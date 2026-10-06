Nhà máy sản xuất trị giá hơn 100.000 tỷ đồng lớn nhất thế giới đón tin vui

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Theo Guinness World Records, Boeing Everett tại Washington, Mỹ, là nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới. Với tổng thể tích hơn 13,3 triệu mét khối và diện tích sàn gần 400.000 m2. Đây cũng là nơi Boeing lắp ráp những dòng máy bay thân rộng như 767, 777 và 787 Dreamliner.

Nhà máy bắt đầu hoạt động từ năm 1967 và liên tục được mở rộng theo từng thế hệ máy bay. Giai đoạn 19660-1993, chi phí xây dựng và mở rộng cơ sở này khoảng 500 triệu USD (13.000 tỷ đồng); riêng đợt mở rộng cho chương trình 777 tiêu tốn hơn 1,5 tỷ USD (trên 39.000 tỷ đồng). Năm 2014, Boeing tiếp tục đầu tư hơn 1 tỷ USD (trên 26.000 tỷ đồng) cho Trung tâm cánh composite 777X. Mới đây, vào tháng 7/2026, Boeing đầu tư thêm 1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng) khánh thành dây chuyền lắp ráp mới dành cho dòng máy bay 737 MAX.

Nhưng bên trong không chỉ có những cần cẩu khổng lồ, hàng nghìn công nhân và những thân máy bay dài hàng chục mét. Ngày càng nhiều công đoạn được kết nối với dữ liệu, phần mềm và tự động hóa.

Theo Boeing, khoảng 40 máy chiếu đã được đưa vào khu vực lắp ráp cánh tại Everett. Những máy chiếu này không đơn thuần chiếu hình ảnh lên tường mà chiếu trực tiếp hướng dẫn công việc lên bề mặt cánh 777X, giúp công nhân xác định chính xác vị trí cần thao tác. Mỗi panel cánh có thể phải lắp hơn 5.000 chi tiết liên kết (fastener). Boeing cho biết hệ thống này giúp tăng độ chính xác và giảm lỗi khi thực hiện công việc.

Ở một công đoạn khác, Boeing từng đưa tự động hóa vào việc lắp ráp thân máy bay 777 thông qua hệ thống Fuselage Automated Upright Assembly (FAUB).

Boeing cho biết, hệ thống này sử dụng các robot dẫn hướng tự động để khoan và lắp khoảng 50.000 ốc vít vốn trước đây được thực hiện thủ công. Boeing bắt đầu đưa công nghệ vào một phần nhà máy Everett từ năm 2015 và hoàn thiện việc triển khai trong sản xuất vào cuối năm đó, dưới sự giám sát của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Điểm đáng chú ý là Boeing không đơn thuần thay một người bằng một robot. FAUB được xây dựng như một hệ thống kết hợp giữa phương pháp lắp ráp mới, công cụ, tự động hóa và kiểm soát chất lượng. Boeing cho biết mục tiêu của chương trình là cải thiện an toàn lao động, chất lượng và hiệu quả trong quá trình lắp ráp thân máy bay.

Đó cũng là một trong những đặc điểm của quá trình số hóa sản xuất hàng không, robot chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất; phía sau nó là cả một hệ thống dữ liệu, thiết kế và quy trình được chuẩn hóa.

Bên cạnh đó, Boeing cũng đã chuyển một phần quá trình thiết kế và sản xuất sang model-based engineering (MBE). Theo một kỹ sư chất lượng của Boeing tại Everett, MBE về cơ bản là cách tiếp cận dùng dữ liệu và thông tin số để tái tạo thực tế, phục vụ đồng thời phát triển sản phẩm, sản xuất và hỗ trợ vận hành.

Các kỹ sư có thể sử dụng thực tế ảo (VR) và phòng thí nghiệm in 3D để thử nghiệm các ý tưởng trước khi đưa chúng vào hệ thống sản xuất thực tế. In 3D cũng đã trở thành một công cụ giải quyết những vấn đề rất cụ thể trên sàn nhà máy.

Boeing cho biết các nhóm kỹ thuật tại Everett thường tự thiết kế và in những dụng cụ đơn giản để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Một số thiết kế giúp bảo vệ dụng cụ, giảm nguy cơ dị vật lọt vào máy bay và giúp công nhân thao tác an toàn, ổn định hơn.

Ở cấp độ rộng hơn, Boeing hiện xác định digital engineering, digital twins, model-based design, AI và tự động hóa là những hướng công nghệ quan trọng trong chiến lược kỹ thuật của hãng. Mục tiêu được Boeing đặt ra là tăng khả năng làm đúng ngay từ đầu, giúp hoạt động của nhà máy dự báo và vận hành ổn định hơn.