Vì vậy, việc kiểm soát tỷ lệ margin và chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó là điều cần thiết để tránh rơi vào vòng xoáy thua lỗ.

Trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp, kỷ luật đầu tư và quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu. Giữ được sự tỉnh táo và linh hoạt trong chiến lược sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế tổn thất, đồng thời sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường ổn định trở lại.