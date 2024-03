Nhà giàu tăng nhanh, căn hộ xa xỉ hút khách

"Lực đẩy siêu cấp"

Việt Nam đã vượt Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore về mức tăng dân số siêu giàu giai đoạn 2023-2028, theo báo cáo Thịnh vượng mới nhất của Knight Frank- tập đoàn tư vấn bất động sản độc lập hàng đầu thế giới đang hoạt động tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo đó, Knight Frank chỉ ra rằng số người siêu giàu ở Việt Nam tăng 2,4% so với năm trước đó. Dự kiến đến năm 2028, dân số siêu giàu Việt Nam sẽ đạt 978, tăng khoảng 30% so với năm 2023 và nằm trong top 5 Châu Á-Thái Bình Dương, dẫn trước Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) , và Singapore.

Trước đó, hồi tháng 5/2023, Knight Frank cũng phát hành một báo cáo cho thấy số lượng người siêu giàu tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022. Knight Frank dự báo đến năm 2027 con số này sẽ gần chạm mốc 1.300, thêm 22% so với hiện tại, và tương đương mức tăng 122% trong vòng 10 năm.

Vẫn theo dự báo của Knight Frank, tăng trưởng kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tập trung vào khu vực đô thị, và thị trường BĐS nhà ở cũng được quyết định ở phân khúc cao cấp tại thành thị. Nhờ vào tỉ lệ đô thị hoá cao trong khu vực, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một quỹ đạo tăng trưởng bền vững hơn và củng cố tài sản của mình hiệu quả hơn.

Một báo cáo khác từ Bộ LĐTBXH cũng xác nhận, tầng lớp trung lưu đang hình thành ở Việt Nam hiện chiếm 13% dân số và dự kiến sẽ lên đến 26% vào năm 2026. Dự báo trong 25 năm tới, một nửa dân số - nghĩa là hơn 50 triệu người Việt Nam - sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu, nghĩa là bằng dân số Hàn Quốc ngày nay.

"Tầng lớp người giàu và trung lưu ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, việc nâng cấp chất lượng nhà ở là nhu cầu hiện hữu", ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định. Đây cũng chính là những "lực đẩy siêu cấp" làm hình thành một phân khúc đầy tiềm năng cho thị trường BĐS Việt Nam, đó là phân khúc BĐS xa xỉ, hàng hiệu, hàng sưu tập, đáp ứng khẩu vị cao cấp của giới siêu giàu.

Căn hộ xa xỉ - khẩu vị mới của nhà giàu Hà Nội

Năm 2012, thị trường xôn xao khi Hà Nội xuất hiện căn hộ 100 tỷ ở D’.Palais de Louis. 100 triệu đồng/m2 căn hộ chung cư thời điểm đó được cho là "điên khùng" vì đất nền, nhà phố trong ngõ mới đang được giao dịch ở ngưỡng 25 triệu đồng/m2, cho dù căn hộ này khi đó được quảng bá sẽ dát vàng với nội thất vô cùng xa hoa.

Chỉ mươi năm sau, những căn hộ chung cư có giá 100 triệu đồng không còn xa lạ nữa, thậm chí nội thất những căn hộ triệu đô này còn không được xa xỉ bằng D’.Palais de Louis.

Năm 2021, Hà Nội xuất hiện dự án căn hộ siêu sang tại phố Hàng Bài, được giới thiệu ra thị trường với giá bán lên tới 700 triệu đồng/m2. Gần đây, giá các căn hộ tại dự án này đã tiệm cận mức trên 1 tỷ đồng/ m2 nhưng cũng không có người bán lại, tỷ lệ giao dịch cực thấp trong khi cầu vẫn ở mức cao.

