Nhà đầu tư "rót" hơn 2,400 tỷ vào một KCN ở Ninh Thuận

Một thời "án binh bất động" dù được đầu tư "ngàn tỷ"

KCN Du Long, rộng 407,28 ha,được cấp phép từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD. Tuy nhiên, dự án đã gặp muôn vàn khó khăn và không thể phát triển.

Năm 2008, Du Long được biết đến là dự án "khủng" với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD. Tuy nhiên dự án bị bỏ hoang và không có nhà đầu tư thứ cấp trong thời gian dài.

KCN Du Long được Thủ tướng chính phủ bổ sung vào quy hoạch công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 256/TTG-CN ngày 13/03/2005 và được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyết định thành lập tại Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 30/06/2008. Năm 2007, Công ty TNHH liên doanh Hoa Chen Long Đức Phong - Hoàng Quân được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4310220000012 và trở thành chủ đầu tư đầu tiên của KCN Du Long. Khởi công năm 2008, hơn 1 năm sau, Công ty tư vấn - thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân xin rút vốn khỏi dự án KCN Du Long. Đến năm 2011, dự án hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn cho Tập đoàn Hoa Chen Long Đức Phong nhưng sau đó vẫn "án binh bất động".



Câu chuyện chuyển nhượng 3 lần và kết thúc "có hậu"

Cuối năm 2017, Công ty TNHH MTV đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long nhận quyền sở hữu KCN Du Long nhưng không triển khai theo cam kết đã đề ra. Trả lời trước truyền thông năm 2021, ông Sử Đình Vinh, Trưởng BQL KCN Ninh Thuận xác nhận, dù đã nhiều lần cam kết và gia hạn, tỷ lệ lấp đầy tại KCN Du Long vẫn là 0% sau 14 năm.

Như vậy, sau nhiều lần đổi chủ không có kết quả, KCN này gần như bị bỏ hoang, thiếu hạ tầng cần thiết, không thể thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Theo thông tin từ Thanh Niên, trong bối cảnh dự án đang được đánh giá lại và có khả năng bị thu hồi, Công ty Hoa Sen Du Long đã chuyển nhượng KCN này cho một công ty tại Hà Nội.

Tái khởi động, Ninh Thuận trở thành điểm sáng đầu tư

KCN Du Long đã thu hút được 5 doanh nghiệp lớn với tổng vốn đầu tư hơn 2,400 tỷ đồng chỉ trong 2 năm qua. Công việc thu hút góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra công ăn việc làm cho gần 4,000 người dân địa phương. Hiện tại KCN Du Long và KCN Thành Hải đang là 2 KCN dẫn đầu trong việc thu hút vốn đầu tư ở tỉnh trong năm 2024. KCN Thành Hải được thành lập ngày 25/06/2015 đang thu hút tổng vốn đầu tư lên tới 2,622 tỷ đồng với gần 22 dự án đăng ký sau khoảng 10 năm phát triển.

Dự án sản xuất đồ chơi trẻ em đã phát triển sang giai đoạn 02 với quy mô công suất gần 15.000.000 sản phẩm/năm

KCN Du Long đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ qua việc thu hút nhiều dự án lớn. Có thể kể đến như: Dự án nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 637 tỷ đồng, dự án gang thép HD Miền Trung có vốn đầu tư 750 tỷ đồng, nhà máy may Hoàng Thành Đô Lương với số vốn 500 tỷ đồng, dự án sản xuất thú nhồi bông Innoflow NT, có số vốn 384 tỷ đồng. KCN tiếp tục thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dệt may nhằm giảm thiểu chi phí và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước.



Định hướng đồng hành cùng nhà đầu tư thiết lập chuỗi cung ứng xanh

KCN Du Long định hình là KCN xanh khi sẽ nghiên cứu tích hợp 20% năng lượng tái tạo vào tổng sản lượng điện cung cấp. Định hướng này không những bảo vệ môi trường mà còn tạo dựng cơ hội mới cho nhà đầu tư.

Dự kiến, KCN sẽ dành tới 10% diện tích cây xanh và mặt nước dành cho việc xây dựng các dự án điện gió và điện mặt trời áp mái. Sự chuyển mình này cũng là sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới trong Nghị Định 80/2024 về việc sử dụng năng lượng tái tạo, tự sản tự tiêu, khẳng định cam kết của KCN Du Long trong việc cung cấp một môi trường làm việc không chỉ hiện đại mà còn thân thiện với môi trường.

Ninh Thuận sẵn sàng để có KCN "Net-Zero" tiên phong ở Việt Nam

Đối với ngành dệt may, KCN Du Long đang thu hút chuỗi sản xuất sợi, vải, vải tái chế và vải lông giả. KCN đã thành công trong việc thu hút dự án dệt nhuộm và kéo sợi của tập đoàn Suedwolle (Đức) và ký kết hợp tác phát triển nhà máy sản xuất lông giả của liên danh Daewon CO., LTD (Hàn Quốc) - MNInter-Fashion LTD (Nhật Bản) - Pairavi Enterprises V1 LLC (Mỹ). Với chi phí nhân công hợp lý, vị trí địa lý thuận lợi, và môi trường đầu tư ổn định, Du Long có khả năng thu hút lao động có kỹ năng từ các khu vực lân cận, nhờ đó hình thành nên một lực lượng nhân lực dồi dào và chất lượng.



Theo thông tin từ Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp tỉnh Ninh Thuận, dự án KCN được điều chỉnh lần 4 thành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hoàng Thành Du Long. Công ty sở hữu dự án KCN Du Long nêu trên là Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Thành. Đây là một công ty phát triển bất động sản có trụ sở tại Hà Nội và đã triển khai nhiều dự án thương mại và nhà ở có tầm cỡ tại thủ đô Hà Nội.