Ngày 6/11, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) đã thông qua nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Theo nghị quyết, BSR nâng mục tiêu doanh thu hợp nhất từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng, tăng 36.691 tỷ đồng, tương đương gần 24% so với kế hoạch ban đầu.

Biến động lớn nhất nằm ở chỉ tiêu lợi nhuận. Doanh nghiệp nâng kế hoạch lợi nhuận trước thuế từ 2.405 tỷ đồng lên 20.646 tỷ đồng, gấp 8,6 lần. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 18.579 tỷ đồng, tăng thêm 16.417 tỷ đồng so với mục tiêu 2.162 tỷ đồng trước đó, cũng tương đương gấp 8,6 lần.

Như vậy, trong khi mục tiêu doanh thu tăng gần 24%, kế hoạch lợi nhuận sau thuế của BSR được nâng hơn 759%. Biên lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch tăng từ khoảng 1,4% lên 9,7%.

Đối với công ty mẹ, BSR nâng mục tiêu doanh thu từ 153.876 tỷ đồng lên 190.567 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 2.392 tỷ đồng lên 20.633 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ 2.153 tỷ đồng lên 18.570 tỷ đồng.

Cùng với việc nâng mục tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của công ty mẹ được điều chỉnh từ 2,5% lên 17,2%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 3,7% lên 24,1%.

Quy mô tổng tài sản kế hoạch của công ty mẹ cũng được nâng từ 86.589 tỷ đồng lên 108.062 tỷ đồng, tăng gần 25%. Vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 77.163 tỷ đồng, tăng 18.944 tỷ đồng so với kế hoạch cũ. Vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức 50.073 tỷ đồng.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, BSR điều chỉnh tăng thu nhập bình quân của người lao động từ 40,3 triệu đồng lên 50,3 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức tăng gần 25%. Theo kế hoạch mới, số lao động bình quân trong kỳ dự kiến giảm từ 1.615 xuống 1.593 người. Tuy nhiên, quỹ lương người lao động và ban điều hành tăng từ 854 tỷ đồng lên 1.099 tỷ đồng, tương đương gần 29%.

Về đầu tư, tổng nhu cầu vốn năm 2026 được điều chỉnh từ 8.578 tỷ đồng lên 8.633 tỷ đồng, tăng khoảng 55 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần như không thay đổi, duy trì ở mức 8.455 tỷ đồng, còn vốn mua sắm trang thiết bị tăng từ 124 tỷ đồng lên 178 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục là hạng mục đầu tư lớn nhất của BSR, với kế hoạch bố trí gần 7.787 tỷ đồng trong năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BSR ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 164.217 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 24.902 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt khoảng 34% mục tiêu lợi nhuận cả năm vừa được điều chỉnh lên 18.579 tỷ đồng. Riêng quý III/2026, BSR đạt doanh thu thuần 59.581 tỷ đồng, tăng 69%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.969 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ giá dầu thô và chênh lệch giữa giá sản phẩm lọc dầu với giá dầu thô tăng cao.