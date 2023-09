Nhà đầu tư chú ý: Loạt cổ phiếu HPX, IBC, AGM, TGG, TTB sẽ bị đình chỉ giao dịch từ 18/9

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã công bố quyết định về việc chuyển đổi cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch đối với 5 cổ phiếu bao gồm: HPX của Đầu tư Hải Phát, AGM của Xuất nhập khẩu An Giang , TTB của Tiến Bộ, IBC của Apax Holdings và TGG của The Golden Group. Toàn bộ những cổ phiếu này đang thuộc diện hạn chế của HOSE và chỉ được giao dịch trong phiên chiều.

Theo đó, 5 cổ phiếu HPX, IBC, AGM, TTB, TGG sẽ bị đình chỉ giao dịch trên HoSE kể từ ngày 18/9/2023 . Lý do vì các doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Trên thị trường, sau thông báo của HoSE về việc sẽ đưa vào diện đình chỉ, các cổ phiếu ngay lập tức ghi nhận áp lực bán mạnh dẫn tới thị giá giảm kịch sàn, dư bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị như tại HPX (50 triệu cp), IBC (11 triệu cp),…

Liên quan, sau khi HoSE quyết định đưa vào diện đình chỉ, Hải Phát đã công bố BCTC kiểm toán bán niên 2023, không chênh lệch nhiều so với báo cáo tự lập. Cụ thể, Hải Phát ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả LNST đạt hơn 57 tỷ, tăng tới 88% so với thực hiện nửa đầu năm 2022.