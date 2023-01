Nhà đầu tư chờ đợi thị trường sôi động trở lại vào năm 2023

Nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sớm đảo chiều

Thị trường bất động sản từ quý II/2022 đến nay duy trì nhịp độ trầm lắng, theo đó thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do tín dụng bất động sản và trái phiếu bị kiểm soát chặt chẽ, cùng đó là lãi suất cho vay liên tục tăng cao.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tỷ lệ hấp thụ trong quý III/2022 chỉ đạt 33,5%, giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm; lượng giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ trung bình chỉ đạt 43%. Riêng quý III, giảm mạnh so với quý I và II, chỉ đạt 33,5%; lượng giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song, trước áp lực trầm lắng của thị trường đè nén, nhiều nhà đầu tư vẫn cố gồng và kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ đảo chiều vào năm 2023. Anh Nguyễn Đức Toàn, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm tại Hà Nội cho biết, năm qua, nhiều người có đất như “ngồi trên đống lửa”, bởi thanh khoản thị trường xuống thấp nên dù liên tục giảm giá nhưng cũng không bán được.

“Đặc biệt, giai đoạn 2020 - 2022, có rất nhiều người mới tham gia thị trường, chưa trải qua những giai đoạn khắc nghiệt như này nên lúc nào cũng lo lắng. Nhưng nhà đầu tư lâu năm lại khác, họ cho rằng đây là cơ hội 10 năm mới có 1 lần để mua và bất động sản”, anh Toàn chia sẻ.

Trước những động thái quyết liệt tháo gỡ của Chính Phủ, anh Toàn cho rằng, thị trường bất động sản sẽ sớm đảo chiều vào năm 2023. “Bây giờ nhà đầu tư nên chờ đợi, không hoảng loạn. Cần có thời gian để Chính phủ đưa ra những giải pháp tháo gỡ đúng cho thị trường, do vậy, khoảng 3 - 6 tháng nữa thị trường sẽ có những diễn biến tích cực hơn”, nhà đầu tư này nói.

Bên cạnh đó, đầu năm 2023, room tín dụng mới được mở, thị trường sẽ có thêm nguồn tiền để kích hoạt thanh khoản từ người mua nhà ở thực. Hơn nữa, các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Anh Thanh Tùng, chủ một phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lượng nhà đầu tư quan tâm đã tăng trở lại. “Mặc dù chưa xuống tiền mua ngay, nhưng cho thấy nhà đầu tư đã dần hồi phục niềm tin với thị trường. Chỉ cần thị trường có những chuyển biến mới, những người đang sẵn tiền mặt sẽ xuống tiền, thanh khoản sẽ kích hoạt trở lại, nhưng khó có thể bùng nổ như giai đoạn 2 năm qua”, anh Tùng nói.

Kết quả khảo sát 442 nhà môi giới của một đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản cho thấy, khoảng 34% người cho rằng hai quý cuối năm 2023 sẽ là thời điểm mà thị trường bất động sản phục hồi trở lại. Khoảng 23% người được khảo sát có cái nhìn tích cực hơn khi cho rằng quý II/2023 thị trường sẽ có dấu hiệu đảo chiều.

Thị trường có thể đảo chiều từ cuối năm 2023

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn dự báo, thị trường có thể đảo chiều trong thời gian tới.

So sánh với diễn biến 10 năm trước, ông Quốc Anh cho biết, vào quý I/2012, Ngân hàng nhà nước bắt đầu có những điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 1-6 tháng. Sau khoảng một năm rưỡi, đến quý II/2013, thị trường bất động sản xuất hiện tín hiệu cân bằng thị trường.

“Do đó, nếu đầu năm 2023 tăng trưởng tín dụng nới lỏng, thị trường cũng theo đà đó mà phục hồi nhanh. Đặc biệt, cuối năm 2022, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác gỡ khó cho bất động sản và Luật Đất đai sửa đổi đang được trình Quốc hội thông qua là những tín hiệu vui cho lĩnh vực này. Tăng trưởng tín dụng và chính sách chính là những gam màu sáng cho bức tranh thị trường bất động sản để hoàn toàn có thể kỳ vọng thời gian 'đảo chiều' và phục hồi sớm hơn, dự kiến sẽ vào khoảng cuối năm 2023”, ông Quốc Anh nhận định.

TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho biết, bên cạnh những lo lắng và bi quan về lãi suất và lạm phát, kinh tế Việt Nam vẫn có những thuận lợi và cơ hội nhất định.

Cụ thể, từ tháng 9 - 12/2022, những khó khăn xuất hiện như lãi suất cao, kẹt tín dụng,... không phải từ chính sách mà từ bất ổn của cách sử dụng vốn để từ đó kiểm soát từng bước uyển chuyển, không gây ra các cú sốc như giai đoạn 2011-2012.

Ông Hiển cho rằng, những lo lắng từ hệ thống ngân hàng, kể cả trái phiếu doanh nghiệp đã từng bước được kiềm chế, nên điểm xấu của lãi suất, tín dụng cuối năm nay thì ở năm sau sẽ được tháo gỡ.

Theo ông Hiển, lãi suất sẽ hạ nhiệt trong quý I và trở về ổn định vào cuối quý II/2023. “Tháng 6/2023 sẽ là thời điểm tươi sáng trong đầu tư mọi lĩnh vực, kể cả bất động sản. Hết quý 3 thị trường sẽ ổn định. Đồng thời thị trường bất động sản phục hồi nhẹ từ quý 4-2023 tập trung ở khu vực đô thị lân cận khu công nghiệp và khu vực hạ tầng đang đầu tư mạnh”, ông Hiển dự báo.

Ông Hiển cho rằng, dù có nhiều nhà đầu tư đang ôm đất và khó khăn nhưng để phát triển bền vững thì thị trường bất động sản phải là một thị trường hỗ trợ kinh tế tăng trưởng bền vững, không phải tăng nhanh như giai đoạn 2020 – 2022, mà phải tăng trưởng ổn định, thậm chí chậm hơn một chút so với tăng trưởng kinh tế.