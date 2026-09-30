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Nhà máy sản xuất tự động 13.500 tỷ đồng lớn nhất thế giới đã hình thành

| | Kinh tế số

Nhà máy tự động lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Nhà máy tự động 13.500 tỷ đồng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Guinness, Grupo Modelo đã xây dựng một nhà máy sản xuất đóng chai gần biên giới Mexico, là nhà máy tự động hóa lớn nhất thế giới.

Nhà máy được trang bị hệ thống điều khiển và quản lý phức hợp, sử dụng 37 robot riêng biệt, cho phép đạt công suất 6.000 lon mỗi giờ trên một dây chuyền đóng lon. Bên cạnh đó, nhà máy còn có 3 dây chuyền đóng chai, với tổng công suất 144.000 chai mỗi giờ. Nhờ vậy, tổng công suất đóng chai của nhà máy đạt 10 triệu hectolit (100 triệu lít) mỗi năm.

Ngoài các robot phục vụ hoạt động đóng chai, nhà máy còn sử dụng các xe vận chuyển tự động được dẫn đường bằng laser để di chuyển giữa các khu vực bên trong nhà máy. Nếu tính cả những robot phục vụ các công đoạn xử lý và vận chuyển bổ sung, tổng số robot riêng biệt tại đây vượt quá 50.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 520 triệu USD (khoảng 13.500 tỷ đồng) và đạt công suất sản xuất tối đa vào năm 2011.

Hệ thống robot tại nhà máy đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ vốn cần đến sự can thiệp trực tiếp của con người, từ xử lý bao bì, sắp xếp sản phẩm đến vận chuyển hàng hóa. Các xe vận chuyển tự động sử dụng công nghệ dẫn đường bằng laser để di chuyển giữa các khu vực, đưa nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất và vận chuyển thành phẩm đến kho.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động hậu cần được kết nối thông qua phần mềm PLAS (Production & Logistic Automated System) do Sidel phát triển. Hệ thống này cho phép dây chuyền đóng gói, kho tự động, xe vận chuyển và phần mềm quản trị doanh nghiệp trao đổi dữ liệu với nhau, giúp theo dõi hoạt động sản xuất và quản lý vật tư theo thời gian thực.

Không chỉ tự động hóa khâu sản xuất, Grupo Modelo còn đầu tư hệ thống kho hàng mật độ cao nhằm tối ưu hóa không gian lưu trữ và vận chuyển. Theo Beverage Industry, khu vực kho hàng có kích thước khoảng 120 m chiều dài, 150 m chiều rộng và cao 11 tầng, với sức chứa khoảng 72.000 vị trí lưu trữ. Các robot được lập trình để xác định vị trí bao bì, lựa chọn từng loại sản phẩm và di chuyển hàng hóa với độ chính xác đến từng milimet.

Kho hàng được thiết kế theo hướng tự động hóa hoàn toàn, không cần nhân viên làm việc trực tiếp bên trong. Hệ thống có thể theo dõi lượng hàng tồn kho, quản lý luân chuyển sản phẩm và hỗ trợ xuất hàng theo thời gian thực, qua đó giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình lưu trữ.

Một điểm đáng chú ý khác là nhà máy được đặt gần thị trường tiêu thụ chủ lực là Mỹ. Theo Beverage Industry, khoảng 85% sản lượng phân phối được vận chuyển bằng đường sắt, phần còn lại sử dụng xe tải. Việc lựa chọn vị trí gần biên giới và tổ chức vận chuyển bằng đường sắt giúp nhà máy đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào vận tải đường bộ.

PV

Nhịp sống thị trường

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