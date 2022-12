Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu: Nên mừng hay lo?

Dòng vốn ngoại là điểm sáng của thị trường

Thời gian qua, thanh khoản trên thị trường chứng khoán (TTCK) trong nước giảm mạnh do chịu tác động khá lớn từ việc các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, bao gồm cả Việt Nam. Chính sách tiền tệ thắt chặt khiến nhà đầu tư trong nước thận trọng trước những rủi ro có thể xuất hiện đối với nền kinh tế, nhất là dòng tiền nhà đầu tư cá nhân bán ròng rất mạnh. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, tính tới đầu tháng 11/2022, giá trị giao dịch bình quân trên cả 3 sàn giảm 22,3% so với cùng kỳ 2021 xuống còn 20.862 tỷ đồng. Thanh khoản bình quân của HOSE đạt 17.696 tỷ đồng/phiên (giảm 19,6% so với cùng kỳ); trong khi chỉ tiêu này của HNX và UPCoM lần lượt đạt 2.023 tỷ đồng/phiên (giảm 36,0%) và 1.142 tỷ đồng/phiên (giảm 32,8%).

Tuy nhiên, trái ngược với việc bán ròng mạnh của nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài lúc đầu cũng bán ròng mạnh, nhưng sau đó đã quay lại mua ròng kể cả khi thị trường giảm sâu.

Theo số liệu từ VNDIRECT, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên TTCK Việt Nam khoảng 6.614 tỷ đồng (283 triệu USD) trong quý I/2022 sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang và Cục Dự trữ Liêng bang Mỹ bắt đầu nâng lãi suất. Sau đó, khối ngoại dần quay lại tích cực hơn kể từ tháng 4 và mua ròng mạnh trong đợt giảm giá sâu của TTCK vào tháng 11.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2022, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng, đạt 16.900 tỷ đồng trên 3 sàn, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 5/2018 (+22.800 tỷ đồng). Nhờ sự tham gia gia tích cực, tỷ trọng giao dịch của khối ngoại đạt 14% trong tháng 11, cao hơn mức 11,1% ở tháng 10 và bỏ xa mức 8,3% bình quân 11 tháng năm 2022).

Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, trong bối cảnh TTCK vẫn đang chịu tác động khá lớn từ các yếu tố rủi ro vĩ mô toàn cầu, việc khối ngoại mua ròng bền bỉ và dài hạn là điểm sáng của thị trường. Bởi thông thường, các nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng đầu tư trong trung và dài hạn; đồng thời, dòng tiền ngoại bao gồm cả các quỹ đầu tư chuyên nghiệp và có sự phân tích đánh giá kỹ lưỡng.

Trong những tháng đầu năm, khi những lo ngại về lạm phát toàn cầu gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt, xung đột địa chính trị leo thang giữa Nga – Ukraine, thì TTCK Việt Nam đã điều chỉnh giống như hầu hết các thị trường mới nổi, khiến định giá của thị trường rơi xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua. Điều này kích hoạt dòng vốn nước ngoài quay trở lại tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những cổ phiếu đầu ngành có mức định giá hấp dẫn với rủi ro giảm giá thấp.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, dòng tiền ngoại vào ròng mạnh thời gian qua là điểm sáng nhà đầu tư cần quan tâm. Khối ngoại đang đánh giá thị giá thị trường đang rất hấp dẫn, nhất là các mã đầu ngành. Cơ hội nâng hạng từ cận biên lên mới nổi là rất lớn.

“Khi TTCK Việt Nam trở thành thị trường mới nổi, các quỹ đầu tư chủ động sẽ đánh giá tích cực hơn về thị trường và tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Việc được công nhận là thị trường mới nổi sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề với thị trường trong nước, đặc biệt trong vấn đề thu hút dòng vốn ngoại. Ước tính sẽ có thêm hàng chục tỷ USD đầu tư vào thị trường Việt Nam thông qua hai kênh quỹ đầu tư ETF, quỹ đầu tư chủ động. Các quỹ ETF cũng sẽ mua vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn, thuộc nhóm VN30”, ông Đỗ Bảo Ngọc cho biết.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, hiện tại yếu tố hấp dẫn nhất của TTCK Việt Nam là định giá. Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư nước ngoài thường hướng tới xu hướng đầu tư dài hạn, do đó, giai đoạn giảm mạnh là cơ hội lớn cho nhà đầu tư nước ngoài mua vào.

“Từ nay tới cuối năm khuynh hướng chính của nhà đầu tư nước ngoài sẽ là tăng dần tỷ trọng, mua với định giá thấp. Bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tốt lên là cơ hội, lợi thế để tiền có thể chảy vào chỗ trũng và Việt Nam sẽ là vùng trũng thu hút dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài”, ông Minh dự báo.

Việt Nam còn nhiều yếu tố hấp dẫn vốn ngoại

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, trong khi các nhà tư đầu từ Mỹ, châu Âu còn tương đối thận trọng, thì các nhà tư trong khu vực như Đài Loan, Singapore, Thái Lan,… lại rất lạc quan về TTCK Việt Nam.

“Điều này cũng khá dễ hiểu vì trong bối cảnh FED nâng lãi suất điều hành, thì dòng vốn có xu hướng rút khỏi các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, dòng vốn thông minh trong khu vực vẫn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư, do họ hiểu rõ đặc tính của TTCK Việt Nam và tin rằng câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam cũng sẽ như các thị trường Thái Lan, Đài Loan 5 năm hay 10 năm về trước. Vì vậy khi thị trường giảm là cơ hội để giải ngân và tích lũy”, chuyên gia của VNDIRECT lý giải.

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường của VNDIRECT, tín hiệu đạt đỉnh của cả lạm phát toàn cầu lẫn lãi suất của Mỹ sẽ kích thích khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm câu chuyện tăng trưởng cao từ những thị trường mới nổi. Ngoài ra, việc thất thế gần đây của các cổ phiếu công nghệ đã dẫn đến sự chuyển hướng đầu tư sang các hoạt động kinh doanh truyền thống, đây cũng là bản chất của TTCK Việt Nam, nơi ngân hàng, bất động sản, điện lực, tiêu dùng chiếm ưu thế về vốn hóa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để thu hút thêm dòng vốn ngoại, cần phải cải thiện sự minh bạch của thị trường và có thêm nhiều loại sản phẩm. Với nhà đầu tư nước ngoài khi tiếp cận thị trường Việt Nam, họ rất khó tiếp cận thông tin quan trọng. Điều này dẫn đến khối này phải gánh chịu thêm rủi ro không cần thiết. Vì thế, cải thiện sự minh bạch có thể là chìa khóa giúp thu hút nhà đầu tư nước ngoài./.