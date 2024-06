Nhà hàng nào tốt nhất thế giới?

Tên của nhà hàng tốt nhất thế giới này là Disfrutar, có nghĩa là "tận hưởng".

Trang web 50 Nhà hàng Tốt nhất Thế giới mô tả "Disfrutar" là trải nghiệm ẩm thực để đời và ca ngợi những món ăn giàu trí tưởng tượng, kỹ thuật vượt trội và cách trình bày vui tươi.

Theo Condé Nast Traveller, Disfrutar được hội đồng đánh giá cao từ lâu. 3 đầu bếp nổi danh Oriol Castro, Eduard Xatruch và Mateu Casañas gặp nhau tại nhà hàng El Bulli vào những năm 1990 và họ cho ra đời Disfrutar. 50 best nhận định nhà hàng sở hữu thực đơn sáng tạo "kỳ lạ" và phòng ăn đẹp xuất sắc.

Nhà hàng Disfrutar (Ảnh: grupo-mci)

Nhà hàng có 2 thực đơn chính là The Classic và The Festival. Các chuyên gia gợi ý thực khách đến với Disfrutar có thể gọi mực nang kiểu Thái với dừa, thịt bồ câu ăn cùng mì spaghetti kết hợp với tảo, hạnh nhân và nho hoặc bánh rán Panchino trứng cá muối và bánh sandwich tẩm soup gazpacho trong thực đơn The Classic.

Năm 2015, nhà hàng nhận được ngôi sao Michelin đầu tiên, năm 2017 ngôi sao thứ hai và ngôi sao thứ ba vào năm 2023.

Từ vị trí thứ ba trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2022, nhà hàng đã vươn lên vị trí thứ hai vào năm ngoái.

Tuy nhiên, nếu bạn đang hy vọng có được một bàn tại đây, bạn có thể thất vọng - danh sách chờ đã đến gần một năm.