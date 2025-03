Nhà đầu tư đẩy mạnh vào du lịch Nam đảo Phú Quốc trước APEC 2027

Nhà đầu tư nắm bắt thời cơ

21 nền kinh tế APEC quy tụ các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc, chiếm 52% lãnh thổ, 59% dân số, 70% tài nguyên, đóng góp 57% GDP và hơn 50% thương mại toàn cầu. Đặc biệt Hội nghị chính APEC sẽ có sự tham dự của những nguyên thủ, nhà lãnh đạo của các nền kinh tế, cũng như thu hút hàng vạn du khách, doanh nhân, phóng viên quốc tế tham dự, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển du lịch, kinh tế và thu hút vốn đầu tư.

Vì vậy ngay từ khi Phú Quốc được công bố là địa điểm đăng cai APEC 2027, đặc biệt sức nóng từ kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cho đến những công trình biểu tượng đang khiến thị trường đầu tư du lịch và bất động sản của Phú Quốc vốn đã sôi động nay lại bùng nổ hơn bao giờ hết. Rất nhiều nhà đầu tư lạc quan về khả năng bứt tốc của "đảo ngọc" và lên kế hoạch đón đầu làn sóng tăng trưởng.

Ông Đỗ Thế Anh, giám đốc một công ty môi giới bất động sản tại Kiên Giang, cho biết những thông tin tích cực vừa qua đã khiến nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đầu tư tại Phú Quốc bùng nổ. Ông Thế Anh đánh giá đây mới chỉ là giai đoạn đầu của "đợt sóng", tốc độ tăng trưởng của đầu tư sẽ song hành với các cột mốc hoàn thiện loạt dự án APEC 2027 trong những năm tới.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của Phú Quốc, nhiều năm về trước, ông Vũ Cường đã sở hữu những bất động sản do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư tại Thị trấn Hoàng Hôn, New An Thới. Một trong số đó được ông đầu tư thành khách sạn mini hotel và đạt doanh thu tăng trưởng cao trong năm vừa qua, có thời điểm công suất đạt 90-100%.

Dự đoán lạc quan của ngành du lịch Phú Quốc và việc chuẩn bị đăng cai APEC 2027 thôi thúc ông Cường đầu tư vào lĩnh vực lưu trú, khi triển khai cơ sở 2 của Times Corner tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ là đây là thời điểm vàng để tận dụng đầu tư, để hoàn thiện và khai thác các cơ sở của mình trước đó, để tạo điều kiện tái đầu tư. Chúng tôi cũng đang liên doanh, liên kết, hợp tác để thành lập các công ty cổ phần để tiếp tục đầu tư phát triển các cái cơ sở kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh du lịch tại Phú Quốc trong thời gian tới".

Khẳng định Phú Quốc trở thành điểm đến đăng cai APEC 2027 đang khẳng định vị thế chiến lược của hòn đảo trên bản đồ du lịch và kinh tế thế giới, chủ đầu tư Sakurakyo Hotel&Spa đang nghiên cứu để tiếp tục đầu tư tại Thị trấn Hoàng Hôn. Chị Nguyễn Dung, quản lý chuỗi khách sạn cho biết: "Chúng tôi đang đặc biệt quan tâm đến đầu tư bất động nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn boutique và dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao, để đón đầu dòng khách doanh nghiệp tới Phú Quốc trong các năm tới".

Cơ sở hạ tầng và du lịch đưa nam Phú Quốc bứt tốc

Không khó để thấy, thị trường đầu tư du lịch tại nam đảo Phú Quốc đang hết sức sôi động. Bởi hơn suốt một thập kỷ qua, đặc biệt trong năm 2023-2024, hệ sinh thái du lịch Sun Paradise Land đã ghi dấu ấn với hàng loạt thương hiệu khách sạn đình đám thế giới, cũng như bộ sư tập sản phẩm du lịch đẳng cấp liên tục được đầu tư, đã tạo nên các biểu tượng riêng có của đảo ngọc như cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, Cầu Hôn và điểm đến 365 ngày pháo hoa.

Tất cả đã giúp nam đảo Phú Quốc trong năm qua đạt những thành tựu hết sức ấn tượng, với 71% khách đến Phú Quốc đều trải nghiệm cáp treo Sun World Hon Thom, công suất phòng tại hệ thống khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư tăng 173% so với 2023. Đặc biệt các chủ đầu tư bất động sản cũng mạnh tay hoàn thiện cơ sở để kinh doanh. Ông Đinh Gia Long, Tổng Giám đốc Paradise Land Phú Quốc chia sẻ: "Tỷ lệ lấp đầy bất động sản toàn hệ sinh thái tại Bãi Kem, Thị trấn Hoàng Hôn, New An Thới đang tăng trưởng mạnh từ 21,8% năm 2023 tới dự kiến 60% trong năm 2025".

Pháo hoa 365 ngày trong năm là "đặc sản" chỉ có ở nam đảo Phú Quốc.

Các dự án phục vụ APEC 2027 vừa được công bố ngày 14/3 vừa qua bao gồm đầy đủ các nhóm công trình hàng không - cảng tàu quốc tế, nhóm các tuyến đường và công trình hạ tầng đô thị, công trình khu tổ hợp đa chức năng APEC… sẽ tạo cú hích mạnh mẽ đưa Phú Quốc vươn tầm quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư lớn vào du lịch và dịch vụ.

Theo đó khu vực nam đảo tiếp tục trở thành điểm sáng khi hàng loạt các dự án giao thông và hạ tầng được triển khai như đường bộ ven biển phía Đông, kết nối cảng Bãi đá chồng, Cảng bãi vòng đến cảng vịnh đầm An Thới; cảng tàu biển quốc tế An Thới; dự án chỉnh trang đô thị, ngầm hoá đô thị An Thới. Đặc biệt có nhiều dự án đã được điểm tên tại nam đảo như Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất đỏ với công viên, quảng trường công cộng, khu dịch vụ du lịch, hệ thống khách sạn; Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp APEC Bãi Sao.

Những công trình biểu tượng đang được kiến tạo tại nam đảo Phú Quốc hứa hẹn sẽ đưa nơi đây trở thành "siêu đô thị" trong tương lai.

Đặc biệt, Tập đoàn Sun Group từ cuối năm 2024 đã chính thức khởi động hàng loạt dự án như Tòa tháp Khát Vọng với tổng mức đầu tư 13.000 tỷ đồng, trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại xa xỉ tại Hòn Thơm; hay dự án Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời… Tất cả đang dần hình thành một "siêu đô thị" tại nam đảo Phú Quốc trong tương lai gần.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Sun Group cho biết: "Chúng tôi có những cam kết mạnh mẽ với lãnh đạo Nhà nước và chính quyền tỉnh Kiên Giang trong việc tiến hành xây dựng, đầu tư các hạng mục hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ quan trọng để phục vụ thành công cho APEC 2027".

Con đường và cơ hội mà APEC đang mở ra cho Phú Quốc quá rộng lớn, thênh thang. Và với các nhà đầu tư, đây là lúc để dồn nguồn lực cho hòn đảo, để nắm bắt tương lai của chính mình.