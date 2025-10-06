Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà hàng Việt nổi tiếng tại Sydney đóng cửa sau 23 năm

06-10-2025 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thực khách Sydney - Úc, nhà hàng món Việt Red Lantern sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 22-11 tới.

Ra mắt lần đầu vào năm 2002 trên đường Crown, khu Surry Hills, Red Lantern do đầu bếp nổi tiếng Luke Nguyễn cùng chị gái Pauline Nguyễn và đầu bếp Mark Jensen đồng sáng lập. 

Ngay từ khi xuất hiện, Red Lantern đã tạo nên bước ngoặt trong cách người Úc nhìn nhận về ẩm thực Việt và dần trở thành một trong những địa chỉ ẩm thực có ảnh hưởng nhất thành phố.

Nhà hàng Việt nổi tiếng tại Sydney đóng cửa sau 23 năm- Ảnh 1.

Các nhà đồng sáng lập nhà hàng Red Lantern: Luke Nguyen, Pauline Nguyen và Mark Jensen (từ trái qua). Ảnh: Sydney Morning Herald

Thay vì gắn với hình ảnh bàn ghế nhựa bình dân, nhà hàng mang đến trải nghiệm mới mẻ với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nguyên liệu cao cấp và hơi thở ẩm thực đẳng cấp.

Bà Pauline Nguyễn chia sẻ vào thời điểm đó, quan niệm phổ biến về các nhà hàng Việt Nam là "bàn ghế nhựa và nguyên liệu rẻ tiền". Bà hồi tưởng: "Chúng tôi nghĩ hãy mang ẩm thực Việt đến với một nhóm thực khách mới, với dịch vụ đẳng cấp thế giới và nguyên liệu chất lượng cao".

Ông Jensen là một đầu bếp từng làm việc trong các nhà hàng sang trọng trước khi cùng chị em Pauline và Luke mở nhà hàng Red Lantern. 

"Mark chưa từng cầm chảo sâu lòng hay dao chặt. Nhưng là người học nhanh, anh ấy sớm nắm bắt được tinh túy của ẩm thực Việt Nam, vận dụng kỹ năng của riêng mình và cùng Luke thử nghiệm trong bếp để tạo nên những món ăn mang dấu ấn riêng của nhà hàng như thịt heo kho nước đường, bánh bèo tôm thịt và kẹo bông gòn mặn…" - bà Pauline kể lại.

Red Lantern đã đưa Luke Nguyễn vào hàng ngũ đầu bếp ngôi sao quốc tế, với hàng loạt chương trình truyền hình và dự án ẩm thực nổi tiếng. Trong khi đó, bà Pauline Nguyễn và ông Jensen cũng đạt được thành công riêng với vai trò tác giả và người dẫn chương trình, đồng thời vẫn cân bằng công việc quản lý nhà hàng – theo báo Sydney Morning Herald.

Nhà hàng Việt nổi tiếng tại Sydney đóng cửa sau 23 năm- Ảnh 2.

Nhà hàng sẽ đóng cửa vào ngày 22-11 tới. Ảnh: Instagram

Trong hơn 23 năm, Red Lantern nhiều lần đối mặt thách thức, từ khủng hoảng tài chính toàn cầu cho đến việc di dời địa điểm nhưng luôn biết cách duy trì vị thế.

Bộ ba sáng lập luôn năng động trong việc giữ cho Red Lantern phù hợp với thời cuộc: Họ hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên nâng cấp nội thất và giới thiệu những ý tưởng đột phá, chẳng hạn vận hành một tiệm cắt tóc trong nhà hàng ngoài giờ phục vụ.

Dù vậy lần này, họ quyết định khép lại chặng đường tại Riley Street, nơi nhà hàng chuyển đến vào năm 2017.

Người đồng sáng lập Mark Jensen chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald hồi tháng 9 rằng số lượng khách giảm mạnh trong mùa đông vừa qua, cùng với chi phí sinh hoạt leo thang, mưa kéo dài và thói quen thưởng thức những điểm đến mới của thực khách Sydney đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà hàng.

