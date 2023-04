Nhà máy in tiền lớn nhất thế giới than lợi nhuận bèo bọt

Công ty in tiền lớn nhất thế giới là De La Rue mới đây đã công bố báo cáo tài chính cho thấy mức lợi nhuận sụt giảm mạnh vì nhu cầu tiền mặt thấp.

“Nhu cầu tiền mặt trên thế giới hiện đang xuống mức thấp nhất hơn 20 năm qua, qua đó khiến lượng đặt hàng sản xuất tiền mặt cho năm tài khóa mới giảm xuống”, công ty sản xuất tiền có 210 năm tuổi này cho biết.

Hãng De la Rue chuyên in tiền mặt hoặc cung ứng những nguyên liệu thô cho việc in ấn tiền tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Anh, Thái Lan, Qatar...

Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy lợi nhuận hoạt động năm tài khóa vừa qua của De La Rue chỉ vào khoảng 20 triệu bảng Anh, tương đương 25 triệu USD, chỉ bằng một nửa so với dự đoán 40,1 triệu Euro trước đó.

Tờ BI cho biết việc hàng loạt ngân hàng trung ương in thêm tiền hỗ trợ nền kinh tế trong mùa dịch đã khiến thị trường tràn ngập tiền mặt. Đến khi đại dịch dần được khống chế thì lượng tiền còn tồn trên thị trường vẫn còn nhiều, khiến nhu cầu in thêm tiền giảm sút.

Ngoài ra, De La Rue cho rằng tình hình lạm phát tăng cao, chi phí cuộc sống đi lên đã khiến nhiều chính phủ hạn chế in thêm tiền.

Một yếu tố trớ trêu nữa là ngày nay nhiều quốc gia dùng vật liệu Polymer để in tiền nhằm tăng vòng đời hay thời hạn sử dụng, thế nhưng chính điều này lại ảnh hưởng đến doanh thu của những nhà máy in tiền như De La Rue.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) từng cho biết những đồng tiền Polymer mà De La Rue in cho họ có thời hạn sử dụng lâu hơn ít nhất 2,5 lần so với tiền cũ in bằng giấy.

Việc lợi nhuận hoạt động thấp hơn so với kỳ vọng khiến cổ phiếu của De La Rue giảm gần 20% xuống 40,5 bảng Anh/cổ trong phiên 12/4 vừa qua. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của hãng in tiền lớn nhất thế giới này đã giảm gần 50%.

Trên thực tế, tình hình tương tự đã từng xảy ra vào năm 2015 khi thanh toán trực tuyến lên ngôi làm giảm nhu cầu tiền mặt, qua đó buộc De la Rue phải cắt giảm nhân sự và đóng cửa bớt một số dây chuyền sản xuất.

*Nguồn: BI