Nhà máy in tiền đã làm được những gì từ khi thành lập tới nay?

Mới đây, Nhà máy in tiền Quốc gia đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia Lê Thái Nam cho biết, nhìn lại chặng đường 30 năm qua, Nhà máy luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về quy mô, trình độ kỹ thuật công nghệ và quản trị điều hành, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Nhà máy luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ in tiền cả về số lượng, chất lượng và đảm bảo dự trữ, an ninh tiền tệ quốc gia.

Nhà máy đã nắm bắt kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên thế giới để sản xuất những đồng tiền đẹp, có chất lượng, khả năng chống giả cao và kiểm soát tỷ lệ sản phẩm hỏng trong phạm vi cho phép. Với thiết bị công nghệ và đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện có, Nhà máy có thể chủ động được kỹ thuật, công nghệ từ khâu chế bản đến hoàn thiện sản phẩm và có thể in tiền trên tất cả các loại chất liệu: cotton, polymer và hỗn hợp cotton-polymer.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cũng ghi nhận, trong suốt 30 năm qua, quá trình xây dựng và phát triển của Nhà máy In tiền Quốc gia gắn liền với sự nghiệp đổi mới và phát triển của ngành ngân hàng, của đất nước. Từ buổi đầu mới thành lập với bao khó khăn, vất vả, máy móc thiết bị lạc hậu, thiếu thốn, cho đến hôm nay, Nhà máy đã phát triển thành một Nhà máy có quy mô và tầm vóc ngang tầm thế giới.

Phó Thống đốc điểm lại một số kết quả quan trọng của Nhà máy In tiền Quốc gia trong 30 năm qua.

Thứ nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nhà máy luôn hoàn thành sứ mệnh sản xuất đủ tiền mặt, đáp ứng nhu cầu lưu thông của nền kinh tế và nỗ lực đảm bảo dự trữ tiền tệ quốc gia, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tiền tệ. Đây là nhiệm vụ chính trị lớn nhất, quan trọng nhất.

Thứ hai, Nhà máy đã tích cực, chủ động trang bị máy móc thiết bị mới và đổi mới, áp dụng công nghệ in tiền tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, từng bước hoàn thiện đồng bộ dây chuyền sản xuất theo quy trình hiện đại, bước đầu đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi mới về khoa học - kỹ thuật và công nghệ 4.0 trong nền kinh tế hiện nay. Đặc biệt, từ năm 2003, Nhà máy đã sớm nắm bắt, làm chủ được công nghệ tiên tiến để cho ra đời bộ tiền polymer đẹp, bền, an toàn với chất liệu, kĩ thuật in ấn tinh vi, phức tạp và hiện đại.

Thứ ba, Nhà máy đã quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp, lành nghề và đã cơ bản làm chủ được công nghệ và kỹ thuật in tiền tiên tiến.

Thành quả quan trọng sau 30 năm xây dựng và phát triển của Nhà máy là những đồng tiền do Nhà máy sản xuất hôm nay sánh ngang hàng với những đồng tiền của các nước tiên tiến trên thế giới. Để sản xuất được những đồng tiền đó, ngoài việc sử dụng các công cụ máy móc hiện đại, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề, có trình độ chuyên môn rất cao trong lĩnh vực thiết kế, in ấn, có trách nhiệm cao trong quản lý và tổ chức sản xuất.