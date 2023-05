Nhà nghỉ dưỡng: Second Home dần trở thành First Home

Từ Second Home tới First Home



Làm việc từ xa – Làm việc tự do – Sống wellness là ba xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ hậu "bình thường mới" và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Cụ thể, sự trỗi dậy của các nền tảng bán hàng trực tuyến, sáng tạo nội dung số như tiktoker youtuber hay KOL, đội ngũ freelance,… đã khiến cho lao động tự do ngày càng tăng so với lao động cố định. Theo khảo sát của công ty tuyển dụng Annphabe công bố đầu 2022, có tới 53% nhân lực tri thức Việt làm việc độc lập, trong đó 14% làm việc tự do toàn thời gian, 26% làm việc bán thời gian, 13% duy trì công việc cố định kết hợp làm tự do bán thời gian. (Theo Tuoitre). Điều này tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng của mô hình "WFH"

Mặt khác, làm việc và học tập tại nhà trở nên phổ biến đi cùng những mối lo ngại ngày càng lớn về sức khỏe khiến xu hướng sống wellness trở nên thịnh hành và định hình lại nhiều ngành kinh tế, bất động sản cũng không ngoại lệ. Thống kê của CBI, mức chi tiêu của du lịch chăm sóc sức khỏe tăng trưởng đều từ 5-10% mỗi năm. Trong khi nghiên cứu của GWI cho thấy, người mua nhà sẵn sàng trả cao hơn từ 10-25% cho không gian sống gần gũi thiên nhiên và nâng niu sức khỏe. (Theo Zing). Giữa bối cảnh này, việc tìm đến những ngôi nhà tại các bờ biển liền kề vùng kinh tế lớn để vừa làm việc vừa kết hợp sống nghỉ dưỡng, gần gũi thiên nhiên tươi đẹp là giải pháp lý tưởng.



Khác với thời kỳ trước, khi lao động tự do và WFH phát triển mạnh, không còn gò bó về thời gian hay địa điểm làm việc, chủ nhân của các ngôi nhà cạnh bờ biển giờ đây có thể thoải mái sinh sống tại second home dài kỳ, thay vì chỉ nghỉ vào dịp lễ lớn trong năm. Việc sử dụng thường xuyên khiến Second Home dần thay đổi công năng để trở thành First Home đúng nghĩa, giúp chủ sở hữu mở rộng sự lựa chọn hơn và tái định nghĩa mới về nơi sinh sống.

Điều kiện để Second Home trở thành First Home

Second Home được biết tới là ngôi nhà thứ hai phục vụ cho mục đích nghỉ dưỡng, du lịch hoặc cho du khách thuê lại khi không sinh sống. Trong khi First Home là nơi để cư dân sinh sống, làm việc thường nhật.

Hệ thống tiện ích thiết yếu là yếu tố để second home trở thành first home

Do đó, xu hướng từ Second Home tiệm cận thành First Home sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn một sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng thông thường. Nói cách khác, đây là sự hợp nhất của dòng sản phẩm vừa mang tính năng nghỉ dưỡng hưởng thụ như khu du lịch, vừa là đô thị biển sở hữu đầy đủ công năng như ngôi nhà thứ nhất với tiện nghi dành cho an cư như trường học, bệnh viện, siêu thị,… Đồng thời, Second Home phải dễ dàng di chuyển đến vùng kinh tế lớn để thuận tiện cho việc kết nối, gặp gỡ đáp ứng nhu cầu công việc, học tập.



Nổi bật của xu hướng tích hợp này phải kể tới Thanh Long Bay tại Kê Gà. Đây là đô thị nghỉ dưỡng – giải trí – thể thao biển quy mô lên tới 90 ha, lớn bậc nhất Bình Thuận, tích hợp hơn 1,000 tiện ích phục vụ cho mọi nhu cầu.

Đáng chú ý, với quy hoạch là đô thị, ngoài hệ tiện ích cho nghỉ dưỡng, Thanh Long Bay sở hữu hệ sinh thái tiện ích cho sinh hoạt của cư dân với bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão, siêu thị, shophouse, chợ đêm,…

Mặt khác, cùng với sự kiện thông xe cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết vào ngày 30/4 tới, từ Kê Gà chỉ cần hơn 1,5 giờ để kết nối tới trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TP.HCM. Đây được xem là thời gian lý tưởng để sở hữu một First Home có thiên tính nghỉ dưỡng của Second Home.

Thời điểm thuận lợi để săn BĐS biển giá tốt

Theo khảo sát, giá BĐS biển hai năm qua có xu hướng đi ngang do tác động của các chính sách kinh tế vỹ mô, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và gián đoạn bởi dịch bệnh. Đặt trong bối cảnh GDP vẫn tăng trưởng 8% trong năm qua, giá chững giúp BĐS quay về giá trị thực, tạo cơ hội cho nhiều khách hàng có cơ hội sở hữu sản phẩm tốt tương xứng mức thu nhập.

Bất động sản nghỉ dưỡng Bình Thuận vẫn là điểm đến cho nhiều nhà đầu tư

Đây cũng là thời điểm hàng loạt chủ đầu tư đưa ra các chính sách ưu đãi về thanh toán. Đơn cử như Thanh Long Bay đang áp dụng phương thức thanh toán kéo dài tới 5 năm, chỉ thanh toán 20% trong 12 tháng đầu tiên.



Đại diện nhà phát triển dự án cho biết, đây là ưu đãi chưa từng có, giúp khách hàng có thời gian chuẩn bị dòng tiền. Với loại hình có vốn đầu tư thấp chỉ vài tỷ đồng như căn hộ biển thì kéo dài thời gian tới 5 năm là giải pháp mua nhà bằng lương.

Chính sách này được đưa ra không chỉ kích cầu tính thanh khoản mà còn là giải pháp trẻ hóa và phổ biến hóa việc sở hữu second home tới giới trẻ, gia đình trẻ có số vốn vừa tầm thay vì quan niệm sở hữu nhà nghỉ dưỡng phải thuộc tầng lớp trung, thượng lưu như thời gian qua.

