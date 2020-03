Nhà diện tích nhỏ từ 25m2 cũng là một sản phẩm tiềm năng

Quan điểm xung quanh câu chuyện Bộ Xây dựng cho phép xây căn hộ diện tích 25m2, ông Khương cho rằng: Thay vì việc lo lắng về sự hình thành của những căn nhà hộp diêm ở Hong Kong hay khu ổ chuột ở Ấn Độ, Malaysia, chúng ta có thể hi vọng về một viễn cảnh không xa của những tổ ấm dành cho các đôi uyên ương, hay sản sinh ra những người lao động có trình độ, tay nghề cao, hay những nhà khởi nghiệp tài năng trong tương lai ở Việt Nam.

Theo vị chuyên gia này, khi nhắc tới việc xây dựng và mua bán căn hộ có diện tích từ 25m2 trở lên, có một yếu tố vô cùng quan trọng cần được cả nhà đầu tư, cũng như người mua xem xét và cân nhắc kĩ càng, đó chính là cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội trong và xung quanh khu vực của dự án. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống điện, nước, xử lý rác thải, phòng cháy chữa cháy và các tiện ích sinh hoạt chung khác. Cơ sở hạ tầng xã hội bao gồm trường học, bệnh viên, đường xá. Hai yếu tố này là những điều kiện tiên quyết, và cũng là vấn đề tiềm tàng nhiều rủi ro.

Như vậy theo ông Khương, cho phép phát triển căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu 25 m2 và giới hạn số lượng căn hộ có diện tích nhỏ hơn 45m2 trong một dự án nhà ở thương mại không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án là giải pháp cân đối hợp lý các vấn để hạ tầng xã hội, nguồn cung, nguồn cầu.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam

“Nếu được đầu tư quy mô, quy hoạch bài bản và khoa học, cũng như kinh nghiệm vận hành chuyên nghiệp từ sự chỉ đạo của nhà nước và từ các nhà quản lý, việc vận hành các dự án nhà ở có diện tích nhỏ hoàn toàn là khả thi”, ông Khương nhấn mạnh.

Ông Khương cũng nhận thấy phân khúc nhà có diện tích nhỏ từ 25m2 cũng là một sản phẩm tiềm năng dành cho các nhà phát triển quốc tế muốn đầu tư vào Việt Nam, cũng như người mua nhà nước ngoài muốn sở hữu loại hình căn hộ này.

“Đầu tư BĐS nhà ở luôn là câu chuyện hết sức hấp dẫn so với các loại hình đầu tư BĐS khác như khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, do vòng quay vốn của phân khúc này rất nhanh, biên độ lợi nhuận tốt. Tôi rất hi vọng trong tương lai gần, khi các vấn đề về pháp lý giấy tờ được thông thoáng hơn, thị trường BĐS Việt Nam nói chung, và phân khúc căn hộ diện tích nhỏ sẽ thu hút được ngày một nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn, vì thực tế, nhu cầu về phân khúc này là thật và tương đối lớn”.

Đại diện Savills cũng nhận định, trong xu thế đô thị hóa nhanh tại các tỉnh, thành phố và đô thị lớn ở Việt Nam, nhu cầu nhà ở có diện tích nhỏ, vừa túi tiền, có thiết kế hợp lý, đủ nhu cầu sử dụng đang ngày càng tăng.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ hộ gia đình độc thân ở thành thị đã tăng từ 4,6% năm 1989 và lên 10,1% vào năm 2019. Nhóm đối tượng này cùng là một phần nguồn cầu của thị trường. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm diện tích nhỏ dưới 45 m2 cũng sẽ đáp ứng thêm được nhiều nhóm đối tượng khác như các cặp vợ chồng mới cưới có nhu cầu sống riêng, những sinh viên mới ra trường hoặc những người mới đi làm, những người ngoại tỉnh đến làm việc trong thành phố, những nhà đầu tư có ngân sách vừa phải mua để cho thuê…

Từ 1/7/2020, thời điểm Thông tư có hiệu lực, các chủ đầu tư có thể đa dạng hóa sản phẩm theo một tỷ lệ phù hợp với chiến lược kinh doanh trong giới hạn cho phép. Dòng sản phẩm có thể sẽ xuất hiện tại nhiều phần khúc hơn trước đây (từ thấp cấp, trung cấp và thậm chí là cao cấp). Người mua sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.