Nhà hàng Việt nổi tiếng tại Sydney đóng cửa sau 23 năm- Ảnh 3.

Những món ăn nổi tiếng tại nhà hàng Red Lantern. Ảnh: Sydney Morning Herald

Nhà hàng Việt nổi tiếng tại Sydney đóng cửa sau 23 năm- Ảnh 4.

Ảnh: Sydney Morning Herald

Theo kế hoạch, Red Lantern tổ chức các sự kiện đặc biệt và chương trình hợp tác đầu bếp trong hai tháng cuối trước khi chính thức khép lại. 

Sau đó, ông Luke Nguyễn phát triển nhà hàng riêng tại chợ cá Sydney và các dự án truyền hình, ông Mark Jensen tập trung vào thương hiệu Tiger Purrr Chai, còn bà Pauline Nguyễn tiếp tục sự nghiệp tác giả và diễn giả.

Trong những ngày đầu của Red Lantern, ông Jensen và bà Pauline đã kết hôn nhưng sau đó họ chia tay. Dù vậy, họ vẫn cùng nhau điều hành công việc kinh doanh. Bà Pauline Nguyen nói: "Nếu có một điều mà tôi thực sự tự hào thì đó là giữa ba chúng tôi đã xây dựng được một hệ sinh thái thực thụ có thể tiếp tục phát triển".

Cái giá phải trả cho biến đổi khí hậu: Đến Sydney cũng mờ mịt khói mù, không còn bầu trời trong xanh hấp dẫn du khách

Theo Tường Như

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc lại đi trước thế giới, sản xuất thần tốc công nghệ ‘thay thế’ con người tương lai, sản lượng gấp 8 lần Mỹ trong 1 năm, bảo vệ danh hiệu ‘công xưởng của thế giới’

Trung Quốc lại đi trước thế giới, sản xuất thần tốc công nghệ ‘thay thế’ con người tương lai, sản lượng gấp 8 lần Mỹ trong 1 năm, bảo vệ danh hiệu ‘công xưởng của thế giới’ Nổi bật

Sai lầm nối tiếp sai lầm, tượng đài gần 150 năm trứ danh Nhật Bản rơi vào cảnh bán mình, các mảng chủ lực lần lượt bị "xâu xé"

Sai lầm nối tiếp sai lầm, tượng đài gần 150 năm trứ danh Nhật Bản rơi vào cảnh bán mình, các mảng chủ lực lần lượt bị "xâu xé" Nổi bật

Niềm tự hào 2 tỷ USD của nước Anh: 'Kỳ lân' AI sở hữu hơn 50.000 khách hàng từ 120 quốc gia, giúp tiết kiệm 30 triệu giờ làm việc

Niềm tự hào 2 tỷ USD của nước Anh: 'Kỳ lân' AI sở hữu hơn 50.000 khách hàng từ 120 quốc gia, giúp tiết kiệm 30 triệu giờ làm việc

15:13 , 06/10/2025
370 trường đại học sẽ đóng cửa, 600.000 sinh viên ảnh hưởng: Chuyện gì đang diễn ra tại Mỹ?

370 trường đại học sẽ đóng cửa, 600.000 sinh viên ảnh hưởng: Chuyện gì đang diễn ra tại Mỹ?

14:50 , 06/10/2025
Hợp tác 'Lục giác Kim cương': Tàu chiến đầu tiên Trung Quốc đóng riêng cho Campuchia vượt qua thử nghiệm

Hợp tác 'Lục giác Kim cương': Tàu chiến đầu tiên Trung Quốc đóng riêng cho Campuchia vượt qua thử nghiệm

14:23 , 06/10/2025
Chuyện gì đang xảy ra ở thị trường Mỹ: Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại, vàng chưa dừng tăng vì một xu hướng ‘rầm rộ’ trong giới đầu tư

Chuyện gì đang xảy ra ở thị trường Mỹ: Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại, vàng chưa dừng tăng vì một xu hướng ‘rầm rộ’ trong giới đầu tư

14:01 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên