Nhà đầu tư liên tục tìm kiếm bất động sản

Cụ thể, khối lượng đầu tư trong quý 1/2024 đạt tổng giá trị là 30,5 tỷ USD, là khu vực duy nhất trên toàn cầu chứng kiến mức tăng trưởng về đầu tư bất động sản thương mại trong quý. Mức tăng đầu tư bất động sản thương mại tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) khiến mức tăng hàng năm trong quý 2 tăng vọt sau bảy quý liên tiếp giảm khối lượng đầu tư.

Khối lượng đầu tư tăng giữa bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu thực hiện các thương vụ thu mua lớn trong khi các nhà đầu tư cơ sở vẫn tiếp tục triển khai vốn. Bắc Á dẫn đầu mức tăng trưởng trong khu vực, trong đó Nhật Bản trở thành thị trường hoạt động sôi động nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đạt mức đầu tư 11,5 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù người mua trong nước tập trung vào tài sản cốt lõi ở Nhật Bản, nhưng vốn đầu tư nước ngoài vẫn lại hướng sự quan tâm vào các đầu tư mang tính cơ hội. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn quan tâm đến Nhật Bản, với các thương vụ mua lại quy mô lớn được thực hiện trong lĩnh vực văn phòng, kho bãi và công nghiệp, do điều kiện tài chính linh hoạt, biên lợi nhuận tích cực và đồng yên yếu.

Hàn Quốc thu hút 4,3 tỷ USD vốn đầu tư, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ năm ngoái, với lĩnh vực văn phòng chiếm ưu thế về đầu tư nhờ vào các yếu tố ổn định, tỷ lệ còn trống thấp và nhu cầu thắt chặt chi tiêu tăng cao. Singapore (2,2 tỷ USD) ghi nhận mức tăng trưởng đầu tư đạt 14% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ phân bổ vốn xoay quanh trục bất động sản bán lẻ, có triển vọng cho thuê tích cực và chênh lệch lợi suất.

Stuart Crow, Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, JLL cho biết, quý 1/2024 phản ánh sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội vốn hóa nền tảng kinh tế mạnh mẽ và cơ hội định giá hấp dẫn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương trên các thị trường và các loại bất động sản. Mối quan tâm mới từ các nguồn trong nước và xuyên biên giới nhắm mục tiêu vào nhiều loại hồ sơ rủi ro khác nhau.

Xuyên suốt khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khối BĐS văn phòng vẫn là lĩnh vực năng động nhất mặc dù khối lượng giao dịch giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương 12,6 tỷ USD).

Lĩnh vực kho bãi, công nghiệp và bán lẻ đều đạt mức tăng trưởng khối lượng giao dịch lần lượt là 36% (7,8 tỷ USD) và 8% (5,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các lĩnh vực xuyên biên giới như giao vận và công nghiệp, bán lẻ và đời sống chứng kiến mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp tâm lý bất định về giá, nhờ đó tiếp tục khiến các hoạt động xuyên biên giới đạt hiệu quả khá khiêm tốn.

Đối với các nền kinh tế lớn khác trong khu vực, Úc (3,0 tỷ USD), Trung Quốc (5,6 tỷ USD) và Hồng Kông (0,7 tỷ USD) ghi nhận mức đầu tư giảm sút so với năm trước. Mặc dù Úc và Trung Quốc giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng Hồng Kông ghi nhận mức giảm mạnh trên 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đại diện JLL, điểm bất định liên quan đến lãi suất vẫn ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tuy nhiên chúng tôi đã nhận thấy sự phục hồi một phần vào năm 2024 khi các thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng của mình.

Yếu tố tâm lý tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế mạnh mẽ của Mỹ bất chấp mức lãi suất cơ bản cao hơn, có thể kéo theo lộ trình bắt đầu chu kỳ sụt giảm kéo dài. Trong tương lai, dự kiến hoạt động đầu tư bổ sung sẽ được tiếp tục triển khai khi việc định giá lại đặt ra tiêu chuẩn mới cho khối thương mại và các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục cũng như chiến lược đầu tư sao cho phù hợp với môi trường tỷ giá hối đoái hiện tại.