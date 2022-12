Nhà đầu tư trót "trao trái tim nhầm chỗ" thì phải làm sao?

Tại chương trình Bí mật đồng tiền số 52: "Noel No end phần 2", phát sóng trên nền tảng VTV Digital, Kinh tế trưởng SSI, ông Phạm Lưu Hưng cho rằng thị trường tài chính năm nay sẽ như bài hát "Last Christmas", nếu đã trót trao "trao trái tim nhầm chỗ" thì có thể chờ năm sau.



Ông nói thêm, trong năm qua, thị trường chứng khoán, đại diện cụ thể nhất là thị trường Mỹ, đã có những thống kê cho thấy CPI và chỉ số S&P 500 có tương quan cao. Từ đó, những lo ngại về lạm phát cũng cao hơn.

Tuy nhiên, thời gian tới, thị trường này có thể sẽ chuyển sang một mối quan tâm khác đó là rủi ro suy giảm kinh tế của Mỹ đang cao hơn. Điển hình là các số liệu cũng đang cho thấy doanh nghiệp quốc gia này đang phải đi vay với lãi suất cao hơn 10%.

"Với một người có tư duy tích cực, với tình hình kinh tế như thế đà "quay xe" của FED có thể đến sớm hơn", ông Hưng nhận xét.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, CEO CMStock tại chương trình cũng cho biết, năm nay ngoài bài hát "Last Christmas" với nhiều hứa hẹn cho nhà đầu tư, thị trường còn có thể được mô tả bằng bài "All i want for christmas is you" vì đây là thời điểm những nhà đầu tư lớn đã mong chờ từ rất lâu để họ có thể bắt đầu mua vào. Như Berkshire Hathaway - công ty của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng đã tích lũy rất nhiều cổ phiếu trong năm nay. Cuối cùng thị trường có thể được đại diện bởi bài hát ‘Santa Claus is coming to town’, vì cơ hội đang tới và những người đến sau vẫn có thể được hưởng lợi.

"Có lẽ bài hát đầu tiên là phù hợp nhất vì năm sau có thể sẽ là lúc chúng ta sửa sai hoặc nghĩ đến việc bắt đầu đầu tư trở lại", ông Dương chia sẻ.

Chị Vũ Quỳnh Trang, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, một nhà đầu tư đồng thời cũng là khách mời của chương trình cho biết, giữa năm sau khi những biến động trên thị trường lắng dịu hơn, chị có thể sẽ cân nhắc quay trở lại đầu tư.

Về một số vấn đề cần lưu ý khi đầu tư, các chuyên gia tại chương trình đã thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phân bổ danh mục đầu tư; việc sử dụng đòn bẩy tài chính; nên hay không giao dịch liên tục; việc đầu tư theo những tin đồn trên mạng xã hội để đi đến quyết định xuống tiền.

Theo đó, nhà đầu tư nên có sự phân bổ danh mục đầu tư hợp lý, tránh việc quá tập trung vào một cổ phiếu.

Về việc sử dụng đòn bẩy tài chính, đây có thể là một công cụ giúp nhà đầu tư gia tăng tài sản nhanh chóng. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất cao hoặc thị trường biến động đây cũng là một rủi ro nhà đầu tư phải lưu ý.

Việc giao dịch liên tục trên thị trường cũng sẽ khó đảm bảo cho nhà đầu tư có hiệu quả cao. Bản thân các định chế tài chính cũng hạn chế hoạt động này.

Việc lắng nghe thông tin trên thị trường là một điều hợp lý, vì thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với thông tin. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải chọn lọc thông tin, tránh nghe theo lời hô hào hay hành động theo tâm lý đám đông.