Thực tế này hết sức thú vị, nó là hàn thử biểu cho thấy người giàu ngày càng tăng và khẩu vị sở hữu bất động sản của họ cũng đã thay đổi. Theo đó, thay vì sở hữu các căn biệt thự rộng lớn, vị trí nội đô được người giàu quan tâm hơn cả, tiếp theo là chất lượng của sản phẩm và họ còn quan tâm tới khâu quản lý vận hành. Người giàu không còn thích sống "biệt lập" trên những con phố sầm uất hoặc trong các khu đô thị rộng lớn, họ muốn sống giữa phố trung tâm nhưng lại được tận hưởng các dịch vụ, tiện ích 5 sao, xứng tầm đẳng cấp. Do đó hầu hết các dự án BĐS xa xỉ đều phải được vận hành bởi các thương hiệu quản lý, vận hành 5 sao, có kinh nghiệm quốc tế. Thậm chí, độ xa xỉ của BĐS hạng sang còn phụ thuộc vào tên tuổi của đơn vị quản lý vận hàng, càng cao cấp, càng nổi tiếng thì độ hấp dẫn của sản phẩm càng cao, người mua càng yên tâm vì được đảm bảo không gian sống thượng lưu, khác biệt, cái mà khi họ sống ở các biệt thự dù đắt tiền nhưng không thể có được.

Ảnh phối cảnh dự án ( Nguồn: Grand M)

Độ khắt khe của sản phẩm BĐS dành cho giới siêu giàu rất cao, do vậy, nguồn cung cho phân khúc này cực kỳ khan hiếm. Như thị trường Hà Nội, ngoài căn hộ hàng hiệu hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi nằm ở phố Hàng Bài chuẩn bị bàn giao thì trong năm 2024 phân khúc này chỉ còn một dự án sẽ "chìa khóa trao tay" cho người mua, đó là căn hộ 5 sao tại dự án The Gloria By Silk Path, số 8, Nguyên Hồng.

Ảnh dự án The Gloria by Silk Path ( Nguồn: Grand M)

Sở hữu vị trí vàng nội đô, bên hồ Thành Công- khu vực có cầu cao về nhà ở cao cấp nhưng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung, The Gloria By Silk Path cung cấp ra thị trường căn hộ chung cư kèm dịch vụ quản lý vận hành từ thương hiệu hàng đầu Silk Path, đảm bảo đem đến cho cư dân không gian sống và dịch vụ, tiện ích chuẩn khách sạn 5 sao. Các căn hộ tại đây diện tích đa dạng từ 56m2 tới 81m2, được xây dựng, hoàn thiện với chất lượng cao cấp, nội thất hàng hiệu, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận dân cư mong muốn sở hữu BĐS vị trí nội đô với giá hấp dẫn dự kiến chỉ trên 100 triệu đồng/ m2. Mức giá phải nói là cực kỳ hiếm ở phân khúc này.

Đặc biệt, sự hiện diện của Silk Path tại dự án The Gloria nâng tầm chất lượng dự án, đảm bảo đem đến cho cư dân dịch vụ và tiện ích như sống trong các khách sạn 5 sao. "Bằng uy tín, kinh nghiệm và sức sáng tạo vô hạn, chúng tôi tự tin tạo nên những trải nghiệm khác biệt trên hành trình kết nối cộng đồng cư dân The Gloria By Silk Path đến với những giá trị văn hóa sống động của Việt Nam, cũng như cảm nhận được sự sang trọng, đẳng cấp thông qua các dịch vụ khách sạn 5 sao độc đáo", đại diện Silk Path cam kết trong Lễ ký kết với chủ đầu tư The Gloria hồi tháng 3/2024 vừa qua.

Dự án The Gloria by Silk Path ( Nguồn: Grand M)

Đại diện Grand M - tổng đại lý phân phối dự án The Gloria By Silk Path "tiết lộ", các căn hộ tại đây đã sẵn sàng "chìa khóa trao tay" cho người mua, số lượng khách hàng chờ đợi dự án mở bán đã cao hơn cả số lượng căn hộ được mở bán, hứa hẹn đem đến sự sôi động cho phân khúc đặc biệt này trong bối cảnh chung cư Hà Nội đang trên đà tăng giá, liên tục "xô đổ" các kỷ lục về giá cả ở 3 phân khúc: bình dân, trung cấp và cao cấp.

