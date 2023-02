Nhà đầu tư đang có động thái gì với bất động sản tỉnh?

Sau thời điểm Tết nguyên đán, nhiều người kì vọng phân khúc đất nền sẽ ổn giao dịch so với nửa cuối năm 2022. Tuy vậy, hiện tại, thị trường chưa xuất hiện “điểm sáng” cho phân khúc này.

Có thể thấy, những năm trước đây, thời điểm sau Tết nguyên đán là lúc sôi động nhất của thị trường đất nền toàn quốc. Tuy nhiên năm nay, chỉ số tìm kiếm đất nền sau Tết và trước Tết gần như bằng nhau và không có sự biến động. Nhu cầu tìm kiếm đất nền sau Tết năm 2023 chỉ gần bằng 46% so với cùng kỳ 2022.

Bên cạnh việc siết chặt tín dụng làm cho dòng vốn đầu tư chảy ít vào thị trường đất nền dự án, các công văn, chỉ đạo của Nhà nước trong việc siết phân lô, bán nền cũng làm hoạt động của thị trường lắng lại trong năm 2022 và lan sang đầu năm 2023.

Tháng 3/2022, khi thị trường đạt đỉnh, hàng loạt các địa phương như Bình Phước, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên đã ra nhiều công văn tạm dừng giải quyết các thủ tục phân lô, tách thửa, kiểm soát chặt chẽ giao dịch ảo, thổi giá đất.

Đến tháng 7/2022, sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc kiểm soát chặt doanh nghiệp bất động sản, hàng loạt chủ đầu tư bị điều tra về những sai phạm đất đai tại nhiều địa phương.

Những điều trên đã làm cho nhu cầu tìm kiếm đất nền tại nhiều địa phương đi vào trầm lắng.

Ghi nhận cho thấy, hoạt đông đầu tư mua bán đất nền tỉnh không hoàn toàn tắt giao dịch. Một số thị trường như Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ (Đồng Nai), Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu)… vẫn xuất hiện giao dịch mua bán giữa các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động khá cầm chừng. Nhiều nhà đầu tư vẫn ở trạng thái nghe ngóng thêm. Nhà đầu tư có tài chính cân nhắc việc xuống tiền khi thị trường chưa có dấu hiệu tốt lên sau dịp Tết nguyên đán.

Theo khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường, sau Tết âm lịch, nhu cầu tìm kiếm nhà đất gần bằng 72% năm 2022. Việc sụt giảm này cũng dễ hiểu trong bối cảnh thị trường “chờ” các thông tin tín dụng, lãi suất, pháp lý.

Hiện nay, khá nhiều nhà đầu tư ở trạng thái vừa muốn xuống tiền, vừa muốn chờ giảm thêm. Với phân khúc đất nền tỉnh, việc nhiều “hàng ngộp” xuất hiện cùng thời điểm càng khiến nhà đầu tư “cố chờ” thêm để mua được giá tốt hơn hiện tại. Theo các môi giới bất động sản, người đi xem đất vẫn có nhưng để quyết định nhanh xuống tiền thì chưa. Họ so sánh nhiều mức giá ngộp với mức giá thị trường chung khiến việc chốt giao dịch khó diễn ra nhanh. Tuy vậy, so với thời điểm tháng 5&6/2022, thị trường đất nền sau Tết đã có dấu hiệu tốt hơn. Có thể do lượng hàng ngộp, hàng thanh lý gia tăng khiến việc xuống tiền của nhà đầu tư cũng tốt hơn giai đoạn trước Tết.

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu thị trường bất động sản đã chạm đáy?. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, nếu nhìn về giá bất động sản không có xu hướng giảm mạnh. Còn việc xét trong phạm vi đáy của thị trường sẽ theo chu kỳ. Tuy vậy, có thể thấy rõ thời điểm này là cơ hội cho những nhà đầu tư có dòng tài chính tốt. Giá bất động sản có thể tiếp tục đi lên trong thời gian tới.