Nhà nào đang trồng lá lốt nên biết 4 điều quan trọng

Chỉ cần một góc vườn nhỏ hoặc vài chiếc chậu đặt ở ban công, nhiều gia đình đã có thể tự trồng cho mình một bụi lá lốt xanh um để sử dụng quanh năm. Đây là loại rau gia vị rất quen thuộc trong căn bếp Việt, có thể dùng để cuốn thịt, nấu canh, xào hoặc ăn kèm với nhiều món ngon. Không chỉ tiện lợi, lá lốt còn có mùi thơm đặc trưng nên được nhiều người yêu thích. Thế nhưng, có một thực tế là không phải ai trồng lá lốt cũng biết cách chăm sóc để cây luôn xanh tốt, hạn chế sâu bệnh và cho nhiều lá non. Đặc biệt, nếu đang trồng loại cây này trong vườn nhà, bạn đừng bỏ qua 4 điều quan trọng dưới đây\!

1. Lá lốt không thích hợp với nơi có nắng gắt cả ngày

Đây là điều đầu tiên các gia đình cần chú ý khi lựa chọn vị trí trồng lá lốt. Khác với một số loại rau ưa nắng mạnh, lá lốt thường sinh trưởng tốt ở những nơi có độ ẩm tương đối cao và ánh sáng vừa phải. Cây có thể phát triển dưới bóng râm hoặc khu vực có ánh nắng nhẹ, đặc biệt là ánh nắng buổi sáng. Nếu đặt cây ở nơi nắng gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài, nhất là vào mùa hè, lá có thể bị héo, cháy mép hoặc mất đi vẻ xanh mướt vốn có. Đất trồng cũng dễ bị khô nhanh, khiến cây thiếu nước và chậm phát triển. Vì vậy, nếu trồng lá lốt trong vườn, bạn nên chọn khu vực có bóng râm nhẹ, chẳng hạn dưới tán cây lớn hoặc nơi có mái che thoáng. Với những gia đình trồng trong chậu, có thể đặt cây ở ban công hoặc góc sân có ánh sáng tự nhiên nhưng tránh nắng trưa gay gắt. Tuy nhiên, cũng không nên để cây trong góc quá tối vì thiếu ánh sáng sẽ khiến lá nhỏ, thân yếu và cây phát triển kém.

2. Không nên để đất trồng lá lốt bị khô trong thời gian dài

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của lá lốt chính là độ ẩm của đất. Loại cây này ưa ẩm, vì vậy nếu đất trồng thường xuyên khô cứng, thiếu nước thì lá sẽ dễ bị héo, kém tươi và chậm ra lá mới. Tuy nhiên, ưa ẩm không có nghĩa là có thể tưới nước liên tục hoặc để đất ngập úng. Khi nước đọng lâu ngày, bộ rễ có thể bị thiếu oxy, tạo điều kiện cho tình trạng thối rễ phát sinh. Đây cũng là lý do có những bụi lá lốt ban đầu phát triển rất xanh tốt nhưng sau một thời gian lại vàng lá, yếu dần dù gia đình vẫn thường xuyên tưới nước. Để cây phát triển ổn định, nên sử dụng đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ và có khả năng thoát nước tốt. Vào những ngày nắng nóng, có thể tưới nước mỗi ngày tùy theo độ khô của đất. Khi thời tiết mát mẻ hoặc trời mưa nhiều, cần giảm lượng nước tưới. Tốt nhất, hãy kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới thay vì áp dụng một lịch tưới cố định.

3. Thường xuyên tỉa lá già để bụi lá lốt phát triển khỏe mạnh

Nhiều gia đình có thói quen để lá lốt mọc tự nhiên, ít khi cắt tỉa vì nghĩ rằng càng nhiều lá thì cây càng tốt. Tuy nhiên, nếu để bụi cây phát triển quá dày, những chiếc lá già, lá úa hoặc bị sâu ăn không được loại bỏ sẽ khiến khu vực trồng trở nên rậm rạp, khó vệ sinh và khó phát hiện sâu bệnh. Vì vậy, bạn nên thường xuyên quan sát bụi lá lốt, chủ động loại bỏ những lá vàng, lá hỏng và phần thân già không còn phát triển tốt. Khi thu hoạch, cũng nên hái lá một cách hợp lý, tránh cắt trụi toàn bộ phần lá khiến cây mất khả năng quang hợp và cần nhiều thời gian phục hồi. Ngoài ra, nếu bụi lá lốt mọc quá dày, gia đình có thể tỉa bớt những nhánh già, giữ lại các nhánh khỏe mạnh để cây tiếp tục phát triển. Việc chăm sóc và thu hoạch đúng cách không chỉ giúp vườn rau gọn gàng mà còn tạo điều kiện để cây ra thêm nhiều lá mới.

4. Chú ý khi lá lốt xuất hiện đốm đen, đốm vàng bất thường

Một điều nữa mà các gia đình đang trồng lá lốt không nên chủ quan chính là tình trạng lá xuất hiện những đốm đen, đốm vàng hoặc các vết loang màu bất thường. Nhiều người thường nghĩ đây chỉ là hiện tượng lá già tự nhiên nên không mấy quan tâm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cây đang gặp vấn đề về sâu bệnh, độ ẩm hoặc điều kiện chăm sóc chưa phù hợp. Chẳng hạn, nếu lá xuất hiện nhiều đốm nhỏ màu vàng, sau đó lan rộng khiến lá chuyển sang màu nâu hoặc khô dần, bạn cần kiểm tra kỹ xem cây có đang bị bệnh đốm lá hay không. Nếu đất thường xuyên ẩm ướt, khu vực trồng thiếu thông thoáng thì nguy cơ phát sinh các bệnh do nấm cũng có thể tăng lên. Ngoài ra, một số loại côn trùng gây hại cũng có thể khiến lá bị biến màu, xuất hiện vết chấm hoặc thủng lỗ.

Khi phát hiện những dấu hiệu này, gia đình nên tách những chậu cây bị bệnh ra khỏi khu vực trồng chung nếu có thể, đồng thời cắt bỏ các lá đã hư hỏng nặng. Cần kiểm tra lại lượng nước tưới, cải thiện khả năng thoát nước và giữ cho khu vực trồng luôn thông thoáng. Đặc biệt, không nên tùy tiện phun thuốc hoặc sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc lên cây, nhất là khi lá được thu hoạch để làm thực phẩm. Việc thường xuyên quan sát màu sắc và tình trạng lá sẽ giúp bạn phát hiện sớm những bất thường, từ đó có biện pháp chăm sóc phù hợp, tránh để tình trạng kéo dài khiến cả bụi lá lốt bị ảnh hưởng.