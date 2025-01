Nhà đầu tư không mặn mà chung cư giá cao, tìm kiếm căn hộ 1,58 tỷ đồng

Nhà đầu tư lướt sóng tìm cách thoát hàng

Năm 2024 chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của căn hộ chung cư. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư bất chấp "đu sóng" trong khi chưa tìm hiểu kỹ. Kết quả, cuối năm gặp phải những áp lực tài chính, rất nhiều lời rao bán "thoát hàng", thậm chí chấp nhận không chênh để bán ra thu hồi vốn.

Quan sát thực tế trên thị trường hiện nay, giao dịch tại nhiều dự án chung cư có giá trên 100 triệu/m2 đang chững lại vì nhu cầu mua ở ít do giá cao, nhu cầu đầu tư cũng chững lại do chi phí đầu vào cao, mua cho thuê không khả quan. Giao dịch đang tập trung chủ yếu tại những dự án cũ giá mềm, hoặc những dự án mở bán mới giá hợp lý trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Đánh giá về phân khúc căn hộ chung cư năm 2025, các chuyên gia cho biết nguồn cung sẽ tiếp tục hạn chế, giá còn tiếp tục tăng. Thị trường sẽ chứng kiến sự sôi động ở những căn hộ chung cư tiêu chuẩn cao cấp được xây dựng ở các khu vực vùng ven với giá thành từ 2-3 tỷ. Giao thông kết nối cùng với sự giãn dân ra các khu vực ngoại thành sẽ là lực đẩy cho phân khúc căn hộ tại các khu vực ngoại ô lên ngôi.

Căn hộ giá từ 1,58 tỷ/căn cháy bảng hàng

Trong bối cảnh chung cư giá cao chững giao dịch thì tại dự án căn hộ Legacy Alpha Valley (Dự án đầu tư xây dựng khu TTTM và dịch vụ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc) đã ghi nhận thanh khoản gia tăng vượt trội. Đây là dự án hiếm hoi ra mắt ở thời điểm hiện tại được khách hàng và các nhà đầu tư ủng hộ, 80% quỹ căn đã được đặt chỗ thành công tại sự kiện ra mắt ngày 29/12.

Sự kiện ra mắt ngày 29/12 dự án Legacy Alpha Valley, 80% quỹ căn đã được đặt chỗ thành công

Dự án Legacy Alpha Valley toạ lạc tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc - ngay gần tuyến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La. Từ dự án dễ dàng di chuyển vào trung tâm Thủ Đô, các doanh nghiệp công nghệ lớn và các tiện ích lân cận khi chỉ dưới 10 phút là tới VNPT IDC Hoà Lạc, Viettel Tower, TH School, Đại học FPT, Đại học Quốc Gia Hà Nội - Hoà Lạc, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 2…

Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội liên tiếp tăng nóng, các căn hộ Legacy Alpha Valley chỉ có giá từ 1,58 tỷ đồng/căn cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 18 tháng kể từ ngày bàn giao và hàng loạt ưu đãi khác như miễn phí quản lý dịch vụ trong 24 tháng đầu. Đây được xem là mức giá căn hộ mới thấp nhất thị trường hiện tại, tạo vùng trũng hút mạnh dòng tiền của người mua nhà cuối năm.

Legacy Alpha Valley đáp ứng hoàn hảo nhu cầu mua thực

Với mức giá tốt trên thị trường, Legacy Alpha Valley là tổ ấm "hiếm có khó tìm" giữa thủ đô Hà Nội. Dự án đáp ứng nhu cầu ở thực của tầng lớp trí thức trẻ khu vực phía Tây Hà Nội, nơi ở cho các chuyên gia công nghệ, người nước ngoài tại thành phố công nghệ Hòa Lạc tương lai. Cùng với đó, Legacy Alpha Valley cũng là khoản đầu tư lý tưởng cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm khi chi phí đầu tư thấp nhưng chắc chắn với khoản hời lớn. Dự án vừa có thể tạo dòng tiền cho thuê khi đi vào hoạt động vừa gia tăng giá trị khi Hòa Lạc chuẩn bị lên thành phố.

Legacy Alpha Valley - tổ ấm giữa thủ đô Hà Nội

Hiện Khu đô thị công nghệ cao Hòa Lạc được phân thành 2 vùng. Trong đó khu Đại học Quốc gia Hà Nội 1.000 ha, với nhiều trường đại học đã hình thành và hoạt động. Dự kiến đến năm 2030, khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc có khoảng 600.000 nghìn dân sinh sống, học tập, làm việc. Khu công nghệ cao có diện tích khoảng 1.586 ha, dân số 229.000 người. Quy mô dân số tại Hòa Lạc tăng lên nhanh chóng là nguồn cầu vô cùng tiềm năng để phát triển bất động sản cao cấp và khai thác dòng tiền từ cho thuê, kinh doanh thương mại.

Đặc biệt, với quy hoạch năm 2030 Hòa Lạc lên thành phố, khởi đầu cho lộ trình tăng tốc tiếp theo, nhân sự chất lượng sẽ đổ về ngày càng nhiều. Do đó, việc phát triển căn hộ cao cấp đang là nhu cầu tất yếu và rất cần thiết. Giá trị các căn hộ Legacy Alpha Valley sẽ ngày càng gia tăng khi nằm tại trung tâm quận công nghệ Hòa Lạc và trở thành biểu tượng cho thành phố Hòa Lạc tương lai.

Chất lượng cao cấp, khẳng định giá trị tương lai

Legacy Alpha Valley là minh chứng sống động cho sự phát triển không ngừng của một thành phố công nghệ hiện đại, trẻ trung và đầy tiềm năng. Với tiêu chuẩn bàn giao cao, Legacy Alpha Valley định hình chuẩn phong cách sống quốc tế nhờ đặc quyền trải nghiệm hơn 20 dịch vụ tiện nghi cao cấp tiên phong xuất hiện tại thành phố công nghệ tương lai như Quảng trường Ánh sáng Omega Square, Bể bơi Technic Pool, công viên thể thao Sportia Park, suối nhân tạo Data Stream và trạm sạc xe điện E-station…

Bể bơi Technic Pool tại dự án Legacy Alpha Valley

Đặc biệt, Legacy Alpha Valley được thiết kế như một không gian sống đa chiều, không chỉ là nơi hội tụ tiện nghi hiện đại, công nghệ tiên tiến mà còn là nơi giao hoà với thiên nhiên tươi mát khi sở hữu hệ thống vườn thiền, vườn đọc sách, vườn sáng tạo,… giúp cư dân có khoảng không gian tĩnh lặng để tái tạo năng lượng và bồi đắp sự sáng tạo.

Có thể nói, Legacy Alpha Valley không chỉ là nơi an cư lý tưởng, khoản đầu tư tốt bởi có hồ sơ pháp lý rõ ràng, đầy đủ và minh bạch. Đặc biệt, dự án được phát triển bởi Tập đoàn An Thịnh với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và phát triển bất động sản. Đây chính là lý do khiến dự án tạo thanh khoản đột phá ngay từ lần đầu ra mắt thị trường.

