Nhà đầu tư chứng khoán mất ngủ chờ hạn chót 48h của Tổng thống Trump

Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index mất tổng cộng 108 điểm, thủng sâu so với đáy ghi nhận sau phiên giảm kỷ lục ngày 9/3 trước đó. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kể từ khi Mỹ phát động cuộc tấn công Iran (ngày 28/2), VN-Index đã bị thổi bay gần 290 điểm.

Đêm nay (theo giờ Việt Nam), nhà đầu tư chứng khoán sẽ lại có một đêm mất ngủ chờ đợi những động thái tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ra tối hậu thư cho Iran. Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 21/3, ông Trump viết: “Nếu Iran không mở hoàn toàn, không dừng đe dọa tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ nữa, tính từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất”.

Những tuyên bố của ông Donald Trump được dự báo sẽ có tác động đáng kể đến thị trường dầu mỏ - một trong những nút thắt quan trọng đối với kinh tế thế giới. Việc giá dầu tăng nóng và neo cao thời gian qua đang làm rấy lên lo ngại về lạm phát, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Fed và các ngân hàng trung ương thế giới. Điều này cũng sẽ tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán.

Trong báo cáo mới đây, MBS chỉ ra một rủi ro đang hiện hữu trên thị trường chứng khoán là lãi suất. Hiện tại, lãi suất huy động đã tạo nền vững chắc trên 7%/năm (thậm chí vượt 8% ở một số ngân hàng/chương trình ưu đãi), trong khi lạm phát đang gia tăng mạnh do giá xăng trong nước tăng hơn 50% từ đầu năm, đẩy chi phí sản xuất và sinh hoạt leo thang.

Nhận định về xu hướng, MBS cho rằng, trong kịch bản cơ sở, thị trường có thể điều chỉnh thêm 1 nhịp để kiểm tra áp lực bán khi tín hiệu kỹ thuật được xác nhận (VN-Index để mất MA200). "Vùng hỗ trợ cho kịch bản điều chỉnh ở khu vực 1.580 – 1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản kiểm tra vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật. Kịch bản xấu diễn ra khi VN-Index để mất vùng hỗ trợ trên" , báo cáo của MBS nêu rõ.

Trong khi đó, ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Giám đốc Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng, phiên giao dịch ngày 23/3 đã ghi nhận mức độ “call margin” khá lớn, mang tính điển hình của một nhịp giải chấp mạnh. Tuy nhiên, thông thường trạng thái này không kéo dài quá nhiều phiên liên tiếp, thường khoảng 1–2 phiên. Nếu phiên tới vẫn còn áp lực, thì khả năng sẽ xuất hiện lực cầu bắt đáy quay trở lại, giúp thị trường dần cân bằng hơn.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia đưa ra khuyến nghị thận trọng đối với cả nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt lẫn cổ phiếu. Với nhà đầu tư đang cầm tiền mặt, nên duy trì trạng thái quan sát, chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn, đặc biệt là các diễn biến hạ nhiệt từ yếu tố địa chính trị. Khi đó, thị trường sẽ có nhịp hồi và nhà đầu tư có cơ hội mua ở vùng giá tốt hơn.

Còn với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, vị chuyên gia cho rằng không nên duy trì tỷ trọng quá cao, cần đưa tài khoản về trạng thái an toàn, tránh rơi vào tình trạng bị force sell. Đây là giai đoạn rất nhạy cảm, việc sử dụng margin nếu không hợp lý có thể dẫn tới việc bị công ty chứng khoán bán giải chấp, khiến nhà đầu tư mất quyền chủ động trong giao dịch.