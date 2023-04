Nhà đầu tư trông chờ thị trường bất động sản sẽ còn đợt giảm giá?

Tâm lý tiếp tục dò đáy vẫn xuất hiện với một bộ phận các nhà đầu tư. Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc nhận định, tâm lý của các nhà đầu tư bất động sản vẫn đang trông chờ thêm một cuộc giảm giá nữa đối với thị trường.

Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng diễn biến của thị trường, ông Quyết nhấn mạnh, dao động giá hiện tại sẽ tuỳ theo các phân khúc khác nhau. Ví dụ, đối với phân khúc người mua ở thực, cụ thể với phân khúc nhà ở xã hội, trong những tháng vừa qua giao dịch vẫn diễn ra ổn định. Thứ hai là phân khúc nhà ở phục vụ đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình hoặc trung bình khá cũng đang có sự sôi động trở lại.

Theo ông Quyết, với phân khúc chỉ dựa trên giá trị gia tăng của bất động sản như đất nền, đất thổ cư thì thanh khoản sẽ khó. Ngoài ra, với bất động sản giá trị cao như nhà phố, biệt thự, tại một số khu vực, tính thanh khoản cũng chậm.

Anh Mạnh Thắng, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội chia sẻ, bản thân anh đang thăm dò thị trường, chứ chưa đưa ra quyết định vào tiền ngay lập tức.

Theo anh Thắng, “Dù giao dịch có chút khởi sắc nhưng thực tế phân khúc đất nền, đất thổ cư, nhà phố, biệt thự vẫn thanh khoản yếu. cả với chung cư, lượng thanh khoản tốt nhưng thấp so với thời điểm 1 năm trước do tâm lý lo ngại bối cảnh kinh tế chung khó khăn. Lãi suất ngân hàng đã hạ nhưng vẫn cao so với mặt bằng đầu năm 2022. Đó là lý do mà không ít nhà đầu tư đang nghe ngóng chờ đợi. Họ muốn đợi sự rõ ràng về diễn biến thị trường. Thậm chí, một số nhà đầu tư kì vọng có thể giá bất động giảm tiếp”.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa nhận định, thực tế, thị trường đã xuất hiện làn sóng giảm giá mạnh vào thừoi điểm cuối tháng 3. Một số khu vực ghi nhận mức giảm giá đất trung bình 25-30% và cá biệt có nơi giảm từ 30-50%.

Theo ông Quang, xu hướng giảm giá trên thị trường đang chậm lại và đây có thể là điểm giao thoa giữa vùng đáy và tín hiệu đảo chiều của thị trường.

Ông Quang cũng cho rằng, nếu thị trường còn tiếp tục giảm từ nay đến giữa năm, tức là chu kỳ giảm giá kết thúc. Nếu giá bất động sản giảm và dần chững lại, người mua sẽ xuống tiền. Theo ông Quang, tín hiệu để người mua có thể xuống tiền đó là các giao dịch thành công tăng, thường xuyên. Điều này có nghĩa người mua chấp nhận được mức giá phù hợp với khả năng mà họ chi trả.

Ở góc độ nhìn nhận khác, ông Lê Đình Hảo – Giám đốc khối Kinh doanh batdongsan.com.vn cho rằng, việc xác định đáy phụ thuộc vào đánh giá mang tính cá nhân, chủ quan. Mặt khác, theo ông Hảo, mỗi loại hình bất động sản sẽ có diễn biến khác nhau, tiềm năng riêng phụ thuộc vào từng thời điể, chính sách liên quan.

Ông Hảo khuyến nghị rằng, trường hợp khách hàng có tiền mặt, muốn mua các sản phẩm đã hoàn thành hoặc các sản phẩm nhà ở trong tương lai phù hợp với nhu cầu để ở hay tích lũy tài sản thì không cần quan tâm đến giá của căn nhà đó đã ở "đáy" hay chưa, ngay khi thấy có sự điều chỉnh, có thể lập tức mua vào.

Vị này dự đoán về sự phục hồi sớm của thị trường và đi vào quỹ đạo sôi động khi hiện nay, Chính phủ đang đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ cho thị trường như tín dụng, các quy định pháp luật được sửa đổi. Ngoài ra, nhiều địa phương đang hỗ trợ gỡ vướng dự án chậm triển khai về pháp lý để tháo gỡ nguồn cung.

Đánh giá về từng phân khúc, ông Quyết nhận định, phân khúc bất động sản cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian vừa qua khá khó khăn và để phục hồi trở lại thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Thời điểm này, phân khúc nhà ở thương mại vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thực sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp rõ rệt vào sự hồi phục của thị trường bất động sản trong quý II, quý III tới đây.