Nhà đầu tư chi tiền tỷ săn bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm

Lợi thế "nhất cự ly, nhì tốc độ" của Hồ Tràm



Năm 2015, toàn bộ tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây được thông xe. Dù không kết nối trực tiếp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, song "cú hích" giao thông, hạ tầng này đã giúp du lịch địa phương bước sang trang mới. Đặc biệt là sự hình thành của "thủ phủ" nghỉ dưỡng 5 sao Hồ Tràm.

Cách TP. HCM hơn 100km, khách du lịch dễ dàng di chuyển đến Hồ Tràm trong khoảng 2 giờ đồng đồ. Vị trí gần trung tâm kinh tế lớn bậc nhất cả nước, Hồ Tràm có lợi thế lớn trong việc thu hút du khách du lịch và nhà đầu tư. Song yếu tố cốt lõi đưa Hồ Tràm tiến xa trên bản đồ du lịch, nghỉ dưỡng chính là hệ sinh thái rừng - biển độc đáo. Biển Hồ Tràm (đoạn qua xã Phước Thuận) sở hữu hình thái biển 5 sao hiếm có với làn nước trong xanh, bãi cát trắng trải dài, không bị cắt xẻ.

Bờ cát rộng, trải dài ven biển Hồ Tràm

Thời tiết nơi đây cũng rất "chiều lòng" du khách với 300 ngày nắng, không khí biển tươi mát, thoáng đãng. Ngoài ra, rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn mang giá trị cảnh quan, tô điểm thêm cho Hồ Tràm vẻ đẹp nguyên sơ, trù phú. Mới đây, Travel off Path - chuyên trang du lịch Mỹ vừa ca ngợi Hồ Tràm là điểm đến đầy nắng, hấp dẫn ở châu Á. Trước đó, CNNGo (Mỹ) cũng từng vinh danh Hồ Tràm là một trong những nơi có bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh.



Chỉ trong 5 năm trở lại đây, loạt chủ đầu tư bất động sản lớn cùng các đơn vị vận hành quốc tế liên tiếp đổ bộ Hồ Tràm. Từ đó, một chuỗi resort "có thương hiệu" đang dần hiện diện, chinh phục nhóm du khách thượng lưu về nghỉ dưỡng.

Có thể thấy, Hồ Tràm từ vùng biển hoang sơ nay đã chuyển mình thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu phía Nam, giúp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gia tăng nguồn thu du lịch. Trong dịp lễ 30/4/2023 vừa qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đón hơn 500.000 lượt khách, vượt qua các tỉnh du lịch mũi nhọn như Kiên Giang (265.000) hay Bình Thuận (160.000).

Nhà đầu tư chuộng bất động nghỉ dưỡng cao cấp Hồ Tràm

Gần TP. HCM, cảnh sắc đẹp hoang sơ, bãi biển trải dài… Hồ Tràm được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá cao về lợi thế tự nhiên, định hướng phát triển nghỉ dưỡng sang trọng. Theo đó, thị trường bất động sản Hồ Tràm cũng tập trung vào phân khúc cao cấp, thu hút nhà đầu tư với các yếu tố như: sở hữu tính năng bãi tắm riêng tư, tầm nhìn ôm trọn bờ biển, dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế…

Lợi thế của các dự án nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm là sở hữu bãi biển tuyệt đẹp, riêng tư

Đặc biệt, Quý 2/2023, thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và Hồ Tràm nói riêng liên tiếp đón xung lực mới. Mới đây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa được ấn định thời gian khởi công vào ngày 18/6. Sau khi hoàn thành, dự án này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. HCM đến Hồ Tràm xuống còn 1 tiếng 15 phút đồng hồ. Ngoài ra, dự án nâng cấp mở rộng đường DT994 kéo dài 77 km cũng dự kiến khởi công vào ngày 17/6 với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.



Theo ghi nhận thực tế, hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với các dự án tiềm năng tại Hồ Tràm tăng lên rõ nét. Từ 2 tháng nay, dự án The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm liên tiếp đón nhiều đoàn khách đến tham quan, đăng ký giao dịch. Phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, lại đánh trúng tâm lý coi trọng sức khoẻ sau đại dịch, The Six Premier cũng là dự án hiếm hoi duy trì lượng giao dịch từ sau tết đến nay.

Đại diện chủ đầu tư nhận định, thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm đang "ấm dần" nhờ pháp lý và hạ tầng, song vấn đề vốn tín dụng vẫn còn đang bỏ ngỏ. Vì vậy, "điểm nghẽn" hiện tại của nhiều nhà đầu tư là việc điều phối dòng tiền.

"Kể cả trong giai đoạn khó khăn, chúng tôi vẫn quyết giữ nguyên giá trị của sản phẩm nghỉ dưỡng mặt tiền biển đẹp bậc nhất Hồ Tràm. Thay vào đó, dự án đưa ra chính sách ưu việt với tiến độ thanh toán dài hơi, chẻ nhỏ thành nhiều đợt để khách hàng linh động dòng tiền", vị đại diện chia sẻ.

Khách hàng tham quan, tìm hiểu thực tế dự án The Six Premier

Theo đó, The Six Premier hiện đang triển khai hai phương án thanh toán. Với phương án đầu tiên, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị sản phẩm cho đến khi có thông báo nhận nhà. Trong khoảng thời gian này, ngân hàng sẽ giải ngân 80% để hỗ trợ khách hàng tiền gốc và lãi hàng tháng. Đến khi dự án bàn giao, khách hàng mới phải đóng số tiền 10% còn lại bằng vốn tự có. Song song đó, nếu khách hàng lựa chọn phương án thanh toán nhanh sẽ nhận được loạt ưu đãi với tổng mức chiết khấu lên đến 10% giá trị sản phẩm.



Sở hữu quỹ đất hơn 7,2ha cùng với dải mặt tiền biển rộng, bằng phẳng, The Six Premier đưa yếu tố sức khoẻ lên hàng đầu. Đồng hành cùng chủ đầu tư vận hành dự án là Goco Hospitality và Best Western Premier Collection với những dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đẳng cấp. Đặc biệt, tính riêng tư được duy trì từ nhà ra biển với các dịch vụ quản gia, gọi đồ ăn sáng tận phòng, hồ bơi riêng từng biệt thự… cùng với bãi biển riêng tư chỉ dành cho khách hàng của dự án này.

Thông tin dự án:

Tên dự án: Khu du lịch Thiên Bình Minh

Tên thương mại: Charm Resort Hồ Tràm - Phân khu The Six Premier

Website: http://charmresorthotram.vn/